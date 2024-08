Onda de frio derruba temperaturas no Centro Sul e termômetro fica abaixo de 10 °C; veja previsão

Uma massa de ar frio deve estacionar no Centro-Sul do país nos próximos dias. A onda deve causar uma forte queda de temperatura na região Sul, especialmente nesta sexta-feira, com termômetros marcando 5°C abaixo da média. O frio deve cobrir todo Centro-Oeste e Sudeste ao longo do fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta para esta sexta é de "perigo" para uma onda de frio que deve durar de 3 a 5 dias, e pode causar riscos à saúde, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Segundo o Inmet, as mínimas serão de 8°C, 12°C e 5°C, nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, respectivamente.

Durante o fim de semana, o Inmet espera que os estados de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul tenham registros de neve a partir desta sexta-feira. Um alerta de tempestade, com risco de queda de granizo, também deve atingir o norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os estados devem ter precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos ente 40 e 60 km/h.

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul terá as menores temperaturas, com mínimas de 9°C. Goiás e Distrito Federal também terão mínimas de 13°C, já Mato Grosso ficará nos 19°C. Um alerta de queda de temperaturas, com possíveis riscos à saúde, também deve atingir Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e uma pequena parte de São Paulo.

No Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo também devem ver as temperaturas caírem. Respectivamente, as mínimas desta sexta-feira serão de 18°C, 14°C e 12°C. No Espírito Santo, as temperaturas permanecerão entre 20°C e 29°C.

Veja a previsão para outros estados

O tempo deve permanecer predominantemente nublado em todo o país, com chuvas no Centro-Sul e extremo Norte.

Em grande parte do Nordeste e do Norte do país, o Inmet prevêmuitas nuvens. Nas capitais do litoral, as máximas ficarão em torno de 28ºC. Boa Vista, Macapá, Palmas, Teresina, Porto Velho e Belém enfrentarão mais calor, com máximas na casa dos 35°C. Manaus será a capital mais quente do país, com máxima de 39°C.