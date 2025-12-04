Pantone revela a cor de 2026: ‘Cloud Dancer’ é a escolhida

A Pantone revelou nesta semana a Cor do Ano de 2026: PANTONE 11-4201 Cloud Dancer.

Descrita como um “sussurro de tranquilidade e paz em um mundo barulhento”, a tonalidade é apresentada como um branco fluido, associado à serenidade, ao relaxamento e ao foco.

Segundo a Pantone, o a cor também tem papel estrutural no espectro cromático. Por sua versatilidade, funciona como base para que outras cores se destaquem, podendo tanto atuar de forma isolada quanto em combinação com outros tons, sempre com a proposta de transmitir leveza.

Em comunicado, a vice-presidente do Pantone Color Institute, Laurie Pressman, afirmou que a tonalidade "representa uma mudança na forma como vivemos e projetamos. Um branco leve e arejado, o Cloud Dancer exemplifica nossa busca por equilíbrio entre o futuro digital e a necessidade primordial de conexão humana."

Relembre as últimas cores do ano

Desde 1999, a Pantone divulga anualmente a tonalidade que, segundo sua leitura, vai influenciar moda, design, consumo e cultura. Para 2026, a aposta recai sobre o branco, descrito também como uma “tela em branco” para novos começos.

Em 2025, a empresa escolheu o marrom PANTONE 17-1230 Mocha Mousse como cor do ano. Segundo a Pantone, trata-se de “um marrom suave evocativo que transporta nossos sentidos para o prazer e a delícia”, associado a cacau, chocolate e café.

Antes disso, a empresa apontou Peach Fuzz em 2024 (tom de pêssego suave), Viva Magenta em 2023 (magenta vibrante), Very Peri em 2022 (azul arroxeado), além da combinação entre Ultimate Gray (cinza) e Illuminating (amarelo) em 2021 e o Classic Blue em 2020 (azul clássico).