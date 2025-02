Os 50 carros mais vendidos do Brasil no mês de janeiro de 2025

O mercado automotivo brasileiro iniciou 2025 com a Fiat Strada mantendo a liderança entre os carros mais vendidos do país, com 8.777 unidades emplacadas no primeiro mês do ano, segundo dados da Fenabrave. Em seguida, o Volkswagen Polo, com 5.801 emplacamentos, se manteve como uma escolha popular no segmento de compactos, seguido de perto pelo Chevrolet Onix, que também segue como um dos modelos preferidos dos consumidores, com 5.576 unidades emplacadas.

Outro destaque do mês foi a forte presença de SUVs, com modelos como o Chevrolet Tracker (5.416 unidades) e o Volkswagen T-Cross (5.312 unidades) ocupando posições de destaque. Esses veículos, que combinam conforto, tecnologia e versatilidade, seguem sendo uma preferência crescente entre os consumidores. Além disso, modelos como o Jeep Compass e o Honda HR-V também mantiveram uma performance positiva, fechando o top 10 de vendas em janeiro, com 4.436 unidades e 4.273, respectivamente.

A crescente popularidade de modelos híbridos e elétricos, como o BYD Dolphin Mini, que alcançou a 31ª posição com 1.725 unidades, também reflete a mudança no comportamento do consumidor, cada vez mais atento à sustentabilidade e inovação tecnológica.

No entanto, carros como a Toyota Hilux, que ocupa a 12ª posição com 3.747 unidades, e o Renault Kwid, com 2.049 unidades, demonstram que as preferências por modelos robustos e econômicos continuam fortes, atendendo a uma demanda diversificada de diferentes perfis de motoristas.

Os 50 carros mais vendidos em janeiro de 2025

1º) Fiat Strada – 8.777

2º) Volkswagen Polo – 5.801

3º) Chevrolet Onix – 5.576

4º) Chevrolet Tracker – 5.416

5º) Volkswagen T-Cross – 5.312

6º) Fiat Argo – 5.173

7º) Hyundai Creta – 5.149

8º) Nissan Kicks – 4.458

9º) Jeep Compass – 4.436

10º) Honda HR-V – 4.273

11º) Fiat Mobi – 4.024

12º) Toyota Hilux – 3.747

13º) Jeep Renegade – 3.679

14º) Hyundai HB20 – 3.678

15º) Fiat Pulse – 3.588

16º) Fiat Toro – 3.451

17º) Fiat Fastback – 3.423

18º) Fiat Cronos – 3.313

19º) Chevrolet Onix Plus – 3.044

20º) BYD Song – 3.185

21º) Volkswagen Nivus – 2.915

22º) Volkswagen Saveiro – 2.911

23º) Ford Ranger – 2.619

24º) Caoa Chery Tiggo 7 – 2.601

25º) Toyota Corolla – 2.568

26º) GWM Haval H6 – 2.241

27º) Chevrolet S10 – 2.073

28º) Renault Kwid – 2.090

29º) Renault Duster – 1.958

30º) Toyota Corolla Cross – 1.826

31º) BYD Dolphin Mini – 1.725

32º) Toyota Hilux SW4 – 1.692

33º) Renault Kardian – 1.675

34º) Volkswagen Virtus – 1.635

35º) Volkswagen Taos – 1.613

36º) Chevrolet Montana – 1.590

37º) RAM Rampage – 1.586

38º) Chevrolet Spin – 1.470

39º) Peugeot 2008 – 1.466

40º) Honda City sedã – 1.354

41º) Citroën Basalt – 1.206

42º) Honda City Hatch – 1.199

43º) Jeep Commander – 1.087

44º) Caoa Chery Tiggo 8 – 1.039

45º) Fiat Fiorino – 991

46º) Mitsubishi L200 – 974

47º) Citroën C3 – 952

48º) Caoa Chery Tiggo 5X – 947

49º) Renault Oroch – 893

50º) Nissan Versa – 892

Carros mais procurados de 2024

Apesar do crescimento dos SUVs no Brasil, em 2024 o carro mais procurado pelos consumidores foi um clássico dos sedãs: o Honda Civic. A informação faz parte de um levantamento inédito do Webmotors Autoinsights, ferramenta da Webmotors, um dos principais ecossistemas automotivos do país.

O estudo, ao qual EXAME Casual teve acesso com exclusividade, analisou os modelos mais buscados na plataforma entre janeiro e dezembro de 2024. O ranking reflete um mercado diversificado, com a presença de sedãs, hatches e SUVs, atendendo a diferentes perfis de consumidores.

Com 4,5% do total de buscas, o Honda Civic garantiu o primeiro lugar, seguido pelo Toyota Corolla (3,7%) e pelo hatch Chevrolet Onix (2,8%). Na sequência, aparecem Honda HR-V (2,4%), Hyundai HB20 (2,3%), Volkswagen Gol (2,2%), Volkswagen Polo (2,2%), Jeep Compass (2,2%), Honda Fit (2,2%) e Volkswagen Jetta (2,1%).