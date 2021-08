Paralimpíada de Tóquio não terá público, dizem organizadores

A Paralimpíada de Tóquio transcorrerá de maneira geral sem espectadores, disseram organizadores nesta segunda-feira, já que o governo deve prorrogar as medidas de emergência contra a Covid-19 na capital e em outras regiões que sediarão os Jogos.

Segundo os organizadores, as regiões ainda poderão liberar alunos para os eventos, contanto que medidas de proteção da Covid-19 sejam adotadas.

A presidente da Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, pediu desculpas pela decisão depois das conversas entre autoridades de governo, os organizadores de Tóquio e representantes paralímpicos, pedindo às pessoas que assistam os Jogos em casa e que evitem comparecer a eventos nas ruas.

"Desculpamo-nos sinceramente a todos os portadores de ingressos que estavam esperando para acompanhar (a Paralimpíada) nos locais de competição, mas por favor entendam que foi inevitável implantar estas medidas para evitar a disseminação da infecção", disse Hashimoto.

As competições paralímpicas, que acontecerão entre 24 de agosto e 5 de setembro, incluem natação, tênis de mesa, esgrima e basquete em cadeira de rodas, e mais de 4 mil atletas com devem participar.

O governo do Japão deve prorrogar as medidas de lockdown de seu estado de emergência em Tóquio e em outras regiões até 12 de setembro e ampliar as restrições a mais sete regiões, noticiou a mídia na manhã desta segunda-feira.