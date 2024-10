Fábrica da BMW em SC começará a produzir primeiro carro híbrido plug-in nacional

A BMW dá mais um passo na corrida pela produção do primeiro carro híbrido plug-in (com uma bateria cuja recarga é feita na tomada) em território brasileiro. Milan Nedeljkovic, membro do Conselho de Administração da BMW AG, responsável pela produção, disse nesta sexta-feira, 4, que está tudo pronto na fábrica da montadora em Santa Catarina e que os primeiros BMW X5 PHEV começam a ser produzidos nas próximas semanas.

Além do início da fabricação do X5 PHEV, Milan Nedeljkovic anunciou um investimento de R$ 1,1 bilhão, que será aplicado entre 2025 e 2028. O valor será usado para o desenvolvimento de carros com novas tecnologias que melhoram a eficiência energética, abrindo o caminho para a BMW produzir carros 100% elétricos no Brasil.

Atualmente, são montados na fábrica de Araquari, em Santa Catarina, os modelos Série 3 e X1, os mais vendidos da marca alemã no Brasil. A planta completou 10 anos e já produziu 100.000 unidades, sendo a maior fábrica de carros premium da América do Sul.

“Nossa decisão de trazer o X5 PHEV para Araquari foi incentivada pelo forte desempenho dos modelos eletrificados em nosso portfólio no mercado brasileiro. Até agora, um em cada quatro BMWs vendidos aqui é totalmente elétrico ou híbrido plug-in. E estou convencido de que o novo X5 PHEV produzido localmente ajudará a aumentar essa participação", disse o executivo.

Como é o X5

O novo X5 chegou ao mercado há cerca de um ano com motorização totalmente reformulada. Um motor a gasolina de 6 cilindros em linha, de 313 cv, e um novo motor elétrico de 197 cv se unem para desenvolver 489 cv de potência combinada – um aumento de 96 cv em relação ao modelo anterior – e torque combinado de 700 Nm, um aumento de 100 Nm sobre o antecessor.

Integrado na transmissão Steptronic Sport de oito marchas, o motor elétrico utiliza um novo sistema pré-engrenagem para melhorar a entrega de torque e contribuir para um desempenho ainda mais esportivo. O BMW X5 xDrive50e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos. No Brasil, o carro custa R$ 731.950 e continuará com esse valor para o modelo produzido no país.