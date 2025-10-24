Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre os destaques estão 'Casa de Dinamite', 'IT: Bem-Vindos a Derry' e a nova cinebiografia de Maurício de Sousa, em cartaz nos cinemas

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07h01.

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

Na Netflix, chega ao streaming a aguardada minissérie O Monstro de Florença, baseada no caso real de um assassino em série italiano. Entre os anos de 1968 e 1985, ele matou 16 pessoas (oito casais), cada um deles no mesmo horário, com o mesmo padrão e a mesma arma — uma pistola modelo Beretta, calibre .22. Quatro homens foram condenados por envolvimento com os crimes, mas a identidade do assassino nunca foi revelada.

Já a HBO Max traz a primeira temporada da aguardada IT: Bem-Vindos a Derryque expande o universo da história do icônico palhaço de Stephen King. A série traz de volta Bill Skarsgard no papel de Pennywise, e leva o público à Derry de 1962 para explorar as origens do monstro.

Veja abaixo os filmes e séries para maratonar no fim de semana:

O Monstro de Florença (Netflix)

Quando o Monstro de Florença ataca novamente em 1982 e mata outro jovem casal, a polícia revisita um homicídio de 1968 que ocorreu em um carro à noite. Enquanto a polícia busca pistas, um suspeito se esconde, e a verdadeira natureza de um conturbado caso amoroso do passado vem à tona.

yt thumbnail

IT: Bem-Vindos a Derry (HBO Max)

Quem tem medo de palhaços talvez tenha sido motivado pela história de IT: A Coisa, que teve dois filmes feitos para o cinema, baseados na história de Stephen King. Nesta nova série da HBO, o diretor Andy Muschietti leva o público de volta à Derry de 1962, para explorar as origens do aterrorizante palhaço Pennywise.

yt thumbnail

Lazarus (Prime Video)

Na linha do terror e suspense, Lazarus conta a história de Joel Lazarus, um psicólogo forense que retorna à sua cidade natal após o suicídio do pai e passa a ter experiências perturbadoras. Ele se envolve em antigos casos de assassinato e é forçado a confrontar segredos sombrios ligados à morte de seu pai e ao assassinato de sua irmã, que ocorreu há 25 anos.

yt thumbnail

Casa de Dinamite (Netflix)

Cotado para estatuetas do Oscar de 2026, Casa de Dinamite narra uma história fictícia de quando radares em Fort Greely, Alasca, que detectam um míssil nuclear. O presidente e sua comitiva usam o tempo limitado que têm para tentar derrubar o míssil antes que ele atinja Chicago. O filme foi indicado ao Leão de Ouro em Veneza.

yt thumbnail

The Kardashians (Disney+)

A sétima temporada de The Kardashians já está disponível no Disney+. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie estão de volta em episódios cheios de drama, trabalho e vida em família. A temporada começa com a decisão de Kris para vender a icônica casa da família — e ela decide fazer um último jantar antes da mudança.

yt thumbnail

Para ver no cinema: Maurício de Sousa - O Filme 

Em 2025, Maurício de Sousa completa 90 anos. A extensa carreira do autor dos gibis mais conhecidos do Brasil, em conjunto com detalhes de sua vida pessoal, estão na nova cinebiografia sobre a vida dele, que chegou aos cinemas na última quinta-feira, 23. É o primeiro longa-metragem da Maurício de Sousa Produções (MSP), que narra desde a infância do autor até meados de 1970, e passa pela criação de personagens como Bidu, Cebolinha e Mônica.

yt thumbnail
