Lançamentos da Netflix em maio de 2023: veja os filmes e as séries

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em maio. Entre os principais destaques, está a minissérie spin-off de Bridgerton, a série de ação com Arnold Schwarzenegger e a comédia romântica Com carinho, Kitty.

Entre os filmes que estreiam em maio, estão duas ações, A Mãe e A Mãe do Ano. Sangue e Ouro, filme com a Segunda Guerra como plano de fundo, também é aguardado na plataforma.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em maio de 2023