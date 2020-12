Para todos os bolsos: 30 dicas de presentes incríveis para o Natal 2020

O Natal 2020 deve ser diferente de todos os outros, mas mesmo dentro de casa, o ritual de presentear quem você ama — incluindo você mesmo — não pode morrer.

A casual consultou dezenas de marcas e preparou uma vitrine com 30 dicas de presentes para a data. Os produtos vão desde as marcas mais baratas e populares até as grifes de luxo mais exclusivas.

Todos os produtos podem ser encontrados online e a nossa dica é que, este ano, você presenteie por delivery.

Confira a seleção: