Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e drama, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Família da Meia-Noite e do filme Lobos, com George Clooney e Brad Pitt. Já na Netflix, estreia da série documental Mr. McMahon, sobre a ascensão e queda de Vince McMahon, o polêmico empresário que ajudou a fundar a WWE.

Família da Meia-Noite (Apple TV+)

Inspirada no premiado documentário de mesmo nome, Família da Meia-Noite acompanha a personagem Marigaby Tamayo (Renata Vaca), uma ambiciosa e talentosa estudante de medicina durante o dia, que passa suas noites salvando vidas na ampla, cheia de contrastes e fascinante Cidade do México a bordo de uma ambulância pertencente à sua família. Junto com seu pai Ramón (Ariel Joaquín Cosío) e seus irmãos Marcus (Diego Calva) e Julito (Sergio Bautista), Marigaby atende milhões de pessoas, enfrentando emergências médicas extremas para ganhar a vida.

Lobos (Apple TV+)

Em Lobos, George Clooney interpreta um agente profissional contratado para encobrir um crime de alto escalão. Mas quando um outro agente (Brad Pitt) aparece e os dois "lobos solitários" são obrigados a trabalharem juntos, eles descobrem que sua noite está saindo do controle de maneiras que nenhum deles esperava.

Mr. McMahon (Netflix)

Mr. McMahon mostra a ascensão e queda de Vince McMahon, o polêmico empresário que ajudou a fundar a WWE. Da transformação da WWE de uma pequena empresa regional a um grande nome do entretenimento global até as alegações de agressão sexual que levaram a sua renúncia, esta série de seis episódios mergulha na vida de McMahon e de sua franquia. Com mais de 200 horas de entrevistas com McMahon (antes da renúncia), parentes, colegas de trabalho e alguns dos maiores nomes da história do wrestling, além dos jornalistas que revelaram as acusações a McMahon, o cineasta Chris Smith (A Máfia dos Tigres) e o produtor executivo Bill Simmons (30 for 30) apresentam um olhar sem medo e irrestrito para uma das figuras mais enigmáticas do entretenimento esportivo.

Guerreiros do Basquete (Netflix)

Em Chuska, no Novo México, um time de basquete de colégio com um grande legado de nativos americanos enfrenta seu maior desafio. Depois de perder o jogador principal, o Chuska Warriors precisa se unir como nunca para realizar o sonho de vencer o campeonato estadual. Muito mais do que um esporte, é o retrato de uma jornada de resiliência e união, uma verdadeira história de superação baseada na cultura dos nativos americanos.

Um Verdadeiro Cavalheiro (Netflix)

Saygın parece ter conseguido um lugar para si em um mundo de luxo e brilho. Para a maioria das pessoas da cidade, ele é visto como o último refúgio para mulheres ricas: um homem sedutor e encantador. Mas por baixo do charme educado existe uma realidade totalmente diferente. Saygın é um homem que fornece às mulheres a realização emocional que elas desejam, mesmo quando não expressam isso em voz alta. Seu papel é fazer com que elas se sintam valorizadas e amadas. Contudo, existe uma pergunta crucial em que ele nunca pensou: Onde está minha felicidade? Esta dúvida começa a surgir após conhecer a jovem e inocente Nehir. Depois disso, o equilíbrio sobre o qual sua vida era construída começa a se desfazer.