Casual

Os melhores bares do Rio de Janeiro, segundo ranking EXAME Casual 2025

Confira os 14 representantes da boa coquetelaria em território carioca que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025

Nosso: gastrobar de linha mais contemporânea na zona sul do Rio de Janeiro (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch e Paula Calçade

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14h31.

Curioso para saber quais são os melhores bares do Rio de Janeiro? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os 14 representantes da boa coquetelaria em território carioca que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

Nosso | Rio de Janeiro

7 º lugar 9 votos

Nosso: três andares com bar, restaurante e terraço (Nosso/Divulgação)

Localizado em Ipanema, o Nosso é o bar carioca mais bem posicionado neste ranking. A carta de drinques assinada por Daniel Estevan traz criações que celebram os ingredientes brasileiros, a exemplo do Espresso da Mata (44 reais), feito com rum oito anos, vermute de jaboticaba, café e licor de café, e do Baré Sbagliatto (42 reais), que combina Campari, Cinzano e espumante de cambuci. Entre os clássicos da casa, criações ousadas, como o Sururu Milk Punch (42 reais), com cachaça, azeite de dendê, abacaxi com coentro, rapadura, limão e bitter.

A casa de três andares dividida em ambientes distintos, como bar, restaurante e terraço, também é chamada de restaurante, porque o chef Bruno Katz apresenta as referências das diferentes cozinhas por onde passou. Aparecem no menu menções à Ásia, com o Tori Karage (48 reais), um frango frito com maple de kimchi, maionese Kewpie e cebolinha, e ao Peru, com ceviche (62 reais) com leite de tigre, ají amarillo e sorbet de manga. O Brasil não fica de fora, com o peixe (92 reais) servido com musseline de pupunha, ovas de salmão, cebola caramelizada e molho de azedinha.

Serviço: Rua Maria Quitéria, 91, Ipanema, Rio de Janeiro. De terça-feira a sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h30 às 23h. Fechado no último domingo do mês

11º Elena Horto | Rio de Janeiro

Elena Horto: um dos endereços mais badalados da noite carioca (Tomás Rangel/Divulgação)

Inspirado no universo feminino, o Elena conta com cinco ambientes divididos em dois andares. Do bar, saem criações do mixologista Alex Mesquita, que aposta em clássicos, como Fitzgerald, G&T, Negroni, Moscow Mule, e mais dez drinques autorais a exemplo do Cajueiro, que celebra os biomas brasileiros ao misturar xarope de caju com maracujá in natura, suco de abacaxi e cachaça branca, e o Satoru, coquetel de origem japonesa feito com shochu. Da cozinha, aberta aos clientes e comandada pelo chef Itamar Araújo, saem as criações inspiradas nos sabores da Ásia, passeando por especialidades de países como a Tailândia, Singapura, Hong Kong, Coreia e Japão. “Me debrucei e estudei muito para traduzir toda a riqueza destas cozinhas milenares”, conta.

Serviço: Rua Pacheco Leão, 758, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. De segunda a quinta das 19h à 1h. Sexta e sábado das 19h às 2h

18º Jurubeba | Rio de Janeiro

A casinha de esquina na Rua Real Grandeza ganhou paredes brancas com verde e toldos na mesma cor, com mesas na calçada e uma decoração interna cheia de simbologia e referências ao sincretismo brasileiro. O pano de fundo musical é repleto de samba e música brasileira, com faixas escolhidas a dedo pelo chef Elia Schramm. Na cozinha, ele transforma ingredientes simples em pratos cheios de personalidade, algumas vezes utilizando a técnica "pinga e frita", em que carnes e vegetais são refogados com cebola, manteiga e gordura, e cozidos lentamente na cerveja. A carta de drinques autorais é assinada pela bartender Paula Diniz.

Rua Real Grandeza, 196, Botafogo, Rio de Janeiro. Segunda, das 12h às 00h; quarta a sábado, das 12h às 00h; e domingo, 12h às 23h.

18º Suru Bar | Rio de Janeiro        

Na Rua da Lapa, no Rio, e sob o comando dos bartenders Igor Renovato e Raí Mendes, o bar une a alma boêmia carioca com uma dose de Minas. A carta autoral “Balcão Suru” homenageia algumas personalidades da boemia carioca, como o Serjão, do Galeto Sat’s, com o Muquira – que leva Campari e tônica de laranja, e o jornalista e colunista de bares Juarez Becoza, com o Becoza: cachaça branca, Becosa, louro, limão e bitter. O cardápio tem acepipes “de balcão”, como mix de picles, azeitonas temperadas e batata calabresa, e petiscos para compartilhar – entre porções de almôndegas ao pomodoro e frango a passaralho (coxinhas de frango marinadas na cerveja, servidas com aioli defumado).

Rua da Lapa, 151, Lapa, Rio de Janeiro. Tel (21) 97986-5715. Segunda, das 19h às 2h; quarta, das 17h à 1h; quinta e sexta, das 17h às 2h; sábado, das 12h às 2h; e domingo, das 12h às 21h

24º Liz Cocktail&Co | Rio de Janeiro

O local consolidou sua posição no cenário global da coquetelaria ao ser incluído na prestigiada lista dos Top 500 Bars do Mundo em 2025, ocupando a posição 354. Recentemente o Liz Cocktail&Co, no Leblon, lançou a carta "O Diário de Liz – A Arte Secreta da Mix Botânica", que apresenta nove coquetéis, cada um inspirado por uma letra do alfabeto e um ingrediente chave, como açaí, brioche e endro. Entre os coquetéis mais pedidos está o Cupuaçu, que leva rum branco, cupuaçu, abacaxi e tequila.

Rua Dias Ferreira, 679ª, Leblon, Rio de Janeiro. Tel. (21) 98224-3611. Terça a Sábado, 18h à 01h. Domingo: 17h à 00h

28º Chanchada | Rio de Janeiro

Na decoração da casa, capas de LP, garrafas de bebidas, uma miniestátua de São Jorge e a clássica televisão de tubo chamam a atenção. Na área interna, está o disputado balcão com sete lugares e, na calçada, ficam mesas disponíveis para quem deseja um clima mais descontraído de boteco. O cardápio do Chanchada traz novidades, como a Batatonese de Marisco com pico de galo e coentro. Na carta de drinques, elaborada por Jonas Aisengart, há opções que vão das tradicionais batidas aos drinques autorais, como o Flor de maracujá – Cynar, Campari, Cană, maracujá, açúcar e limão.

Rua Gen. Polidoro, 164B, Botafogo, Rio de Janeiro. Terça a sábado, das 12h à 1h. Domingo das 12h às 22h.

44º Vian Cocktail Bar | Rio de Janeiro     

Inaugurado em 2021 e agora instalado em um elegante casarão de dois andares em Botafogo, o Vian Cocktail Bar é o refúgio para entusiastas da coquetelaria de alta qualidade. Criado pelo premiado bartender Frederico Viana, Vian encanta com drinques clássicos e autorais feitos no balcão, sem cardápio fixo, e inspira uma experiência personalizada. O ambiente despojado apresenta noites com jazz ao vivo, DJ nos fins de semana e até brunchs matinais planejados.

Rua Visconde de Silva, 21, Botafogo, Rio de Janeiro. Tel (21) 99863-2552. Terça a sábado, das 19h00 à 1h

49º Arp Bar | Rio de Janeiro

Arp Bar com vista para a praia. (Tomas Rangel/Divulgação)

O Arp Bar é uma extensão da praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. No bar no térreo do Hotel Arpoador, o chef Lucas Lemos assina o cardápio de culinária costeira com influências internacionais. O início da seção de entradas exalta o Oceano Pacífico, o maior da Terra, que banha países com culinárias ricas em inspiração. O Sashimi de Salmão é a definição de frescor no prato, apresentando lâminas de salmão, ponzu spicy e abacate (R$ 59). Já no Crudo de Peixe, o chef Lucas Lemos utiliza o processo kombu jime, uma cura típica japonesa que leva chilli crunch e ponzu cítrico (R$ 55).

Já os coquetéis são assinados pelo chef de bar Waguinho. Na seção autoral, os destaques são os drinques Amassa (R$36), uma releitura do mate com limão praiano, que apresenta mix de cachaça com mate de ervas brasileiras, suco de limão, cynar 70 e rapadura e o Akayá (R$ 37), que significa "cajá” em tupi-guarani, com Jambuzada, cajá com cúrcuma, suco de limão, açúcar e hortelã.

Serviço: R. Francisco Otaviano, 177 – Ipanema, Rio de Janeiro. (no térreo do Hotel Arpoador). Telefone: (21) 3600-4041, WhatsApp: (21) 97156-6589. Café da manhã diariamente das 7h às 11h30. Almoço e jantar de segunda a quinta-feira das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h30 à 0h. Domingo das 12h30 às 22h

70º Botica | Rio de Janeiro

O bar transita entre o boteco clássico e a cozinha contemporânea, como pode ser visto em pratos como a língua laqueada com salada de batata e bacon, o polvo à galega, o guioza de camarão, falafel com babaganoush de jiló e húmus de feijão, e o jiló e chilli oil. A carta de bebidas do Botica evidencia raízes brasileiras, como no Clarice — com gin, Campari, gengibre e limão, e no Levante de Ossain, com vermute infusionado na casa. Em breve, a casa vai ganhar um bar irmão, O Miudinho, na Tijuca.

Serviço: Rua Fernandes Guimarães, 30, Botafogo, Rio de Janeiro. Terça e quarta das 18h à 1h. Quinta e sexta das 18h às 2h. Sábado das 15h às 2h. Domingo das 15h às 23h. Tel. (21)  97925-0364

70º Galeto Sat’s | Rio de Janeiro

O botequim Galeto Sat’s: patrimônio do Rio de Janeiro

O botequim Galeto Sat’s: patrimônio do Rio de Janeiro (Leandro Fonseca/Exame)

O autêntico bar em Copacabana, fundado em 1962, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, como parte do Circuito dos Botequins. O lugar recebe clientes atrás de um chope bem tirado, do galeto ao molho especial da casa, acompanhado pela farofa de ovo feita na hora, do célebre pão de alho, e do coração de galinha na brasa com tempero único, entre outras delícias servidas de dia, noite ou madrugada, porque a casa só fecha depois das 4h. A coleção de cachaças de todas as regiões do Brasil espalha-se pelas paredes em estantes de pinho de riga, e caipirinhas como a de caju com limão circulam entre o salão e a calçada animada.

Serviço: Rua Barata Ribeiro, 7, Loja D, Copacabana, Rio de Janeiro. Segunda, quarta e domingo das 12h às 4h. Quinta e sábado das 12h às 5h. Tel. (21) 2275‑6197.

70º Quartinho | Rio de Janeiro

Inaugurado em 2018, o Quartinho é fruto da parceria entre o restaurateur Eduardo Araújo e o artista plástico e mixologista Jonas Aisengart. Com estrutura leve, tijolos aparentes, cores vibrantes e apenas cerca de 40 lugares, o espaço mistura arte e descontração, funcionando como uma galeria-bar com atmosfera acolhedora. Às quintas e sábados, o clima intimista dá lugar a uma pista de dança animada por DJs residentes, com trilha sonora marcada pela MPB. Na carta de drinques se evidencia o Sertão Veredas, que leva cachaça ouro, rapadura, cajuína, suco de limão, angostura e defumação de cascas cítricas.

Serviço: Rua Arnaldo Quintela, 124, Botafogo, Rio de Janeiro. Terça e quarta das 18h à 1h. Quinta, sexta e sábado das 18h às 2h

70º Tijolada | Rio de Janeiro

O chef Thomas Troisgros inaugurou junto com sua esposa, Diana Litewski, em setembro do ano passado, o Tijolada, seu primeiro bar, em Ipanema. De frente para o Obelisco da Praça General Osório, a casa nasceu com alma de boteco: ambiente despojado, sem salão interno, com mesas e cadeiras espalhadas na calçada, voltadas para uma das estrelas da casa: a vitrine giratória de frangos assados. Entre os pratos, o menu apresenta versões reconfortantes e cheias de sabor como o steak tartare com fritas e o arroz de rabada com agrião tostado e aioli de pimenta. Para beber, a carta de drinques combina clássicos e criações variadas.

Serviço: Rua Visconde de Pirajá, 630 (loja C), Ipanema, Rio de Janeiro. Terça a sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 20h

79º Balcão 201 | Rio de Janeiro

Com atmosfera francesa, o Balcão 201 é um bistrô bar sob comando do estrelado chef João Paulo Frankenfeld, que apresenta um menu composto por sanduíches e opções de pratos tradicionais da culinária francesa, alguns aperitivos, queijos e charcutaria, uma carta de clássicos da coquetelaria e chope. Entre os destaques estão a Mousse de fígado com gelatina de vermute 201, a Manta suína recheada com queijo com mostarda 201 e o sanduíche de Homus de feijão branco, tomate, pesto de rúcula, beringela grelhada e alface crespa.

Serviço: Rua Dias Ferreira, 113, Leblon, Rio de Janeiro. Terça e quarta das 12h à 0h. Quinta a sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 18h

79º Bar Urca | Rio de Janeiro

À beira da Baía de Guanabara, o Bar Urca é um clássico carioca fundado em 1939 e instituído Patrimônio Cultural da cidade — hoje tocado pela família Gomes, que sustenta o clima acolhedor e a culinária de influência portuguesa. No andar térreo, funciona o botequim com balcão de petiscos — como os famosos bolinhos de bacalhau e “canoas” de bobó de camarão e bacalhau — com chope gelado e visual da mureta, onde os frequentadores se reúnem para apreciar o pôr do sol. No segundo piso, há o restaurante que serve fartos pratos como polvo, moqueca, camarões e empadas.

Serviço: Rua Cândido Gaffrée, 205, Urca, Rio de Janeiro. Segunda a domingo das 8h às 23h. Tel. (21) 2295-8744

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o

Tan Tan

São Paulo

2o

The Liquor Store

São Paulo

3o

Exímia

São Paulo

4o

Santana Bar

São Paulo

5o

Caledonia Whisky & Co.

São Paulo

5o

Megiro

Salvador

7o

MiniBar Gem

Salvador

7o

Nosso

Rio de Janeiro

9o

Picco

São Paulo

9o

Pirex

Belo Horizonte

11o

Bar dos Arcos

São Paulo

11o

Elena Horto

Rio de Janeiro

11o

Plou Vinhos

São Paulo

14o

Capincho

Porto Alegre

14o

Purgatório

Salvador

14o

The Punch Bar

São Paulo

14o

Astor

São Paulo

18o

Bar da Dona Onça

São Paulo

18o

Boca de Ouro

São Paulo

18o

Guarita

São Paulo

18o

Jurubeba

Rio de Janeiro

18o

Moela

São Paulo

18o

Surubar

Rio de Janeiro

24o

Koya88

São Paulo

24o

Lágrima

São Paulo

24o

Liz Cocktails & Co

Rio de Janeiro

24o

Sede 261

São Paulo

28o

Bar do Luis Fernandes

São Paulo

28o

Cachaçaria Lamparina

Belo Horizonte

28o

Chanchada

Rio de Janeiro

28o

Hideout Speakeasy

Santos (SP)

28o

Shiro

São Paulo

28o

Timbuca

Belo Horizonte

34o

Balcão

São Paulo

34o

Baretto (Hotel Fasano)

São Paulo

34o

Ginger

Curitiba

34o

Regô

São Paulo

34o

Seen (Tivoli Mofarrej Hotel)

São Paulo

39o

Cabernet Butiquim

Belo Horizonte

39o

Cascasse il Mondo

São Paulo

39o

Juramento 202

Belo Horizonte

39o

Mercadinho Bicalho

Belo Horizonte

39o

Trinca Bar

São Paulo

44o

Atlântico 212

São Paulo

44o

Domo

São Paulo

44o

Rabo di Galo (Hotel Rosewood)

São Paulo

44o

SubAstor

São Paulo

44o

Vian

Rio de Janeiro

49o

A Porca Voadora

Belo Horizonte

49o

Arp Bar

Rio de Janeiro

49o

Bar da Lôra

Belo Horizonte

49o

Boteco de Manu

São Paulo

49o

Giz Cozinha Boêmia

Fortaleza

49o

Mykola Lab Bar

Curitiba

49o

Ping Yang Thai Bar & Food

São Paulo

56o

Bar do Luiz Nozoie

São Paulo

56o

Cia do Chopp

Recife

56o

Continental

Curitiba

56o

Okinaki

Belo Horizonte

56o

Pirambeira Bar

Salvador

56o

Riviera Bar

São Paulo

62o

Barouche

São Paulo

62o

Elevado Bar

São Paulo

62o

Fifty Fifty

São Paulo

62o

Florestal

Belo Horizonte

62o

The Door Bar

São Paulo

62o

La Boca

Curitiba

62o

Nit Bar de Tapas

São Paulo

62o

Pina Drinques

São Paulo

70o

Botica

Rio de Janeiro

70o

Canto Bar de Parrilla

Curitiba

70o

Dom Bar

Curitiba

70o

Galeto Sat’s

Rio de Janeiro

70o

Quartinho

Rio de Janeiro

70o

Recanto Paraibano

Recife

70o

Tijolada

Rio de Janeiro

70o

Velho Espanha

Salvador

70o

Xerelete

Búzios (RJ)

79o

Balcão 201

Rio de Janeiro

79o

Bar Urca

Rio de Janeiro

79o

Bar do Cofre

São Paulo

79o

Caracol

São Paulo

79o

Casa de Francisca

São Paulo

79o

Casa Tupis

Belo Horizonte

79o

Cineclube Cortina

São Paulo

79o

Fel

São Paulo

79o

Skye (Hotel Unique)

São Paulo

88o

Glouton 

Belo Horizonte

89o

Barito Bar

Brasília

90o

Casa Vivá

Porto Alegre

91o

Gards

Curitiba

92o

Atlântico

Paraty (RJ)

93o

La Casita

Londrina (PR)

94o

Zimbro Cocktails & Co.

Goiânia

95o

Olivos 657

Porto Alegre

96o

Puro Oyster Bar

Florianópolis

97o

Veloso Bar

São Paulo

98o

Zeh Cozinha

Natal

99o

Moleska Gastrobar

Fortaleza

100o

Muamba Bar

Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).

 

