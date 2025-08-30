Os melhores bares do Rio de Janeiro, segundo ranking EXAME Casual 2025

Nosso: gastrobar de linha mais contemporânea na zona sul do Rio de Janeiro (Divulgação/Divulgação)
Curioso para saber quais são os melhores bares do Rio de Janeiro? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os 14 representantes da boa coquetelaria em território carioca que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.
7 º lugar ▸ 9 votos
Localizado em Ipanema, o Nosso é o bar carioca mais bem posicionado neste ranking. A carta de drinques assinada por Daniel Estevan traz criações que celebram os ingredientes brasileiros, a exemplo do Espresso da Mata (44 reais), feito com rum oito anos, vermute de jaboticaba, café e licor de café, e do Baré Sbagliatto (42 reais), que combina Campari, Cinzano e espumante de cambuci. Entre os clássicos da casa, criações ousadas, como o Sururu Milk Punch (42 reais), com cachaça, azeite de dendê, abacaxi com coentro, rapadura, limão e bitter.
A casa de três andares dividida em ambientes distintos, como bar, restaurante e terraço, também é chamada de restaurante, porque o chef Bruno Katz apresenta as referências das diferentes cozinhas por onde passou. Aparecem no menu menções à Ásia, com o Tori Karage (48 reais), um frango frito com maple de kimchi, maionese Kewpie e cebolinha, e ao Peru, com ceviche (62 reais) com leite de tigre, ají amarillo e sorbet de manga. O Brasil não fica de fora, com o peixe (92 reais) servido com musseline de pupunha, ovas de salmão, cebola caramelizada e molho de azedinha.
Serviço: Rua Maria Quitéria, 91, Ipanema, Rio de Janeiro. De terça-feira a sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h30 às 23h. Fechado no último domingo do mês
11º Elena Horto | Rio de Janeiro
Inspirado no universo feminino, o Elena conta com cinco ambientes divididos em dois andares. Do bar, saem criações do mixologista Alex Mesquita, que aposta em clássicos, como Fitzgerald, G&T, Negroni, Moscow Mule, e mais dez drinques autorais a exemplo do Cajueiro, que celebra os biomas brasileiros ao misturar xarope de caju com maracujá in natura, suco de abacaxi e cachaça branca, e o Satoru, coquetel de origem japonesa feito com shochu. Da cozinha, aberta aos clientes e comandada pelo chef Itamar Araújo, saem as criações inspiradas nos sabores da Ásia, passeando por especialidades de países como a Tailândia, Singapura, Hong Kong, Coreia e Japão. “Me debrucei e estudei muito para traduzir toda a riqueza destas cozinhas milenares”, conta.
Serviço: Rua Pacheco Leão, 758, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. De segunda a quinta das 19h à 1h. Sexta e sábado das 19h às 2h
18º Jurubeba | Rio de Janeiro
A casinha de esquina na Rua Real Grandeza ganhou paredes brancas com verde e toldos na mesma cor, com mesas na calçada e uma decoração interna cheia de simbologia e referências ao sincretismo brasileiro. O pano de fundo musical é repleto de samba e música brasileira, com faixas escolhidas a dedo pelo chef Elia Schramm. Na cozinha, ele transforma ingredientes simples em pratos cheios de personalidade, algumas vezes utilizando a técnica "pinga e frita", em que carnes e vegetais são refogados com cebola, manteiga e gordura, e cozidos lentamente na cerveja. A carta de drinques autorais é assinada pela bartender Paula Diniz.
Rua Real Grandeza, 196, Botafogo, Rio de Janeiro. Segunda, das 12h às 00h; quarta a sábado, das 12h às 00h; e domingo, 12h às 23h.
18º Suru Bar | Rio de Janeiro
Na Rua da Lapa, no Rio, e sob o comando dos bartenders Igor Renovato e Raí Mendes, o bar une a alma boêmia carioca com uma dose de Minas. A carta autoral “Balcão Suru” homenageia algumas personalidades da boemia carioca, como o Serjão, do Galeto Sat’s, com o Muquira – que leva Campari e tônica de laranja, e o jornalista e colunista de bares Juarez Becoza, com o Becoza: cachaça branca, Becosa, louro, limão e bitter. O cardápio tem acepipes “de balcão”, como mix de picles, azeitonas temperadas e batata calabresa, e petiscos para compartilhar – entre porções de almôndegas ao pomodoro e frango a passaralho (coxinhas de frango marinadas na cerveja, servidas com aioli defumado).
Rua da Lapa, 151, Lapa, Rio de Janeiro. Tel (21) 97986-5715. Segunda, das 19h às 2h; quarta, das 17h à 1h; quinta e sexta, das 17h às 2h; sábado, das 12h às 2h; e domingo, das 12h às 21h
24º Liz Cocktail&Co | Rio de Janeiro
O local consolidou sua posição no cenário global da coquetelaria ao ser incluído na prestigiada lista dos Top 500 Bars do Mundo em 2025, ocupando a posição 354. Recentemente o Liz Cocktail&Co, no Leblon, lançou a carta "O Diário de Liz – A Arte Secreta da Mix Botânica", que apresenta nove coquetéis, cada um inspirado por uma letra do alfabeto e um ingrediente chave, como açaí, brioche e endro. Entre os coquetéis mais pedidos está o Cupuaçu, que leva rum branco, cupuaçu, abacaxi e tequila.
Rua Dias Ferreira, 679ª, Leblon, Rio de Janeiro. Tel. (21) 98224-3611. Terça a Sábado, 18h à 01h. Domingo: 17h à 00h
28º Chanchada | Rio de Janeiro
Na decoração da casa, capas de LP, garrafas de bebidas, uma miniestátua de São Jorge e a clássica televisão de tubo chamam a atenção. Na área interna, está o disputado balcão com sete lugares e, na calçada, ficam mesas disponíveis para quem deseja um clima mais descontraído de boteco. O cardápio do Chanchada traz novidades, como a Batatonese de Marisco com pico de galo e coentro. Na carta de drinques, elaborada por Jonas Aisengart, há opções que vão das tradicionais batidas aos drinques autorais, como o Flor de maracujá – Cynar, Campari, Cană, maracujá, açúcar e limão.
Rua Gen. Polidoro, 164B, Botafogo, Rio de Janeiro. Terça a sábado, das 12h à 1h. Domingo das 12h às 22h.
44º Vian Cocktail Bar | Rio de Janeiro
Inaugurado em 2021 e agora instalado em um elegante casarão de dois andares em Botafogo, o Vian Cocktail Bar é o refúgio para entusiastas da coquetelaria de alta qualidade. Criado pelo premiado bartender Frederico Viana, Vian encanta com drinques clássicos e autorais feitos no balcão, sem cardápio fixo, e inspira uma experiência personalizada. O ambiente despojado apresenta noites com jazz ao vivo, DJ nos fins de semana e até brunchs matinais planejados.
Rua Visconde de Silva, 21, Botafogo, Rio de Janeiro. Tel (21) 99863-2552. Terça a sábado, das 19h00 à 1h
49º Arp Bar | Rio de Janeiro
O Arp Bar é uma extensão da praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. No bar no térreo do Hotel Arpoador, o chef Lucas Lemos assina o cardápio de culinária costeira com influências internacionais. O início da seção de entradas exalta o Oceano Pacífico, o maior da Terra, que banha países com culinárias ricas em inspiração. O Sashimi de Salmão é a definição de frescor no prato, apresentando lâminas de salmão, ponzu spicy e abacate (R$ 59). Já no Crudo de Peixe, o chef Lucas Lemos utiliza o processo kombu jime, uma cura típica japonesa que leva chilli crunch e ponzu cítrico (R$ 55).
Já os coquetéis são assinados pelo chef de bar Waguinho. Na seção autoral, os destaques são os drinques Amassa (R$36), uma releitura do mate com limão praiano, que apresenta mix de cachaça com mate de ervas brasileiras, suco de limão, cynar 70 e rapadura e o Akayá (R$ 37), que significa "cajá” em tupi-guarani, com Jambuzada, cajá com cúrcuma, suco de limão, açúcar e hortelã.
Serviço: R. Francisco Otaviano, 177 – Ipanema, Rio de Janeiro. (no térreo do Hotel Arpoador). Telefone: (21) 3600-4041, WhatsApp: (21) 97156-6589. Café da manhã diariamente das 7h às 11h30. Almoço e jantar de segunda a quinta-feira das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h30 à 0h. Domingo das 12h30 às 22h
70º Botica | Rio de Janeiro
O bar transita entre o boteco clássico e a cozinha contemporânea, como pode ser visto em pratos como a língua laqueada com salada de batata e bacon, o polvo à galega, o guioza de camarão, falafel com babaganoush de jiló e húmus de feijão, e o jiló e chilli oil. A carta de bebidas do Botica evidencia raízes brasileiras, como no Clarice — com gin, Campari, gengibre e limão, e no Levante de Ossain, com vermute infusionado na casa. Em breve, a casa vai ganhar um bar irmão, O Miudinho, na Tijuca.
Serviço: Rua Fernandes Guimarães, 30, Botafogo, Rio de Janeiro. Terça e quarta das 18h à 1h. Quinta e sexta das 18h às 2h. Sábado das 15h às 2h. Domingo das 15h às 23h. Tel. (21) 97925-0364
70º Galeto Sat’s | Rio de Janeiro
O autêntico bar em Copacabana, fundado em 1962, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, como parte do Circuito dos Botequins. O lugar recebe clientes atrás de um chope bem tirado, do galeto ao molho especial da casa, acompanhado pela farofa de ovo feita na hora, do célebre pão de alho, e do coração de galinha na brasa com tempero único, entre outras delícias servidas de dia, noite ou madrugada, porque a casa só fecha depois das 4h. A coleção de cachaças de todas as regiões do Brasil espalha-se pelas paredes em estantes de pinho de riga, e caipirinhas como a de caju com limão circulam entre o salão e a calçada animada.
Serviço: Rua Barata Ribeiro, 7, Loja D, Copacabana, Rio de Janeiro. Segunda, quarta e domingo das 12h às 4h. Quinta e sábado das 12h às 5h. Tel. (21) 2275‑6197.
70º Quartinho | Rio de Janeiro
Inaugurado em 2018, o Quartinho é fruto da parceria entre o restaurateur Eduardo Araújo e o artista plástico e mixologista Jonas Aisengart. Com estrutura leve, tijolos aparentes, cores vibrantes e apenas cerca de 40 lugares, o espaço mistura arte e descontração, funcionando como uma galeria-bar com atmosfera acolhedora. Às quintas e sábados, o clima intimista dá lugar a uma pista de dança animada por DJs residentes, com trilha sonora marcada pela MPB. Na carta de drinques se evidencia o Sertão Veredas, que leva cachaça ouro, rapadura, cajuína, suco de limão, angostura e defumação de cascas cítricas.
Serviço: Rua Arnaldo Quintela, 124, Botafogo, Rio de Janeiro. Terça e quarta das 18h à 1h. Quinta, sexta e sábado das 18h às 2h
70º Tijolada | Rio de Janeiro
O chef Thomas Troisgros inaugurou junto com sua esposa, Diana Litewski, em setembro do ano passado, o Tijolada, seu primeiro bar, em Ipanema. De frente para o Obelisco da Praça General Osório, a casa nasceu com alma de boteco: ambiente despojado, sem salão interno, com mesas e cadeiras espalhadas na calçada, voltadas para uma das estrelas da casa: a vitrine giratória de frangos assados. Entre os pratos, o menu apresenta versões reconfortantes e cheias de sabor como o steak tartare com fritas e o arroz de rabada com agrião tostado e aioli de pimenta. Para beber, a carta de drinques combina clássicos e criações variadas.
Serviço: Rua Visconde de Pirajá, 630 (loja C), Ipanema, Rio de Janeiro. Terça a sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 20h
79º Balcão 201 | Rio de Janeiro
Com atmosfera francesa, o Balcão 201 é um bistrô bar sob comando do estrelado chef João Paulo Frankenfeld, que apresenta um menu composto por sanduíches e opções de pratos tradicionais da culinária francesa, alguns aperitivos, queijos e charcutaria, uma carta de clássicos da coquetelaria e chope. Entre os destaques estão a Mousse de fígado com gelatina de vermute 201, a Manta suína recheada com queijo com mostarda 201 e o sanduíche de Homus de feijão branco, tomate, pesto de rúcula, beringela grelhada e alface crespa.
Serviço: Rua Dias Ferreira, 113, Leblon, Rio de Janeiro. Terça e quarta das 12h à 0h. Quinta a sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 18h
79º Bar Urca | Rio de Janeiro
À beira da Baía de Guanabara, o Bar Urca é um clássico carioca fundado em 1939 e instituído Patrimônio Cultural da cidade — hoje tocado pela família Gomes, que sustenta o clima acolhedor e a culinária de influência portuguesa. No andar térreo, funciona o botequim com balcão de petiscos — como os famosos bolinhos de bacalhau e “canoas” de bobó de camarão e bacalhau — com chope gelado e visual da mureta, onde os frequentadores se reúnem para apreciar o pôr do sol. No segundo piso, há o restaurante que serve fartos pratos como polvo, moqueca, camarões e empadas.
Serviço: Rua Cândido Gaffrée, 205, Urca, Rio de Janeiro. Segunda a domingo das 8h às 23h. Tel. (21) 2295-8744
Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país
|
1o
|
Tan Tan
|
São Paulo
|
2o
|
The Liquor Store
|
São Paulo
|
3o
|
Exímia
|
São Paulo
|
4o
|
Santana Bar
|
São Paulo
|
5o
|
Caledonia Whisky & Co.
|
São Paulo
|
5o
|
Megiro
|
Salvador
|
7o
|
MiniBar Gem
|
Salvador
|
7o
|
Nosso
|
Rio de Janeiro
|
9o
|
Picco
|
São Paulo
|
9o
|
Pirex
|
Belo Horizonte
|
11o
|
Bar dos Arcos
|
São Paulo
|
11o
|
Elena Horto
|
Rio de Janeiro
|
11o
|
Plou Vinhos
|
São Paulo
|
14o
|
Capincho
|
Porto Alegre
|
14o
|
Purgatório
|
Salvador
|
14o
|
The Punch Bar
|
São Paulo
|
14o
|
Astor
|
São Paulo
|
18o
|
Bar da Dona Onça
|
São Paulo
|
18o
|
Boca de Ouro
|
São Paulo
|
18o
|
Guarita
|
São Paulo
|
18o
|
Jurubeba
|
Rio de Janeiro
|
18o
|
Moela
|
São Paulo
|
18o
|
Surubar
|
Rio de Janeiro
|
24o
|
Koya88
|
São Paulo
|
24o
|
Lágrima
|
São Paulo
|
24o
|
Liz Cocktails & Co
|
Rio de Janeiro
|
24o
|
Sede 261
|
São Paulo
|
28o
|
Bar do Luis Fernandes
|
São Paulo
|
28o
|
Cachaçaria Lamparina
|
Belo Horizonte
|
28o
|
Chanchada
|
Rio de Janeiro
|
28o
|
Hideout Speakeasy
|
Santos (SP)
|
28o
|
Shiro
|
São Paulo
|
28o
|
Timbuca
|
Belo Horizonte
|
34o
|
Balcão
|
São Paulo
|
34o
|
Baretto (Hotel Fasano)
|
São Paulo
|
34o
|
Ginger
|
Curitiba
|
34o
|
Regô
|
São Paulo
|
34o
|
Seen (Tivoli Mofarrej Hotel)
|
São Paulo
|
39o
|
Cabernet Butiquim
|
Belo Horizonte
|
39o
|
Cascasse il Mondo
|
São Paulo
|
39o
|
Juramento 202
|
Belo Horizonte
|
39o
|
Mercadinho Bicalho
|
Belo Horizonte
|
39o
|
Trinca Bar
|
São Paulo
|
44o
|
Atlântico 212
|
São Paulo
|
44o
|
Domo
|
São Paulo
|
44o
|
Rabo di Galo (Hotel Rosewood)
|
São Paulo
|
44o
|
SubAstor
|
São Paulo
|
44o
|
Vian
|
Rio de Janeiro
|
49o
|
A Porca Voadora
|
Belo Horizonte
|
49o
|
Arp Bar
|
Rio de Janeiro
|
49o
|
Bar da Lôra
|
Belo Horizonte
|
49o
|
Boteco de Manu
|
São Paulo
|
49o
|
Giz Cozinha Boêmia
|
Fortaleza
|
49o
|
Mykola Lab Bar
|
Curitiba
|
49o
|
Ping Yang Thai Bar & Food
|
São Paulo
|
56o
|
Bar do Luiz Nozoie
|
São Paulo
|
56o
|
Cia do Chopp
|
Recife
|
56o
|
Continental
|
Curitiba
|
56o
|
Okinaki
|
Belo Horizonte
|
56o
|
Pirambeira Bar
|
Salvador
|
56o
|
Riviera Bar
|
São Paulo
|
62o
|
Barouche
|
São Paulo
|
62o
|
Elevado Bar
|
São Paulo
|
62o
|
Fifty Fifty
|
São Paulo
|
62o
|
Florestal
|
Belo Horizonte
|
62o
|
The Door Bar
|
São Paulo
|
62o
|
La Boca
|
Curitiba
|
62o
|
Nit Bar de Tapas
|
São Paulo
|
62o
|
Pina Drinques
|
São Paulo
|
70o
|
Botica
|
Rio de Janeiro
|
70o
|
Canto Bar de Parrilla
|
Curitiba
|
70o
|
Dom Bar
|
Curitiba
|
70o
|
Galeto Sat’s
|
Rio de Janeiro
|
70o
|
Quartinho
|
Rio de Janeiro
|
70o
|
Recanto Paraibano
|
Recife
|
70o
|
Tijolada
|
Rio de Janeiro
|
70o
|
Velho Espanha
|
Salvador
|
70o
|
Xerelete
|
Búzios (RJ)
|
79o
|
Balcão 201
|
Rio de Janeiro
|
79o
|
Bar Urca
|
Rio de Janeiro
|
79o
|
Bar do Cofre
|
São Paulo
|
79o
|
Caracol
|
São Paulo
|
79o
|
Casa de Francisca
|
São Paulo
|
79o
|
Casa Tupis
|
Belo Horizonte
|
79o
|
Cineclube Cortina
|
São Paulo
|
79o
|
Fel
|
São Paulo
|
79o
|
Skye (Hotel Unique)
|
São Paulo
|
88o
|
Glouton
|
Belo Horizonte
|
89o
|
Barito Bar
|
Brasília
|
90o
|
Casa Vivá
|
Porto Alegre
|
91o
|
Gards
|
Curitiba
|
92o
|
Atlântico
|
Paraty (RJ)
|
93o
|
La Casita
|
Londrina (PR)
|
94o
|
Zimbro Cocktails & Co.
|
Goiânia
|
95o
|
Olivos 657
|
Porto Alegre
|
96o
|
Puro Oyster Bar
|
Florianópolis
|
97o
|
Veloso Bar
|
São Paulo
|
98o
|
Zeh Cozinha
|
Natal
|
99o
|
Moleska Gastrobar
|
Fortaleza
|
100o
|
Muamba Bar
|
Belém
Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).