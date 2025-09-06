De 'O Agente Secreto' a 'Exterminador do Futuro': festival gratuito em SP traz trilha de filmes

Além das telas, o cinema é composto por uma porção de fatores — e a música talvez seja um dos mais importantes. É por elas que se constrói a emoção no público, e algumas são tão marcantes que perduram na memória — caso de Super Freak, de Pequena Miss Sunshine, ou All Star, de Shrek.

Neste mês de setembro, entre os dias 16 e 18, ocorre o XI Festival Musimagem, evento gratuito dedicado às trilhas sonoras de obras audiovisuais. E no embalo da ascensão do cinema brasileiro, a programação trará a inédita trilha de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, pela primeira vez para público. O longa estreia nos cinemas somente no dia 6 de novembro.

Na edição de 2025, além da produção de Kleber Mendonça, também serão contempladas as trilhas dos filmes nacionais Kasa Branca e Quando Vira a Esquina — vencedores do prêmio de melhor trilha sonora no Festival do Rio de 2024 — e Central do Brasil. O festival traz também as aclamadas trilhas de Shrek, Pequena Miss Sunshine e O Exterminador do Futuro.

Segundo levantamento do Ecad, responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores, em 2024, a distribuição dos direitos autorais de trilhas sonoras no cinema nacional cresceu 86%, em comparação ao ano anterior. O Festival Musimagem vem também para celebrar essa área de produção e incentivar novos compositores.

Idealizado por Marcos Souza, compositor premiado de trilhas sonoras para cinema e TV e diretor de projetos da Orquestra Petrobras Sinfônica, o evento será realizado na Universidade de São Paulo (USP), em uma parceria inédita com a Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP).

Na programação, também estão cursos, palestras e debates gratuitos, assim como os concertos e os eventos extras, que fazem parte das comemorações dos 60 anos da ECA-USP.

Novidades e destaques do XI Festival Musimagem

As trilhas dos filmes serão apresentadas no concerto de abertura do festival, no dia 16/9, às 19h30, no Centro Cultural Camargo Guarnieri (USP), com a Orquestra da Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo (ALMAI) e o maestro e arranjador Alexey Kurkdjian Ogalla.

Já os cursos gratuitos acontecem em todos os dias de festival. Entre eles, estão "Estratégias composicionais em música para cinema”, com o organista e compositor Felipe Radicetti na terça-feira (16/9); “Música para TV”, com o pianista, compositor, arranjador e produtor musical Alberto Rosenblit na quarta-feira (17/9); e “Compondo com softwares gratuitos/Oficina sobre softwares livres para produção musical”, na quinta-feira (18/9), com o violonista, compositor, produtor e arranjador Zeh Netto.

No dia 18/9, também às 19h30, é a vez do "Concerto Musimágicos – Trilhas nacionais", que reúne compositores nacionais de renome tocando suas obras autorais. A noite também traz a entrega do Troféu Remo Usai ao músico Wagner Tiso, homenageado desta edição junto com a compositora de trilha sonora britânica Rachel Portman.

Como atividade extra, no dia 20/9, acontece o encontro com o compositor pernambucano Mateus Alves, onde ele apresenta a compositores, profissionais do audiovisual, estudantes e interessados em processos criativos no cinema, uma análise do trabalho realizado nos filmes Bacurau e O Agente Secreto, ambos de Kleber Mendonça Filho. O workshop é pago, mediante inscrição e com vagas limitadas.

Já no dia 21/9, também como programação extra, às 18h, o filme Psicose, um clássico do cinema de Alfred Hitchcock, será exibido acompanhado da Orquestra ALMAI (Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo) que se apresentará ao mesmo tempo em que as cenas irão ao ar. A atração será realizada no Teatro B32 e terá ingressos disponíveis no site do espaço.

“Acreditamos que proporcionar aos estudantes de audiovisual e música o contato com a trilha sonora é de extrema importância para o desenvolvimento da música e do setor audiovisual no Brasil. A presença na USP é, portanto, um marco fundamental, pois vislumbramos a possibilidade de fomentar estudos e reflexões aprofundadas sobre a trilha sonora”, completa Marcos Souza, filho do violonista Chico Mário e sobrinho do sociólogo Betinho.

Interessados em participar da programação do Musimagem devem se inscrever no site do festival. A confirmação de presença nas palestras, cursos e concertos será realizada no local, por ordem de chegada e de acordo com o espaço do auditório da USP.

O evento acontece em parceria com a União Brasileira dos Compositores (UBC), Abramus, Assim, do designer Maurizio Manzo, do site espanhol SoundtrackFest, do produtor Robert Townson, da Orquestra ALMAI do produtor Anselmo Mancini, e da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), através do seu Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR).

Confira a programação completa do festival

Cursos

Estratégias composicionais em música para cinema com Felipe Radicetti

Data: Dia 16/9 (terça-feira)

Dia 16/9 (terça-feira) Horário: 10h às 12h

10h às 12h Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

Música para TV com Alberto Rosenblit (RJ)

Data: Dia 17/9 (quarta-feira)

Dia 17/9 (quarta-feira) Horário: 10h às 12h

10h às 12h Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

Compondo com softwares gratuitos/ Oficina sobre softwares livres para produção musical com Zeh Netto

Data: Dia 18/9(quinta-feira)

Dia 18/9(quinta-feira) Horário: 10h às 12h

10h às 12h Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

Palestras e debates

Sinergia Criativa: Como Supervisores Musicais e Compositores Criam Projetos Inesquecíveis

Data: Dia 16/9 (terça-feira)

Dia 16/9 (terça-feira) Horário: 14h-15h

14h-15h Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Participantes: Rico Manzano - Supervisor Musical, Tiago Xorão - Supervisor Musical, Alexandre Guerra - Compositor, Marcos Souza - Compositor e Mario di Poi - Concepção da mesa

Por trás da criação da Trilha Sonora dos premiados Kasa Branca e Quando Vira a Esquina

Data: Dia 16/9 (terça-feira)

Dia 16/9 (terça-feira) Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Horário: 15h30 - 16h30

15h30 - 16h30 Participantes: Fernando Aranha (RJ)

A trilha musical audiovisual e a formação acadêmica

Data: Dia 16/9 (terça-feira)

Dia 16/9 (terça-feira) Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Horário: 17h-18h

17h-18h Participantes: Ney Carrasco - professor nos cursos de Música Popular e Composição (IA/Unicamp); Helio Ziskind - músico e compositor (ECA/USP); Guilherme "Guima" Maximiano - Professor da Pós Graduação em Trilha Sonora da Santa Marcelina; Anselmo Mancini - compositor / Doutor em Meios e Processos Audiovisuais (ECA/USP). Coordenação: Eduardo Vicente - Professor do Curso Superior do Audiovisual (ECA/USP)

A música como elemento narrativo

Data: Dia 17/9 (quarta-feira)

Dia 17/9 (quarta-feira) Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Horário: 14h-15h

14h-15h Participantes: Paulo Marcelo do Vale - ABRA (Associação Brasileira de Autores roteiristas), Benjamim Taubkin (SP) e Nathalia Machiavelli (Musimagem Brasil), Flavia Tygel, (Musimagem Brasil). Mediador: João Batista Melo

Trilhas que contam Histórias

Data: Dia 17/9 (quarta-feira)

Dia 17/9 (quarta-feira) Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Horário: 15h30-16h30

15h30-16h30 Participantes: Plinio Profeta e Tami Belfer. Mediador: Marcio Ferreira

A Trilha Sonora no Cinema Brasileiro

Data: Dia 17/9 (quarta-feira)

Dia 17/9 (quarta-feira) Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Horário: 17h-18h

17h-18h Participantes: Beto Villares, Antonio Pinto e Mateus Alves. Mediador: Anselmo Mancini

A Música Sinfônica no Cinema com Alexandre Guerra

Data: Dia 18/9 (quinta-feira)

Dia 18/9 (quinta-feira) Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Horário: 14h-15h

Concertos

Concerto de Abertura

Data: Dia 16/9 (terça-feira)

Dia 16/9 (terça-feira) Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Tema : Orquestra ALMAI – Trilhas nacionais e internacionais

: Orquestra ALMAI – Trilhas nacionais e internacionais Horário: 19h30

19h30 Participantes: Maestro Alexey Kurkdjian Ogalla (SP)

Concerto de Encerramento

Data: Dia 18/9 (quinta-feira)

Dia 18/9 (quinta-feira) Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão) Tema : Concerto Musimágicos – Trilhas nacionais

: Concerto Musimágicos – Trilhas nacionais Horário: 19h30

19h30 Premiação: Entrega do Troféu Remo Usai ao Wagner Tiso

Extras

“A Música de Bacurau e O Agente Secreto” com Mateus Alves

Data: Dia 20/9 (sábado)

Dia 20/9 (sábado) Local: Totem StudioX – Rua Alves Guimarães, 1103 – Pinheiros

Totem StudioX – Rua Alves Guimarães, 1103 – Pinheiros Horário: 14h às 18h

14h às 18h Ingressos: R$ 80 (até 01/09) e R$ 100

Orquestra Almai – Filme Psicose de Hitchcock com música ao vivo | Maestro Alexey Kurkdjian Ogalla (SP)