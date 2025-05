Os 50 carros mais vendidos no Brasil no mês de abril de 2025

O Volkswagen Polo conquistou a liderança do ranking de vendas de carros no Brasil no mês de abril, superando a Fiat Strada, que ocupou a primeira posição nos últimos meses. Com 10.932 unidades vendidas, o modelo da Volkswagen desbancou a Strada, que ficou com 10.077 unidades, ocupando o segundo lugar. Os dados foram divulgados pela Fenabrave.

Modelos como o Fiat Argo e o Volkswagen T-Cross seguem fortes na disputa, ocupando a terceira e quarta posições, respectivamente. A rivalidade entre Volkswagen e Fiat continua a ser uma das mais acirradas, com ambos os fabricantes se consolidando como líderes no mercado brasileiro. O Polo, com seu design atualizado e desempenho eficiente, tem atraído especialmente os consumidores das regiões mais populosas, como o Sudeste, onde o modelo é bastante procurado.

Os 50 carros mais vendidos em abril de 2025

1- Volkswagen Polo - 10.932

- 10.932 2- Fiat Strada - 10.077

- 10.077 3- Fiat Argo - 8.444

- 8.444 4- Volkswagen T-Cross - 8.114

- 8.114 5- Hyundai HB20 - 6.923

- 6.923 6- Toyota Corolla Cross - 6.232

- 6.232 7- Fiat Mobi - 6.170

- 6.170 8- Volkswagen Saveiro - 5.458

- 5.458 9- Chevrolet Onix - 5.416

- 5.416 10- Honda HR-V - 5.259

- 5.259 11- Hyundai Creta - 4.905

- 4.905 12- Fiat Fastback - 4.676

- 4.676 13- Jeep Compass - 4.542

- 4.542 14- Fiat Toro - 4.502

- 4.502 15- Chevrolet Tracker - 4.297

- 4.297 16- Chevrolet Onix Plus - 4.274

- 4.274 17- Hyundai HB20S - 4.172

- 4.172 18- Toyota Hilux - 3.934

- 3.934 19- Nissan Kicks Play - 3.896

- 3.896 20- Renault Kwid - 3.654

- 3.654 21- Volkswagen Nivus - 3.615

- 3.615 22- Jeep Renegade - 3.380

- 3.380 23- Toyota Corolla - 3.207

- 3.207 24- Fiat Pulse - 3.142

- 3.142 25- Ford Ranger - 2.980

- 2.980 26- Volkswagen Virtus - 2.852

- 2.852 27- Chevrolet S10 - 2.695

- 2.695 28- BYD Song Pro - 2.257

- 2.257 29- BYD Dolphin Mini - 2.175

- 2.175 30- Fiat Cronos - 2.116

- 2.116 31- Ram Rampage - 1.988

- 1.988 32- Citroën Basalt - 1.958

- 1.958 33- Caoa Chery Tiggo 7 - 1.935

- 1.935 34- GWM Haval H6 - 1.813

- 1.813 35- Fiat Fiorino - 1.776

- 1.776 36- Chevrolet Spin - 1.744

- 1.744 37- Renault Kardian - 1.742

- 1.742 38- Chevrolet Montana - 1.701

- 1.701 39- Caoa Chery Tiggo 8 - 1.646

- 1.646 40- Renault Master - 1.646

- 1.646 41- BYD King - 1.599

- 1.599 42- Honda City sedã - 1.351

- 1.351 43- Jeep Commander - 1.340

- 1.340 44- Toyota SW4 - 1.301

- 1.301 45- Citroën C3 - 1.262

- 1.262 46- Renault Duster - 1.254

- 1.254 47- Honda City - 1.247

- 1.247 48- Fiat Titano - 1.069

- 1.069 49- Renault Oroch - 1.042

- 1.042 50- Peugeot 2008 - 997

A cor de carro mais desejada dos brasileiros

Quando você pensa em carros populares, provavelmente as cores preta, branca ou cinza vêm à mente. E, de acordo com uma pesquisa recente, não é por acaso. Entre janeiro e março de 2025, os automóveis dessas três cores dominaram as buscas dos brasileiros no Webmotors Autoinsights, a ferramenta que acompanha o mercado automotivo nacional. O levantamento revelou que essas cores continuam sendo as mais desejadas, com os carros pretos liderando, seguidos pelos brancos e pratas.

Os modelos na cor preta, especificamente, se destacaram com 22,42% do total de buscas durante o primeiro trimestre de 2025. As cores branca e prata, respectivamente, aparecem logo em seguida, com 22,28% e 18,29% das preferências. O sucesso dessas cores não é novidade no mercado brasileiro, onde a neutralidade e a sofisticação são características que sempre agradaram os consumidores.

Além das três cores mais procuradas, o levantamento também aponta a popularidade de outras tonalidades. O cinza, por exemplo, ficou em quarto lugar com 17,60% das buscas. Enquanto isso, o azul e o vermelho seguem com 7,33% e 7,21% das preferências, respectivamente, enquanto as cores mais exóticas, como verde, marrom, bege e amarelo, apareceram em menor quantidade.

Esse comportamento reflete a preferência dos consumidores por veículos mais sóbrios e de fácil revenda, característica comum em cores clássicas e neutras. A pesquisa reforça, ainda, o contínuo desejo dos brasileiros por praticidade e versatilidade quando se trata da escolha da cor do carro, aspectos que são cada vez mais relevantes no mercado automotivo atual.