Os 50 carros mais vendidos do Brasil no mês de março de 2025

O mercado automotivo brasileiro tem a Fiat Strada como o carro mais vendido do país no mês de março, com 10.256 unidades emplacadas, segundo dados da Fenabrave. Em seguida, o Fiat Argo, com 8.247 emplacamentos, se manteve como uma escolha popular no segmento de compactos, seguido de perto pelo Volkswagen Polo, que também continua entre os modelos preferidos dos consumidores, com 8.120 unidades emplacadas.

A lista dos 50 carros mais vendidos revela também uma maior diversificação nas escolhas, com a ascensão de modelos híbridos e elétricos, como o BYD Song que vendeu 2.785 unidade no mês de março.

No acumulado do ano, a Fiat Strada soma 29.298 emplacamentos, seguida pelo Volkswagen Polo, com 21.881 unidades vendidas.

Os 50 carros mais vendidos em janeiro de 2025

1. FIAT STRADA - 10.256

2. FIAT ARGO - 8.247

3. VW POLO - 8.120

4. VW T-CROSS - 6.512

5. HYUNDAI HB20 - 6.122

6. TOYOTA COROLLA CROSS - 5.834

7. CHEVROLET ONIX - 5.748

8. VW SAVEIRO - 5.692

9. HONDA HR-V - 5.095

10. RENAULT KWID - 4.955

11. FIAT MOBI - 4.682

12. NISSAN KICKS - 4.519

13. HYUNDAI CRETA - 4.418

14. CHEVROLET ONIX PLUS - 4.321

15. CHEVROLET TRACKER - 4.170

16. JEEP COMPASS - 4.018

17. VW NIVUS - 3.792

18. FIAT TORO - 3.629

19. FIAT FASTBACK - 3.551

20. TOYOTA HILUX - 3.413

21. FIAT PULSE - 3.048

22. TOYOTA COROLLA - 3.040

23. VW VIRTUS - 2.973

24. JEEP RENEGADE - 2.928

25. BYD SONG - 2.785

26. FORD RANGER - 2.497

27. BYD DOLPHIN MINI - 2.432

28. FIAT CRONOS - 2.427

29. VW TAOS - 2.408

30. CHEVROLET S10 - 2.330

31. RENAULT KARDIAN - 2.269

32. RAM RAMPAGE - 1.819

33. FIAT FIORINO - 1.811

34. GWM HAVAL H6 - 1.778

35. CHEVROLET MONTANA - 1.744

36. CITROËN BASALT - 1.714

37. CAOA CHERY TIGGO 7 - 1.707

38. HYUNDAI HB20S - 1.641

39. RENAULT DUSTER - 1.503

40. BYD KING - 1.427

41. CHEVROLET SPIN - 1.398

42. HONDA CITY - 1.333

43. CAOA CHERY TIGGO 8 - 1.307

44. HONDA CITY HATCH - 1.268

45. TOYOTA SW4 - 1.230

46. RENAULT MASTER - 1.222

47. JEEP COMMANDER - 1.198

48. RENAULT OROCH - 1.189

49. NISSAN VERSA - 1.092

50. CITROËN C3 - 1.087

Carros mais desejados

Em um cenário em que os consumidores continuam em busca de novos veículos, o mercado de carros zero quilômetro no Brasil segue aquecido em 2025. Segundo dados do Webmotors Autoinsights, a plataforma especializada em informações sobre o setor automotivo, o Hyundai Creta foi o carro mais procurado pelos brasileiros no primeiro trimestre deste ano. Com 12,3% das buscas totais, o modelo da Hyundai se consolidou como o preferido entre os carros zero quilômetro.

Logo atrás, na segunda posição, está o Toyota Corolla Cross, que registrou 11,44% do total de buscas. O modelo, que combina o conforto e a robustez de um SUV com a confiabilidade do Corolla, continua atraindo a atenção dos consumidores que buscam um veículo espaçoso e com bom custo-benefício. Em seguida, aparece o Toyota Corolla, com 11,43% das preferências, consolidando sua posição como um dos carros mais tradicionais e procurados no Brasil.

A Ford Ranger ocupa o quarto lugar, com 11,07% das buscas. A picape da Ford segue sendo um dos modelos mais desejados no Brasil, especialmente entre aqueles que buscam um carro mais robusto para trabalho e lazer. O Volkswagen Nivus, um dos SUVs compactos mais recentes da marca, ficou em quinto lugar com 10,37% das pesquisas, refletindo a crescente demanda por modelos mais modernos e com apelo tecnológico.