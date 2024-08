Apple prepara novo Mac Mini com Chip M4, que será o menor computador da empresa

A Apple está se preparando para lançar uma nova versão do Mac Mini que promete ser o menor computador de mesa já fabricado pela empresa. Essa atualização faz parte de uma renovação mais ampla da linha Mac, que incluirá processadores M4 com foco em inteligência artificial. Segundo fontes com conhecimento do assunto, o novo modelo, previsto para o final deste ano, marcará a primeira grande mudança de design do Mac Mini desde que foi reformulado por Steve Jobs em 2010, segundo a Bloomberg.

O novo Mac mini será significativamente menor do que seu antecessor, aproximando-se do tamanho da Apple TV, o que representaria uma redução considerável em comparação com o design atual. Apesar do tamanho reduzido, o novo modelo pode ser um pouco mais alto do que a versão atual, que tem cerca de 3,5 cm de altura. A nova edição manterá a carcaça de alumínio, característica dos produtos da Apple.

Além do Mac mini, a Apple está preparando várias outras atualizações para seus Macs nos próximos meses, incluindo versões do iMac e MacBook Pro com os novos chips da linha M4. Há também modelos de MacBook Air em desenvolvimento para a primavera de 2024, enquanto novos Mac Pro e Mac Studio estão previstos para o meio do próximo ano.

Uma nova era para os Macs

A transição para o processador M4 marca um marco significativo para a Apple, sendo a primeira vez que a empresa usará a mesma geração de chip em toda a sua linha de Macs. O chip M4, que já equipa o iPad Pro, foi projetado para suportar novas funcionalidades de inteligência artificial que a Apple começará a introduzir ainda este ano.

Embora a empresa tenha mantido segredo sobre os detalhes exatos, sabe-se que o novo Mac mini terá pelo menos três portas USB-C na parte traseira, além de uma entrada para o cabo de energia e uma porta HDMI para conectar o dispositivo a televisores e monitores.

A Apple está desenvolvendo duas versões do novo Mac mini, ambas com o codinome J773. A primeira versão usará a configuração básica do chip M4, semelhante ao componente presente no iPad Pro. A segunda versão, de alto desempenho, será equipada com o ainda não anunciado chip M4 Pro, que oferecerá suporte para memória adicional e maior potência gráfica.

Os fornecedores da Apple planejam começar a enviar unidades da versão padrão com M4 ainda este mês, com lançamento previsto para o final do ano. As unidades com o chip M4 Pro, no entanto, só estarão disponíveis para os consumidores em outubro. A última atualização do Mac mini ocorreu no início de 2023, quando o dispositivo recebeu os chips M2 e M2 Pro, dando continuidade à transição da Apple para seus próprios processadores, iniciada com o chip M1 em novembro de 2020.

Expectativas

A mudança da Apple para seus próprios processadores de computador ajudou a impulsionar as vendas e acelerou o ritmo de atualizações. No entanto, a demanda por Macs diminuiu desde o auge da pandemia, quando muitos consumidores estavam equipando seus escritórios em casa. Apesar disso, a categoria gerou cerca de US$ 7 bilhões (R$ 39,55 bilhões) em receita no último trimestre, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior.

O novo Mac mini, com seu design compacto e processadores M4 focados em inteligência artificial, promete atrair consumidores que buscam desempenho elevado em um formato reduzido. No entanto, ainda não está claro se a Apple repassará qualquer economia de produção para os consumidores, especialmente em um momento em que o mercado de tecnologia enfrenta desafios econômicos e flutuações na demanda.