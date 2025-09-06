Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

De 'O Agente Secreto' a 'Exterminador do Futuro': festival gratuito em SP traz trilha de filmes

11ª edição do evento apresenta trilhas sonoras de obras como 'Kasa Branca', 'Central do Brasil', 'Pequena Miss Sunshine', 'Shrek', entre outros

Festival Musimagem: veja programação completa (Divulgação)

Festival Musimagem: veja programação completa (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 09h02.

Tudo sobreCinema
Saiba mais

Além das telas, o cinema é composto por uma porção de fatores — e a música talvez seja um dos mais importantes. É por elas que se constrói a emoção no público, e algumas são tão marcantes que perduram na memória — caso de Super Freak, de Pequena Miss Sunshine, ou All Star, de Shrek.

Neste mês de setembro, entre os dias 16 e 18, ocorre o XI Festival Musimagem, evento gratuito dedicado às trilhas sonoras de obras audiovisuais. E no embalo da ascensão do cinema brasileiro, a programação trará a inédita trilha de O Agente Secretofilme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, pela primeira vez para público. O longa estreia nos cinemas somente no dia 6 de novembro.

Na edição de 2025, além da produção de Kleber Mendonça, também serão contempladas as trilhas dos filmes nacionais Kasa Branca e Quando Vira a Esquina — vencedores do prêmio de melhor trilha sonora no Festival do Rio de 2024 — e Central do Brasil. O festival traz também as aclamadas trilhas de Shrek, Pequena Miss Sunshine e O Exterminador do Futuro.

Segundo levantamento do Ecad, responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores, em 2024, a distribuição dos direitos autorais de trilhas sonoras no cinema nacional cresceu 86%, em comparação ao ano anterior. O Festival Musimagem vem também para celebrar essa área de produção e incentivar novos compositores.

Idealizado por Marcos Souza, compositor premiado de trilhas sonoras para cinema e TV e diretor de projetos da Orquestra Petrobras Sinfônica, o evento será realizado na Universidade de São Paulo (USP), em uma parceria inédita com a Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP).

Na programação, também estão cursos, palestras e debates gratuitos, assim como os concertos e os eventos extras, que fazem parte das comemorações dos 60 anos da ECA-USP.

Novidades e destaques do XI Festival Musimagem

As trilhas dos filmes serão apresentadas no concerto de abertura do festival, no dia 16/9, às 19h30, no Centro Cultural Camargo Guarnieri (USP), com a Orquestra da Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo (ALMAI) e o maestro e arranjador Alexey Kurkdjian Ogalla.

Já os cursos gratuitos acontecem em todos os dias de festival. Entre eles, estão "Estratégias composicionais em música para cinema”, com o organista e compositor Felipe Radicetti na terça-feira (16/9); “Música para TV”, com o pianista, compositor, arranjador e produtor musical Alberto Rosenblit na quarta-feira (17/9); e “Compondo com softwares gratuitos/Oficina sobre softwares livres para produção musical”, na quinta-feira (18/9), com o violonista, compositor, produtor e arranjador Zeh Netto.

No dia 18/9, também às 19h30, é a vez do "Concerto Musimágicos – Trilhas nacionais", que reúne compositores nacionais de renome tocando suas obras autorais. A noite também traz a entrega do Troféu Remo Usai ao músico Wagner Tiso, homenageado desta edição junto com a compositora de trilha sonora britânica Rachel Portman.

Como atividade extra, no dia 20/9, acontece o encontro com o compositor pernambucano Mateus Alves, onde ele apresenta a compositores, profissionais do audiovisual, estudantes e interessados em processos criativos no cinema, uma análise do trabalho realizado nos filmes Bacurau e O Agente Secreto, ambos de Kleber Mendonça Filho. O workshop é pago, mediante inscrição e com vagas limitadas.

Já no dia 21/9, também como programação extra, às 18h, o filme Psicose, um clássico do cinema de Alfred Hitchcock, será exibido acompanhado da Orquestra ALMAI (Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo) que se apresentará ao mesmo tempo em que as cenas irão ao ar. A atração será realizada no Teatro B32 e terá ingressos disponíveis no site do espaço.

“Acreditamos que proporcionar aos estudantes de audiovisual e música o contato com a trilha sonora é de extrema importância para o desenvolvimento da música e do setor audiovisual no Brasil. A presença na USP é, portanto, um marco fundamental, pois vislumbramos a possibilidade de fomentar estudos e reflexões aprofundadas sobre a trilha sonora”, completa Marcos Souza, filho do violonista Chico Mário e sobrinho do sociólogo Betinho.

Interessados em participar da programação do Musimagem devem se inscrever no site do festival. A confirmação de presença nas palestras, cursos e concertos será realizada no local, por ordem de chegada e de acordo com o espaço do auditório da USP.

O evento acontece em parceria com a União Brasileira dos Compositores (UBC), Abramus, Assim, do designer Maurizio Manzo, do site espanhol SoundtrackFest, do produtor Robert Townson, da Orquestra ALMAI do produtor Anselmo Mancini, e da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), através do seu Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR).

Confira a programação completa do festival

Cursos

Estratégias composicionais em música para cinema com Felipe Radicetti

  • Data: Dia 16/9 (terça-feira)
  • Horário: 10h às 12h
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

Música para TV com Alberto Rosenblit (RJ)

  • Data: Dia 17/9 (quarta-feira)
  • Horário: 10h às 12h
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

Compondo com softwares gratuitos/ Oficina sobre softwares livres para produção musical com Zeh Netto

  • Data: Dia 18/9(quinta-feira)
  • Horário: 10h às 12h
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)

Palestras e debates

Sinergia Criativa: Como Supervisores Musicais e Compositores Criam Projetos Inesquecíveis

  • Data: Dia 16/9 (terça-feira)
  • Horário: 14h-15h
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Participantes: Rico Manzano - Supervisor Musical, Tiago Xorão - Supervisor Musical, Alexandre Guerra - Compositor, Marcos Souza - Compositor e Mario di Poi - Concepção da mesa

Por trás da criação da Trilha Sonora dos premiados Kasa Branca e Quando Vira a Esquina

  • Data: Dia 16/9 (terça-feira)
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Horário: 15h30 - 16h30
  • Participantes: Fernando Aranha (RJ)

A trilha musical audiovisual e a formação acadêmica

  • Data: Dia 16/9 (terça-feira)
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Horário: 17h-18h
  • Participantes: Ney Carrasco - professor nos cursos de Música Popular e Composição (IA/Unicamp); Helio Ziskind - músico e compositor (ECA/USP); Guilherme "Guima" Maximiano - Professor da Pós Graduação em Trilha Sonora da Santa Marcelina; Anselmo Mancini - compositor / Doutor em Meios e Processos Audiovisuais (ECA/USP). Coordenação: Eduardo Vicente - Professor do Curso Superior do Audiovisual (ECA/USP)

A música como elemento narrativo

  • Data: Dia 17/9 (quarta-feira)
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Horário: 14h-15h
  • Participantes: Paulo Marcelo do Vale - ABRA (Associação Brasileira de Autores roteiristas), Benjamim Taubkin (SP) e Nathalia Machiavelli (Musimagem Brasil), Flavia Tygel, (Musimagem Brasil). Mediador: João Batista Melo

Trilhas que contam Histórias

  • Data: Dia 17/9 (quarta-feira)
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Horário:15h30-16h30
  • Participantes: Plinio Profeta e Tami Belfer. Mediador: Marcio Ferreira

A Trilha Sonora no Cinema Brasileiro

  • Data: Dia 17/9 (quarta-feira)
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Horário: 17h-18h
  • Participantes: Beto Villares, Antonio Pinto e Mateus Alves. Mediador: Anselmo Mancini

A Música Sinfônica no Cinema com Alexandre Guerra

  • Data: Dia 18/9 (quinta-feira)
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Horário: 14h-15h

Concertos

Concerto de Abertura

  • Data: Dia 16/9 (terça-feira)
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Tema: Orquestra ALMAI – Trilhas nacionais e internacionais
  • Horário: 19h30
  • Participantes: Maestro Alexey Kurkdjian Ogalla (SP)

Concerto de Encerramento

  • Data: Dia 18/9 (quinta-feira)
  • Local: USP (Auditório A - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão)
  • Tema: Concerto Musimágicos – Trilhas nacionais
  • Horário: 19h30
  • Premiação: Entrega do Troféu Remo Usai ao Wagner Tiso

Extras

“A Música de Bacurau e O Agente Secreto” com Mateus Alves

  • Data: Dia 20/9 (sábado)
  • Local: Totem StudioX – Rua Alves Guimarães, 1103 – Pinheiros
  • Horário: 14h às 18h
  • Ingressos: R$ 80 (até 01/09) e R$ 100

Orquestra Almai – Filme Psicose de Hitchcock com música ao vivo | Maestro Alexey Kurkdjian Ogalla (SP)

  • Data: Dia 21/9 (domingo)
  • Local: Teatro B32 - Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi
  • Horário: 18h
  • Ingressos: a partir de R$ 45 | Compre aqui.
Acompanhe tudo sobre:FilmesCinemaUSPCulturaSão Paulo capitalEventos

Mais de Casual

Conheça 7 das canetas tinteiro mais únicas do mundo

The Town: confira os horários e o line-up completo do dia 6 de setembro

The Town 2025: confira o line-up completo dos cinco dias de festival; saiba horários

The Town 2025: line-up, horários, dicas e tudo o que você precisa saber sobre o festival

Mais na Exame

ESG

Alemanha antecipa em três anos meta de redução de energia à base de carvão

Mundo

Governo britânico descarta eleições antecipadas após renúncia de vice-primeira-ministra

Casual

Conheça 7 das canetas tinteiro mais únicas do mundo

Ciência

Aurora Austral: fenômeno semelhante à Boreal pode ser visto da Patagônia, e até do sul do Brasil