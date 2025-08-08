Entre comédia e drama, filmes e séries, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia da segunda temporada de Wandinha, com a adolescente de volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais. Já no Mubi, estreia do filme A Colheita, sobre o desaparecimento de uma comunidade agrária abalada pela chegada de forasteiros e pela ameaça da modernidade.

Wandinha (Netflix)

Na segunda temporada de Wandinha, a adolescente interpretada por Jenna Ortega volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios esperam por ela. Nesta temporada, Wandinha precisa encarar a família, os amigos e antigos adversários, em mais um ano de caos deliciosamente sombrio e excêntrico. Com sua inteligência afiada e seu charme inexpressivo, Wandinha também mergulha em um novo mistério sobrenatural de arrepiar.

Diamantes Roubados: O Golpe do Século (Netflix)

O documentário conta a história real do maior roubo de diamantes do mundo. Pela primeira vez, os investigadores da Antuérpia que resolveram o caso se reúnem com o suposto criminoso que planejou tudo para contar o que realmente aconteceu e revelar os segredos do "golpe do século".

Na manhã de 17 de fevereiro de 2003, investigadores do famoso "Esquadrão dos Diamantes", da Antuérpia, foram chamados para desvendar o assalto descarado a uma caixa-forte que supostamente era impenetrável, bem no meio da Cidade dos Diamantes.

Estima-se que entre 100 milhões e meio bilhão de dólares em diamantes foram roubados e nunca mais foram encontrados. Uma gangue italiana de ladrões especializados em joias, conhecida como "Escola de Turim", estava por trás desse assalto ousado. E agora, mais de 20 anos depois, o mundo finalmente vai descobrir como eles conseguiram esse feito.

Um Dia Daqueles (HBO)

As melhores amigas e colegas de apartamento, Dreux e Alyssa, estão prestes a ter um daqueles dias. Quando descobrem que o namorado de Alyssa gastou o dinheiro do aluguel, elas são forçadas a se arriscar em uma corrida contra o tempo — divertida e caótica — para evitar o despejo e manter a amizade intacta.

Amor Platônico (Apple TV+)

A Apple TV+ apresenta a segunda temporada de Amor Platônico, estrelada e com produção executiva de Seth Rogen e Rose Byrne. A série conta a história de uma dupla de antigos melhores amigos (Rogen e Byrne) enquanto eles lidam com novos obstáculos de meia-idade, incluindo trabalho, casamentos e parceiros em crises. A dupla tenta ser uma rocha de apoio um do outro — mas às vezes rochas quebram coisas.

A Colheita (Mubi)

A Colheita marca o aguardado retorno da diretora Athina Rachel Tsangari. O filme reinventa o drama histórico como uma fábula impressionista sobre o fim de um mundo.

Com ecos de realismo mágico e um senso de estranhamento radical, A Colheita retrata o desaparecimento de uma comunidade agrária abalada pela chegada de forasteiros e pela ameaça da modernidade. Caleb Landry Jones e Harry Melling lideram um elenco enigmático nesta experiência sensorial profundamente atmosférica e marcada pelo trauma da transformação.