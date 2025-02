BYD dispara na bolsa de Hong Kong com expectativa por nova tecnologia de piloto automático

As ações da BYD, gigante chinesa de veículos elétricos (EVs), dispararam 21% em cinco sessões, marcando sua melhor semana desde o final de 2020. O otimismo do mercado é impulsionado pela expectativa de um grande avanço tecnológico na direção assistida da companhia.

A montadora deve revelar, na próxima segunda-feira, 10, detalhes sobre sua nova tecnologia de piloto automático. A apresentação pode consolidar a BYD como referência em direção inteligente e tornar seus veículos de baixo custo ainda mais atraentes para consumidores e investidores.

A novidade chega em um momento estratégico, no qual o setor de veículos elétricos enfrenta desafios geopolíticos. Tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia impuseram tarifas aos EVs chineses, e um diferencial tecnológico pode ajudar a BYD a manter sua competitividade no exterior.

Para analistas do Goldman Sachs, o impacto dessa inovação será expressivo. "A aceleração do progresso do piloto automático da BYD terá um impacto significativo no mercado, dada sua posição como líder do setor, e outros participantes, especialmente marcas de mercado de massa, seguirão", disseram.

Disputa acirrada no setor de direção assistida

A tecnologia de direção assistida, mais conhecida como piloto automático, tem se tornado um fator determinante na corrida por participação de mercado entre as montadoras de EVs. Empresas como Tesla e XPeng investem pesado na área, buscando comercializar seus modelos como mais seguros e convenientes.

No entanto, ainda não há veículos totalmente autônomos no mercado, ou seja, os motoristas precisam supervisionar a direção. Esse cenário impulsiona o desenvolvimento de soluções próprias, com montadoras investindo em chips, baterias e softwares exclusivos para otimizar seus sistemas.

Mercado reage com volume recorde de negociações

O otimismo em torno da BYD refletiu no mercado de opções, com mais de 22 mil contratos negociados na última semana, o maior volume desde março de 2023. Outras montadoras chinesas também foram beneficiadas: a Li Auto registrou 35 mil opções negociadas na sexta-feira (seu maior patamar desde maio), enquanto a Geely Automobile atingiu 9 mil contratos, recorde dos últimos quatro meses.

Além das fabricantes de EVs, empresas da cadeia de suprimentos também registraram ganhos expressivos. A BYD Electronic International valorizou 27%, enquanto a IMotion Automotive Technology Suzhou teve alta de 49%.

Com uma meta ambiciosa para 2025 de vender entre 5 e 6 milhões de veículos elétricos e híbridos (superando os 4,27 milhões de 2024), a BYD aposta na tecnologia de direção inteligente para consolidar sua liderança no setor. A expectativa agora é que o anúncio de segunda-feira confirme as promessas e amplie ainda mais o espaço da montadora no mercado global.