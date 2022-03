Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo duas séries documentais: De Rainha do Veganismo a Foragida, a famosa dona do badalado restaurante Pure Food and Wine, passou de rainha a "foragida vegana" e 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central, sobre o assalto em 2005 ao Banco Central do Brasil em Fortaleza.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

De Rainha do Veganismo a Foragida (Netflix)

A série documental de quatro episódios conta como Sarma Melngailis, a famosa dona do badalado restaurante Pure Food and Wine, passou de rainha a "foragida vegana". Logo após conhecer um homem chamado Shane Fox no Twitter em 2011, Melngailis começa a drenar o dinheiro do restaurante em Nova York e canalizá-lo para Fox. Ele a convence de que pode realizar seus sonhos — de expandir o império gastronômico até imortalizar o adorado pit bull —, mas só se ela continuasse a obedecer a todos seus pedidos sem questionar.

Alguns anos depois, o agora casal, foragido por ter roubado quase 2 milhões de dólares do restaurante e seus funcionários, é encontrado pela polícia escondido em um motel no Tennessee. O que os entregou? A cobrança de uma pizza do Domino's no nome verdadeiro de Fox, Anthony Strangis. De Rainha do Veganismo a Foragida conta uma história mais estranha do que qualquer ficção.

3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central (Netflix)

A série documental traz uma das histórias mais espetaculares do noticiário policial brasileiro. Com depoimentos inéditos de policiais e criminosos, bem como amplo material de arquivo, 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central reconstitui o roubo histórico do Banco Central do Brasil, localizado em Fortaleza, no Ceará. Em agosto de 2005, através de um túnel com quase 80 metros de comprimento, ladrões invadiram o cofre da instituição e levaram mais de 160 milhões de reais - ou cerca de 3,5 toneladas de dinheiro vivo.

Com três episódios de 50 minutos cada, o documentário recria momentos-chave do jogo de gato e rato entre os bandidos e a polícia federal ao longo de cinco anos de investigação deste que foi um dos maiores assaltos a banco da história do país - e um dos maiores do mundo. A produção revela ainda detalhes insólitos sobre o furto, além de suas trágicas consequências. O golpe milionário parecia perfeito, mas deixou um rastro de extorsões, sequestros e assassinatos, levando os próprios criminosos a considerarem todo aquele dinheiro maldito.

Águas Profundas (Amazon Prime Video)

No filme, Ben Affleck e Ana de Armas interpretam Vic e Melinda Van Allen, um casal rico de Nova Orleans cujo casamento está desmoronando sob o peso do ressentimento, do ciúme e da desconfiança. À medida que as provocações mútuas e os jogos mentais aumentam, as coisas rapidamente se transformam em um jogo mortal de gato e rato quando os casos extraconjugais de Melinda começam a desaparecer.

Young, Famous & African (Netflix)

Neste reality que acompanha um grupo de jovens estrelas das redes sociais em uma espécie de novela da vida real, influenciadores famosos da música, moda e internet da África do Sul, Nigéria e África Oriental se juntam em Joanesburgo. Ao lado dos amigos e conectados, eles se aventuram em busca do amor, revivem paixões antigas e tentam reconstruir relações desgastadas.

Life & Beth (Star+)

A produção acompanha Beth (Amy Schumer) uma mulher cuja vida pode parecer ideal: ganha a vida como distribuidora de vinho, tem um relacionamento estável e duradouro, e vive em Manhattan, algo impressionante para todos os que cresceram com ela. Quando um incidente repentino a obriga a confrontar o seu passado, a sua vida muda para sempre. Através de flashbacks de sua adolescência, Beth começa a perceber como se tornou a pessoa que é, e a refletir em quem quer se tornar. Na sua viagem rumo à construção de uma vida mais plena, mais ousada e autêntica, Beth aprende a se expressar e a viver intencionalmente.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.