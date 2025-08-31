Os melhores bares do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, segundo ranking EXAME Casual 2025

Curioso para saber quais são os melhores bares do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo? Para resolver essa questão, Casual EXAME selecionou os representantes da boa coquetelaria que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2025. Confira.

Megiro | Salvador

5 º lugar ▸ 10 votos

Drinque do Megiro: clássicos com ingredientes regionais (Megiro/Divulgação)

Inaugurado há pouco mais de um ano pelo casal Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o Megiro apresenta uma proposta mais casual do que o irmão mais velho, MiniBar Gem. Na capital baiana, o bar propõe versões repaginadas de pratos tradicionalmente servidos em bares do estado há mais de meio século.

“Antes de ter o meu próprio negócio, sempre pensei em abrir um boteco. Quando criamos o Origem, eu tinha vontade de abri-lo aos domingos somente para fazer comida típica de boteco, com minha mãe na cozinha. Mas oito anos depois esse sonho se tornou realidade”, diz Lemos.

Das mãos do chef saem novas versões de pratos, como sarapatel, servido na casa com polvo (92 reais), e moquecas menos usuais, como a de camarão (245 reais). Os pratos podem acompanhar drinques clássicos, como as caipirinhas, feitas com diferentes frutas (a partir de 34 reais); as batidinhas (22 reais), com versões de umbu com gengibre e coco; e criações refrescantes, como o Bahia Spritz (46 reais), feito com espumante, Aperol e tangerina. Na parte dos doces, Lisiane se voltou para as sobremesas com que se deliciava na infância, durante as férias que passava com a família em Ilhéus, como pavê, pudim e queijadinha. “O pavê tem deixado todo mundo emocionado. É como um sorvete durinho, exatamente como o que a gente comia quando era criança.”

Serviço: Avenida Santa Luzia, 656, loja 12, Horto Florestal, Salvador. Terça e quarta-feira, das 17h às 23h, de quinta-feira a sábado, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 17h

MiniBar Gem | Salvador

7º lugar ▸ 9 votos

MiniBar Gem: ao lado do restaurante Origem, em Salvador (MiniBar Gem/Divulgação)

Mais uma casa de Arouca e Lemos figura neste ranking. Localizado ao lado do restaurante Origem, eleito neste ano o melhor restaurante do Brasil pela Casual EXAME. Como o nome diz, trata-se de um minibar, com pratos inspirados nos snacks. No cardápio, inspirações baianas, como o sonho de vatapá com peixe curado e ­mujjol (48 reais), e o caldinho de frutos do mar com espuma de coco (42 reais). Também há sanduíches, como o minissanduba de camarão com fonduta de provolone (48 reais) e o Burger Gem (54 reais), com Black­ Angus, cebola em três versões (maionese, crispy e picles) e alface, no pão artesanal.

A parte dos doces, assinada por Arouca, traz o criativo Amor e Amora (39 reais), um crocante de sucrilhos com compota de frutas vermelhas, sorvete de doce de leite, bolo de baunilha, coroado com tuille de suspiro.

Já a seção etílica conta com 13 coquetéis autorais feitos com ingredientes locais, como o Umbu Smash (48 reais), feito com cachaça Origem, umbu, limão, açúcar e hortelã, e o Herança Costeira (44 reais), com gim fat wash de dendê, licuri, xarope de coentro, água de coco salgada e limão-taiti. Uma parada com apenas 21 lugares para antes ou depois de jantar no Origem.

Serviço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça-feira a sábado, das 18h30 às 23h

Pirex | Belo Horizonte

9 º lugar ▸ 8 votos

Pirex: porções servidas em cumbucas no bar localizado em cima de uma galeria de Belo Horizonte (Lucas Cancela/Estudio Grampo/Divulgação)

Como um bom bar mineiro que se preze, o Pirex oferece diferentes opções de petiscos em suas estufas quente e fria, servidos no vasilhame que dá nome ao bar. Uma ida ao balcão é válida para escolher entre os clássicos de boteco e criações dos chefs Caio Soter e Isabela Rochinha, como a língua na cerveja preta com picles de maçã verde (42,60 reais) ou o torresmo de barriga (49,60 reais) e a empada de costela e maionese queimada (14 reais). A casa também oferece pratos vegetarianos e veganos, como o bobó de palmito com banana e batata-doce, servido com farofa de dendê (28,80 reais), ou o tartare de beterraba com amendoim (24,80 reais).

“Boteco é uma coisa muito séria em BH, mas para nós isso não é motivo para solenidade. Trabalhamos com um equilíbrio fino entre respeitar as referências tradicionais que as pessoas têm e propor ideias novas que contribuam para enriquecer esse legado. Não é nada fácil, mas tem dado certo”, diz Vitor Velloso, sócio da casa.

O bar, localizado em cima de uma galeria, com vista para a Praça Raul Soares, conta ainda com uma seleção de batidinhas (a partir de 15,80 reais), como as de coco, maracujá e banoffe, e outros bebericos assinados pelo bartender Diego Kruz.

Serviço: Galeria São Vicente — Avenida Amazonas, 1.049, loja 54, Belo Horizonte. De terça a sexta-feira, das 11h30 às 15h. De quarta a sexta-feira, das 18h à 0h. Sábado, das 12h à 0h, e domingo, das 12h às 18h

14º Capincho | Porto Alegre

No Rio Grande do Sul, a palavra capincho tem dois significados. Além de ser uma palavra regional para capivara, o termo também batiza um dos bares mais premiados da capital porto-alegrense. O bar, comandado pelo bartender e sócio Fred Müller, fica no segundo andar de um casarão dos anos 1930. Do balcão, que se estende de lado a lado, são expedidos coquetéis clássicos e autorais. "Nossos coquetéis são criados com produtos locais e sazonais e sempre contam uma história, seja das pessoas que fazem parte da nossa rede de fornecedores, de viagens ou de lugares especiais para nós", conta o bartender que sempre está em busca de novos ingredientes. Na carta, o coquetel Lo de Lori (R$ 48) traz butiá, mezcal, tequila, tomate e sal, como homenagem a uma das fornecedoras locais, enquanto o Figo Fashion (R$ 44) combina bourbon, licor e xarope de figo com Angostura. A carta alcoólica se estende por uma seleção de vinhos, que privilegia rótulos locais, argentinos e uruguaios. A tríplice fronteira também inspira a cozinha, comandada pelo chef Marcelo Schambeck.

Serviço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61 - 2 Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS. De terça a sexta-feira das 19h às 22h30. Sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30. Aceita reservas pelo WhatsApp (51) 9482-1042

14º Purgatório | Salvador

Reforçando o conceito de speakeasy em Salvador, com foco na alta qualidade de coquetéis, o Purgatório atualmente está em sua terceira carta de drinques – agora inspirada no terceiro e último livro da Divina Comédia: “O Paraíso”. O menu explora insumos, aromas e composições que evocam a leveza e a elevação espiritual descritas na obra clássica de Danti Alighieri. Além dos drinques, o chef Edu Moraes assina um cardápio enxuto de entradas e petiscos.

Rua Alexandre Herculano, 45, Pituba, Salvador. Tel (71) 98343-2622. Quarta e quinta, das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 19h à 01h30.

28º Cachaçaria Lamparina | Belo Horizonte

Tudo que é servido na Cachaçaria Lamparina, no Mercado Novo de BH, gira em torno da cachaça — seja em doses puras, garrafas selecionadas ou drinques autorais. Os fundadores, Guilherme Costa e Thales Campomizzi, deram início ao projeto em 2019, ainda com uma curadoria independente de pequenos produtores mineiros. Por lá, um cuidado especial é dedicado às cachaças envelhecidas em madeiras menos convencionais, como jatobá, amendoim e castanheira. Entre os coquetéis, destacam-se o Marvadeza e o Calma Nervo.

Avenida Olegário Maciel, 742, Centro, Belo Horizonte. Terça a quinta, das 12h às 23h; sexta, das 12h às 00h; sábado das 10h às 00h, e domingo, das 10h às 18h.

28º Timbuca | Belo Horizonte

O Timbuca nasceu na capital mineira logo após a pandemia, em 2022, sob o comando do chef Caetano Sobrinho. No cardápio brilha a carta de cachaças, com mais de 166 rótulos artesanais, e drinques à base do destilado, como o Benzetacil (cachaça amburana, whisky nimbus, mel, limão e gengibre). Na seção dos petiscos, evidenciam aqueles que resgatam a história da culinária mineira, como a iguaria língua ao molho de vinho e cebola crocante. A localização do bar é uma atração à parte, uma vez que está dentro de um posto de gasolina.

Avenida Afonso Pena, 4321, Serra, Belo Horizonte. Tel (31) 3646-4321. Terça a sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h e domingo, das 12h às 17h.

34º Ginger | Curitiba

Escondido nos fundos da Galeria Ponto de Fuga, em Curitiba, o Ginger só permite a entrada de quem conhece a senha do dia — geralmente revelada nos stories do Instagram — o que cria uma aura de mistério. O ambiente tem decoração inspirada nos speakeasies dos anos 1930, piso de ladrilho hidráulico original, luz baixa e uma atmosfera que estimula conversas descontraídas. A carta é rica em drinques à base de gim — entre clássicos e autorais, como o “Brutas” (gim, Aperol, gengibirra e cereja) – além de receitas com vodca, tequila e rum, acompanhadas por petiscos elaborados como huevos rotos e pratos como burrata gratinada e caçarola de frango.

Rua Saldanha Marinho, 1220 (fundos), Centro, Curitiba. Tel (41) 99122‑2327. Quarta a sábado, das 19h às 2h.

39º Cabernet Butiquim | Belo Horizonte

O wine bar exala o aconchego dos botecos mineiros ao trazer ao cotidiano a simplicidade de apreciar um bom vinho com informalidade — seja nas mesas da calçada, no balcão ou no salão intimista, a casa oferece uma vasta seleção de rótulos (aproximadamente 300) com preços acessíveis, coquetéis autorais, como o “Pedaço de Pecado” e o “Que Beleza”, e um cardápio de petiscos e pratos compartilháveis.

Rua Levindo Lopes, 12 e 22, Savassi, Belo Horizonte.Tel (31) 3889‑8799. Terça a sábado, das 11h30 às 23h (almoço até 15h); domingo, das 11h30 às 16h

39º Juramento 202 | Belo Horizonte

Inspirado nas antigas mercearias do interior de Minas e do bairro Pompeia, onde está em Belo Horizonte, o bar Juramento 202 — carinhosamente chamado apenas de Jura — deu início, juntamente com a Cervejaria Viela, ao Grupo Viela, responsável pelo projeto de reocupação do Mercado Novo (onde fica sua premiada Cozinha Tupis), e pelo Forno da Saudade, no histórico bairro Carlos Prates. Criado em 2017 para dar vazão às cervejas artesanais do grupo e provar que é possível comercializar cervejas de qualidade a preços mais democráticos, o projeto logo se tornou referência entre jovens e adultos que valorizam a clássica experiência de boteco, tão característica de Minas Gerais. Rodas de choro e de samba acompanham culinárias de rua, com sanduíches, tábuas de queijos mineiros e petiscos de estufa; na Casinha do Jura o cardápio homenageia os povos árabes, cujos imigrantes ajudaram a moldar a economia da região. Entre os destaques estão a terrine de joelho de porco, os pastéis de cabra com favo de mel, e o knafe de queijo minas.

Serviço: R. Juramento, 202, Pompeia, Belo Horizonte. De terça-feira a sábado das 17h à 0h30. Telefone: (31) 99803-3696

39º Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo | Belo Horizonte

Completando 40 anos de história, o Mercadinho Bicalho – Bar do Nivaldo é um negócio familiar e serve ao longo de gerações cerveja gelada e tira-gostos de qualidade. Um exemplo é o bolinho de carne frito, servido no prato com queijo derretido (muçarela, canastra e parmesão), cebola roxa em fatias, cebolinha, farinha de fubá torrado da roça, pimenta biquinho e tomatinhos. Outros destaques do cardápio são carne de sol com mandioca frita na manteiga de garrafa, fígado com jiló e queijo assado.

Serviço: Rua Mármore, 556, Santa Tereza, Belo Horizonte. Tel (31) 3482-2357. Quarta a sexta, das 15h à 1h. Sábado, das 11h à 1h e domingo, das 11h às 21h.

49º A Porca Voadora | Belo Horizonte

A Porca Voadora é um bar e armazém que mistura inventividade e excelência na gastronomia mineira. Comandado pela chef Bruna Rezende, a casa se destaca por petiscos emblemáticos – como o jiló empanado e recheado com joelho de porco, e a língua com purê de batata –, com releituras saborosas e irreverentes das raízes regionais. O ambiente rústico e com toques contemporâneos, ganha ainda caráter afetivo ao oferecer produtos do cerrado e da agricultura familiar no armazém integrado.

Rua do Ouro, 1709, Serra, Belo Horizonte. Tel. (31) 98380‑5775. Quarta e quinta, das 18h às 23h30. Sexta e sábado, 12h às 23h30; e domingo, das 12h às 18h.

49º Bar da Lôra | Belo Horizonte

O bar nasceu no Mercado Central e logo ganhou as ruas de Belo Horizonte. No cardápio brilham receitas que enfatizam ingredientes e preparos da culinária mineira, como o famoso fígado com jiló — um verdadeiro ícone do Mercado. À frente da cozinha, Eliza Fonseca, a Lôra, assina outras criações irresistíveis, como a carne de panela ao molho de cerveja preta, o purê de mandioca com queijo e a linguiça com jiló, prato que levou o título de campeão no concurso Comida di Buteco em 2010.

Serviço: Rua Santa Catarina, 201, Loja 115, Centro, Belo Horizonte. Segunda a sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 13h. Tel. (31) 98305-1458

49º Giz Cozinha Boêmia | Fortaleza

O Giz Cozinha Boêmia, no bairro Meireles em Fortaleza, é um bar-restaurante que une gastronomia brasileira com clima descontraído e música ao vivo, com destaque para o samba, choro e MPB. Inspirado na boemia carioca, o ambiente é acolhedor, com área externa charmosa. O cardápio valoriza ingredientes regionais, como carne de sol e queijo coalho, moela e caldinho de peixe, com petiscos criativos e drinques autorais, com ênfase para as caipirinhas.

Serviço: Rua Professor Dias da Rocha, 579, Meireles, Fortaleza. Segunda a quinta-feira das 17h à 0h. Sexta e sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 23h

49º Mykola Lab Bar | Curitiba

O local já possui mais de 150 receitas de autoria própria, seja em coquetéis totalmente novos, seja em releituras de clássicos sob o ponto de vista do bar, que tem direção criativa de Alieksey Machinsky. A carta atual, denominada Iconoclastasy, é uma comemoração ao aniversário de 5 anos da casa. O Rabo de Galo, que na versão do Mykola leva cachaça de amburana jurubeba e o aperitivo Ramazzotti Rosatto, é uma das especialidades do lugar.

Serviço: Rua Visconde do Rio Branco, 1087, Centro, Curitiba. Terça a sábado das 19h à 1h. Domingo das 19h às 23h

56º Cia do Chopp | Recife

Localizado no coração de Boa Viagem, na Galeria Portus Calle, o tradicional Cia do Chopp conta com salão animado que recebe apresentações musicais de rock, pop, samba e MPB, oferecidas entre quinta e sábado. Além do chope gelado, a parrilla funciona em tempo integral todos os dias, servindo picanha, maminha, pernil de cordeiro, carne de sol, linguiça e pão de alho aos clientes. Há ainda pratos mais robustos, a exemplo da parmegiana para dividir.

Serviço: Avenida Conselheiro Aguiar, 2775, Boa Viagem, Recife, São Paulo. Funcionamento diário a partir das 11h. Tel. (81) 3465-9066

56º Cocktails Continental | Curitiba

Como o nome já diz, o Cocktails Continental abraça referências internacionais (e locais) da alta coquetelaria. Entre os destaques da carta estão o Kerouac — preparado com Luxardo Bitter Bianco, rum infusionado em coco e vinho do Porto branco — e o Chaperone, que mistura tequila infusionada, shrub de pêssego, Ramazzotti Rosato, bitter de cacau e Sidra Bardocco. O local apresenta um menu de petiscos que harmoniza com os coquetéis, e vão desde referências asiáticas como baos e guiozas, passando pela europeia burrata, além das latinas empanadas e choripans.

Serviço: Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 943, Batel, Curitiba. Quinta a sábado das 19h30 à 1h. Tel, (41) 98836-7688

56º Okinaki | Belo Horizonte

A cozinha do Okinaki reverencia a cultura japonesa, ao mesmo tempo que carrega influências de outros países asiáticos, como China, Coreia, Taiwan, Vietnã e Tailândia. Os pratos não são exatamente iguais aos originais. Os chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães gostam de dar um toque diferente em cada receita, como o lombinho em tempurá, feito com lombo de porco frito em tempurá com molho agridoce de pimenta e abacaxi, e o futomaki de atum picante, que leva maionese e abacate.

Serviço: Avenida Álvares Cabral, 1303, Lourdes, Belo Horizonte. Terça a sexta das 18h às 23h. Sábados das 12h30 às 23h. Domingos das 12h30 às 16h30. Tel. (31) 98228-8793

56º Pirambeira Bar | Salvador

Com um menu assinado pelo chef Edu Moraes, o Pirambeira tem um toque especial na criatividade com entradinhas originais que surpreendem no paladar, como a mistura do kibe com a coxinha, o Kibexinha; o Rabo com Rabo, uma massinha crocante de rabo de tatu, como se diz na Bahia, abraçando uma rabada desfiada no ponto certo, que acompanham muito bem o chope gelado. No almoço, brilham pratos brasileiros e regionais, como a feijoada e o fumeiro com feijão tropeiro. A carta de drinques é assinada pelo Purgatório Bar, cuja direção criativa é de Jonatan Albuquerque.

Serviço: Rua Guillard Muniz, 629, Pituba, Salvador. Quartas e quintas das 17h à 0h. Sextas e sábados das 12h à 1h. Domingos das 12h às 22h. Tel. (71) 98343-2177

62º Florestal | Belo Horizonte

Fundado pela chef Bruna Martins, o restaurante e bar dá protagonismo aos vegetais em um cardápio inspirado na comida de rua de diferentes culturas do mundo e é dividido entre bocadas, balcão, pratadas e sobremesas. Desde o ano passado, o Florestal conta também com o Braseiro, um anexo com cozinha independente. Lá, os pratos são preparados na brasa, acompanhados por guarnições como romesco, oniguiri, coalhada e babaganoush. A carta de bebidas inclui chopes, cervejas, vinhos e coquetéis clássicos e autorais.

Serviço: Praça Zamenhof, Floresta, Belo Horizonte. Quarta a sexta das 18h às 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 18h. Tel. (31) 98395-3304

62º La Boca Bar y Cosina | Curitiba

Inspirado nos sabores de Buenos Aires, o La Boca combina coquetelaria autoral e culinária afetiva em um ambiente informal, recheado de referências visuais e sonoras ao icônico bairro portenho que lhe dá nome. No comando do bar está o bartender-chef Gabriel Bueno, que destaca clássicos e autorais, como o Burru 84 que leva gin, vermute dry, vinho Chardonnay. O menu inclui cortes argentinos preparados na parrilla, milanesas para compartilhar, empanadas recheadas e outras receitas típicas.

Serviço: Rua Visconde do Rio Branco, 367, Mercês, Curitiba. Terça a sexta das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h. Sábado das 12h à 0h. Domingo das 12h às 16h. Tel (41) 3323-5147

70º Canto Bar de Parrilla | Curitiba

O Canto aproveita as largas calçadas da esquina da Prudente de Morais com a Augusto Stellfeld, na capital paranaense, para oferecer mesas ao ar livre que são o coração do ambiente — descontraído e acolhedor, ideal para almoços, happy hours ou jantares informais. Os pratos são preparados na autêntica parrilla, com cortes clássicos da tradição uruguaia e argentina. Entre os destaques do menu estão a bruschetta de costela, a fondue de abóbora cabotiá com três queijos, tábuas para compartilhar com legumes braseados, cortes argentinos e uruguaios e a famosa batata frita com costela e molho de queijo.

Serviço: Alameda Prudente de Moraes, 1069, Centro, Curitiba. Terça a sábado das 11h30 à 0h. Domingo das 11h30 às 16h. Tel (41) 99168-3897

70º Dom Bar | Curitiba

Com a primeira unidade inaugurada em 2018 na varanda do Souq Curitiba, espaço que reúne diversos bares e restaurantes, o Dom Bar é focado em coquetelaria autoral. O bar ganhou notoriedade inicialmente pelo uso do rum como base principal de seus drinques, mas com o tempo ampliou o cardápio para incluir outras bebidas e receitas variadas. Os clientes encontram clássicos reinterpretados, como o Kingston Negroni, em que o gin é substituído por blends de rum. A proposta é oferecer uma experiência informal com vista para o pôr do sol e música ao vivo nos fins de semana. Há também uma segunda casa na Avenida Vicente Machado.

Serviço: Avenida Iguaçu, 4399, Curitiba. Terça a sexta-feira das 17h às 23h. Sábado e domingo das 11h às 23h. Tel. (41) 3085‑3551

70º Recanto Paraibano | Recife

Com clima descontraído e uma carta de cervejas artesanais variadas (cerca de 30 rótulos), o restaurante foi fundado por paraibanos e destaca-se por pratos típicos como carne de sol com queijo coalho, cartola de sobremesa, baratinhos (caranguejo) às terças e porco à paraguaia (porco inteiro assado lentamente) às quintas, além de promoções de happy hour. O Recanto Paraibano costuma lotar — especialmente em dias de jogos e finais de semana.

Serviço: Avenida Dezessete de Agosto, 248, Casa Forte, Recife. Terça a domingo das 11h à 0h (bar até 1h aos sábados). Tel (81). 3441-9945

70º Velho Espanha | Salvador

Com incríveis 107 anos de história e uma decoração que homenageia o Centro de Salvador, o Velho Espanha movimenta a cena cultural de toda a cidade. O espaço conta com uma programação musical constante e, em média, três atrações semanais se apresentam no mesmo local onde, durante o dia, ficam as mesas dos clientes. O cardápio traz petiscos inspirados na gastronomia baiana, como a “Alegria dos Barris” (fumeiro com purê de banana-da-terra) e o “Dique do Tororó” (escondidinho de brócolis).

Serviço: Rua General Labatut, 38, Barris, Salvador. Segunda, quarta e quinta das 15h à 0h. Sexta das 15h à 1h. Sábado das 10h à 1h. Domingo das 10h à 0h

70º Xerelete | Búzios

Inaugurado em outubro de 2024, o Xerelete ocupa uma casa histórica, de 1930, conhecida como a Casa da Árvore, uma das últimas remanescentes com arquitetura original na Orla Bardot. Inspirado pelo litoral e pela antiga aldeia caiçara, o Xerelete, destaca tanto a brasilidade e o mar no cardápio quanto nos ambientes da casa. Na cozinha, os chefs Bruno Katz e Igor Chaffin apostam na brasa e na pesca artesanal como elementos centrais, com opções que vão desde peixes e carnes grelhadas à brasa até pratos de frutos do mar superfrescos. Entre os drinques autorais, batizados de Drinks de Borogodó, há opções como o Timoneiro, com rum, licor Maraschino, pitanga, bitters de laranja.

Serviço: Orla Bardot, 514, Centro, Armação dos Búzios. Terça a quinta das 12h às 0h. Sexta e sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 22h. Tel (22) 99845-4051

79º Cozinha Tupis | Belo Horizonte

A Cozinha Tupis, localizada no Mercado Novo de Belo Horizonte, é um restaurante que valoriza a cozinha mineira com toques autorais, comandado pelo chef Henrique Gilberto. Com um cardápio que muda diariamente conforme os ingredientes disponíveis no mercado, a casa aposta em pratos criativos como língua na brasa e pé de porco recheado, além de oferecer um menu degustação de sete tempos durante a semana. O lugar também funciona como um espaço integrado à Cervejaria Viela.

Serviço: Av. Olegário Maciel, 742, loja 2161, Centro, Belo Horizonte. Terça a sábado das 11h30 às 22h30. Domingo das 11h30 às 16h. Tel (31) 99803‑3696

88º Glouton | Belo Horizonte

O restaurante do chef Leo Paixão combina gastronomia francesa com a tradicional cozinha mineira, criando pratos sofisticados que refletem a culinária de Minas Gerais. O bar fica dentro da casa e os destaques são o ambiente aconchegante, a decoração com antiguidades e o acesso a todo o cardápio do Glouton de uma forma mais informal e reservada, que conta com uma completa carta de coquetéis clássicos, como negroni, dry martini e old fashioned.

Serviço: Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes, Belo Horizonte. Segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábados das 12h às 15h e das 19h às 23h. Tel. (31) 3292-4237

89º Barito Bar | Brasília

Com uma decoração vibrante, o bar oferece uma variedade de pratos e petiscos que combinam influências da culinária mexicana com toques autorais. O lugar é conhecido por sua carta de drinques criativos e bem elaborados, preparados por bartenders experientes, como o Tamarlindo, que leva rum, caramelo de tamarindo mate, óleo de cítricos e twist de laranja; e uma seção especial de vermutes, como o Vermute Flores — vinho rose, ervas, raizes, flor de jasmin, jabuticaba e flor de laranjeira.

Serviço: St. de Habitações Coletivas e Geminadas Norte 714 BL B lote 16, Asa Norte Brasília. Quarta a sábado das 18h às 23h. Tel. (61) 99358-0303

90º Casa Vivá | Porto Alegre

A Casa Vivá, localizada em um charmoso casarão de 1942, em Porto Alegre, reúne bar e loja de vinhos, queijaria, cafeteria e um restaurante de gastronomia brasileira autoral. Com uma atmosfera descontraída e sofisticada, oferece vinhos naturais em taça, cafés especiais, lanches gourmets com ingredientes colhidos no próprio jardim, além do Menu Confiança — uma imersão gastronômica personalizada, assinada pela chef Kely Bavaresco. A carta de vinhos é a maior de vinhos naturais da América Latina, com mais de 1,5 mil rótulos criteriosamente selecionados pelo fundador Cristian Silva.

Serviço: Rua Barão de Santo Ângelo, 376, Moinhos de Vento, Porto Alegre. Terça a domingo das 11h às 22h. Tel. (51) 98117-3364

91º Gards | Curitiba

Com uma vista 360 graus da cidade, o Gards Rooftop traz opções para compartilhar até pratos completos, reunindo referências da cozinha internacional, e conta com um sushi bar assinado pelo restaurante TkSushiArt. A carta de bebidas destaca clássicos e coquetéis autorais, que incluiu opções como o Gards Sunset (vodca, Licor 43, frutas vermelhas e limão-siciliano), Smoke on the Roof (whisky, xarope de especiarias, limão e defumado de canela) e o Tropical Punch (punch de rum, graviola, cupuaçu e kombucha de caju).

Serviço: Rua Comendador Macedo, 630, 11º andar, Curitiba. Terça a quinta das 17h às 23h. Sexta e sábado até à 0h. Domingos das 17h às 22h. Tel. (41) 3276-7653

92º Atlântico | Paraty

Instalado nos fundos da loja da designer Flávia Aranha, em pleno coração da cidade — a charmosa praça central de Paraty — o bar aposta em uma experiência que une alta coquetelaria, gastronomia do mar para a mesa e um ambiente intimista. São apenas 26 lugares, em um espaço aberto e convidativo. A carta de drinques é assinada pelos premiados Thiago Bañares e Caio Carvalhaes, que assinam sete coquetéis autorais, como o cítrico Buja, que combina whisky escocês, vermute branco seco, uvaia, abacaxi, limão-cravo e limão-taiti; e o adocicado Popa Rasa, que harmoniza gin, rum envelhecido, Angostura, cambuci e mate.

Serviço: Rua Dona Geralda, 302, Centro Histórico, Paraty. De segunda a domingo das 18h às 23h. Fecha às terças-feiras

93º La Casita | Londrina

O bar e restaurante de inspiração espanhola do chef Pedro Cortez serve tapas bem apresentadas, como pão com tomate, Pulpo a la Gallega, Calamares, sardinha grelhada, croquetas e espetinhos com molhos criativos, sanduíches de Jamon e de Polvo, além de drinques como sangrias, cervejas artesanais e vinhos em taça, com destaque para Jerez. A atmosfera musical — geralmente blues — é cuidadosamente selecionada, criando um clima descontraído.

Serviço: Rua Fernando de Noronha, 770, Londrina. Terça a sábado das 11h30 às 23h

94º Zimbro Cocktails & Co. | Goiânia

Sob o comando do mixologista Benício Calaça, o Zimbro Cocktails & Co. conta com mais de 160 rótulos de gin e apresenta em sua carta de coquetéis clássicos como espresso martini, daiquiri e dry martini, mesclando técnica e criatividade com um ambiente moderno e despojado. O cardápio inclui opções como gyoza, burrata e a salada Zimbro, além da sobremesa “Chocho”, feita de brownie.

Serviço: Alameda Ricardo Paranhos, 59, Goiânia. Terça a domingo das 11h à 0h. Sextas e sábados estende-se até 2h da manhã. Tel. (62) 3157‑0010

95º Olivos 657 | Porto Alegre

Com influências portenhas, a proposta do Olivos 657 une uma carta criativa com coquetéis autorais — como o cajueiro, com cachaça envelhecida, caju, água de coco, licor de baunilha, mel, cumaru, limão Tahiti e clarificado com leite. E há ainda clássicos reimaginados, como um Negroni envelhecido ou o Macunaíma (cachaça, fernet e limão. No cardápio destacam-se a Francesinha (releitura do sanduíche português com linguiça defumada, carne, presunto, ovo e molho picante), steak tartare, lula ao limone e camarão na moranga.

Serviço: Rua da República, 657, Cidade Baixa, Porto Alegre. Terça a quinta‑feira das 18h30 à 0h. De sexta e sábado das 19h à 1h. Domingos das 18h30 às 23h30. Tel (51) 3372‑6256

96º Puro Oyster Bar | Florianópolis

Reunindo ambiente descontraído, vista para o mar e cozinha especializada em ostras e frutos do mar, o Puro Oyster Bar, do chef Pedro Soares, apresenta no menu ostra fresca in natura ou com molhos como ponzu e mignonette, além de ceviches, camarões e o famoso lobster roll (sanduíche com pedaços de lagosta cozida) harmonizados com coquetéis e vinhos cuidadosamente selecionados, como Möet Chandon, Dom Pérignon e Villaggio Grando.

Serviço: Avenida dos Búzios, 1800, Jurerê, Florianópolis. Terça a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 23h. Domingos das 12h às 18h ou 22h

98º Zeh Cozinha | Natal

Com três unidades na capital potiguar, o Zeh Cozinha é um restaurante que une tradição nordestina e inventividade em pratos como o Carneiro de Vovó Dorinha, o Camarão Papa Jerimum, a Barriga de Porco com Maionese de Rapadura e o Atum do Zeh, valorizando ingredientes locais e receitas afetivas com técnica refinada. A carta de drinques homenageia o caju, presente em coquetéis autorais que reforçam a brasilidade da casa.

Serviço: Avenida Romualdo Galvão, 2383 (Loja 2), Lagoa Nova, Natal (matriz). De terça a quinta das 11h30 às 15h e das 18h às 22h. Sexta das 11h30 às 22h. Sábado das 11h30 às 22h. Domingo das 11h30 às 15h. Tel. (84) 99992‑0802

99º Moleska Gatrobar | Fortaleza

O Moleska Gastrobar é comandado pela chef Louise Benevides, que aposta em uma cozinha autoral com pegada brasileira e toques internacionais. O cardápio inclui entradas como os croquetes de costela com maionese de páprica e pratos como o atum selado com purê de banana-da-terra e vinagrete de feijão-verde, que mostram a atenção aos ingredientes locais e às combinações inusitadas. Na coquetelaria, quem assina a carta é Deuza Firmiano, com drinques como o Moleska Mule (vodca, xarope de mel de engenho, limão e espuma de gengibre), o Negroni Moleska (com infusão de cumaru) e o refrescante The Ten, com gin, melão, limão e manjericão.

Serviço: Rua Prof. Dias da Rocha, 578, Meireles, Fortaleza. De segunda a quarta‑feira das 17h à 0h. Quinta-feira das 17h à 1h. Sexta e sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 23h. Tel (85) 3037‑1700

100º Muamba Bar | Belém

Sob a direção do mixologista Yvens Penna, o espaço celebra a coquetelaria autoral com ingredientes amazônicos e destaca drinques como o Urucum Pisco Sour, que combina pisco com urucum e espuma de goiaba, e o Calibre Lemonade, que mistura bourbon com infusão de hortelã e vinho Malbec. Além das bebidas, o Muamba Bar promove uma programação cultural que inclui música ao vivo e eventos artísticos, criando uma atmosfera descontraída e envolvente para seus visitantes.

Serviço: Complexo Cultural Vila Container - Avenida Governador Magalhães Barata, 62, São Brás, Belém. De quarta a domingo das 18h à 0h

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da Casual EXAME se dividem entre 17 cidades pelo país

1o Tan Tan São Paulo 2o The Liquor Store São Paulo 3o Exímia São Paulo 4o Santana Bar São Paulo 5o Caledonia Whisky & Co. São Paulo 5o Megiro Salvador 7o MiniBar Gem Salvador 7o Nosso Rio de Janeiro 9o Picco São Paulo 9o Pirex Belo Horizonte 11o Bar dos Arcos São Paulo 11o Elena Horto Rio de Janeiro 11o Plou Vinhos São Paulo 14o Capincho Porto Alegre 14o Purgatório Salvador 14o The Punch Bar São Paulo 14o Astor São Paulo 18o Bar da Dona Onça São Paulo 18o Boca de Ouro São Paulo 18o Guarita São Paulo 18o Jurubeba Rio de Janeiro 18o Moela São Paulo 18o Surubar Rio de Janeiro 24o Koya88 São Paulo 24o Lágrima São Paulo 24o Liz Cocktails & Co Rio de Janeiro 24o Sede 261 São Paulo 28o Bar do Luis Fernandes São Paulo 28o Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 28o Chanchada Rio de Janeiro 28o Hideout Speakeasy Santos (SP) 28o Shiro São Paulo 28o Timbuca Belo Horizonte 34o Balcão São Paulo 34o Baretto (Hotel Fasano) São Paulo 34o Ginger Curitiba 34o Regô São Paulo 34o Seen (Tivoli Mofarrej Hotel) São Paulo 39o Cabernet Butiquim Belo Horizonte 39o Cascasse il Mondo São Paulo 39o Juramento 202 Belo Horizonte 39o Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 39o Trinca Bar São Paulo 44o Atlântico 212 São Paulo 44o Domo São Paulo 44o Rabo di Galo (Hotel Rosewood) São Paulo 44o SubAstor São Paulo 44o Vian Rio de Janeiro 49o A Porca Voadora Belo Horizonte 49o Arp Bar Rio de Janeiro 49o Bar da Lôra Belo Horizonte 49o Boteco de Manu São Paulo 49o Giz Cozinha Boêmia Fortaleza 49o Mykola Lab Bar Curitiba 49o Ping Yang Thai Bar & Food São Paulo 56o Bar do Luiz Nozoie São Paulo 56o Cia do Chopp Recife 56o Continental Curitiba 56o Okinaki Belo Horizonte 56o Pirambeira Bar Salvador 56o Riviera Bar São Paulo 62o Barouche São Paulo 62o Elevado Bar São Paulo 62o Fifty Fifty São Paulo 62o Florestal Belo Horizonte 62o The Door Bar São Paulo 62o La Boca Curitiba 62o Nit Bar de Tapas São Paulo 62o Pina Drinques São Paulo 70o Botica Rio de Janeiro 70o Canto Bar de Parrilla Curitiba 70o Dom Bar Curitiba 70o Galeto Sat’s Rio de Janeiro 70o Quartinho Rio de Janeiro 70o Recanto Paraibano Recife 70o Tijolada Rio de Janeiro 70o Velho Espanha Salvador 70o Xerelete Búzios (RJ) 79o Balcão 201 Rio de Janeiro 79o Bar Urca Rio de Janeiro 79o Bar do Cofre São Paulo 79o Caracol São Paulo 79o Casa de Francisca São Paulo 79o Casa Tupis Belo Horizonte 79o Cineclube Cortina São Paulo 79o Fel São Paulo 79o Skye (Hotel Unique) São Paulo 88o Glouton Belo Horizonte 89o Barito Bar Brasília 90o Casa Vivá Porto Alegre 91o Gards Curitiba 92o Atlântico Paraty (RJ) 93o La Casita Londrina (PR) 94o Zimbro Cocktails & Co. Goiânia 95o Olivos 657 Porto Alegre 96o Puro Oyster Bar Florianópolis 97o Veloso Bar São Paulo 98o Zeh Cozinha Natal 99o Moleska Gastrobar Fortaleza 100o Muamba Bar Belém

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), André Bezerra (Duo Gourmet), André Mendes (revista Adega), André Sollitto (Veja), Bruno Calixto (Jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecília Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Charles Pirou (Expert), Daniela Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa UOL), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (Sabores da Cidade), Junior Ferraro (Azul), Júlia Storch (EXAME), Juliana Simon (UOL), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lorena Cardoso (Diário do Nordeste), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luiza Fecarotta (CBN), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marina Marques (revista Claudia), Maurício Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Mohamad Hindi (chef e influencer), Otavio Furtado (Veja RJ e @maiorviagem), Renata Araújo (You Must Go), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).