Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da segunda temporada da série Depois da Festa. No Prime Video, dois lançamentos, a série de suspense e ação Citadel e o filme Nas Profundezas. Já na Netflix, três novidades, incluindo a conversa aberta entre amigas Oprah Winfrey, a ex-primeira dama americana Michelle Obama.

Depois da Festa (Apple TV+)

Série de comédia, mistério e assassinato dos vencedores do Oscar Chris Miller e Phil Lord. Na segunda temporada, a Detetive Danner (Tiffany Haddish) está de volta para solucionar um novo caso: um assassinato ocorrido durante um casamento. A série inova o gênero ao apresentar, a cada episódio, um novo relato da noite fatídica a partir do ponto de vista de um personagem diferente.

Citadel (Prime Video)

A agência global de espionagem Citadel foi fechada e as memórias de seus agentes foram apagadas. Manticore agora fica mais forte. Os agentes conseguirão recuperar suas memórias e revidar?

Nas Profundezas (Prime Video)

Uma jovem desesperada por uma fuga conhece um estranho misterioso e atraente que promete uma viagem romântica. Mas o que encontra é engano, desconfiança e violência.

Nossa Luz Interior: Michelle Obama e Oprah Winfrey (Netflix)

Na última parada da turnê do best-seller Nossa luz interior: Superação em tempos incertos, de 2022, Michelle Obama revela seus segredos. Em uma conversa aberta com a amiga Oprah Winfrey, a ex-primeira dama fala sobre a infância com a família e as experiências na Casa Branca, compartilha as lições que aprendeu sobre autoconfiança, medo e envelhecimento, e dá conselhos práticos para viver nos tempos modernos, incluindo o poder da amizade. Abordando todos os assuntos, desde a menopausa até questões sociais e romance, Obama e Winfrey têm uma conversa sincera, emocionante, engraçada e muito real sobre o momento em que vivemos. Nossa Luz Interior: Michelle Obama e Oprah Winfrey é um especial Netflix em associação com a Higher Ground Productions e a Jesse Collins Entertainment.

Amor e Música: Fito Paez (Netflix)

Esta série bibliográfica retrata a vida e a carreira do famoso astro argentino Fito Páez e mostra sua jornada musical ao lado de lendas do rock como Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto e outros.

Coleções que Valem Ouro (Netflix)

Ken Goldin e sua equipe comandam esta série sobre o funcionamento de uma casa de leilões dedicada a artigos raros.