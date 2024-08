China terá quase duas vezes mais pets do que crianças até 2030, diz Goldman Sachs

A população de animais de estimação da China será quase duas vezes maior do que a de crianças até 2030, já que os jovens chineses continuam relutantes em começar novas famílias, apontou o Goldman Sachs em recente relatório.

A população urbana de animais de estimação do país deve atingir mais de 70 milhões até o final da década, enquanto o número de crianças de quatro anos ou menos diminuirá para menos de 40 milhões, de acordo com a pesquisa do Goldman Sachs que citou dados do National Bureau of Statistics.

De acordo com reportagem da CNBC, em 2017, a situação era exatamente oposta — havia 90 milhões de crianças de quatro anos ou menos, em comparação com a população urbana de animais de estimação de cerca de 40 milhões.

Os nascimentos no país devem cair a uma taxa média de 4,2% até 2030, em grande parte impulsionados por um declínio na população de mulheres de 20 a 35 anos e uma geração jovem menos inclinada a ter filhos, segundo o relatório.

Aqueles com idade entre 23 e 33 anos representavam quase metade dos donos de animais de estimação na China em 2023, de acordo com um White Paper da China Pet Industry.

Como os jovens adultos chineses optam mais por ser "pais de pet", o Goldman espera que o mercado de alimentos para animais de estimação do país atinja um valor de US$ 12 bilhões até 2030. O relatório também prevê que os lares chineses tenham mais gatos do que cachorros.

Problema demográfico

Em todo o mundo, as taxas de natalidade estão caindo à medida que as mulheres optam por ter menos filhos, com a população mundial a caminho de atingir o pico neste século - a projeção é de 8,2 bilhões de pessoas em 2024 para chegar a 10,3 bilhões por volta de 2080. A partir daí a população mundial deve começar a cair para 10,2 bilhões de pessoas até 2100, segundo a World Population Prospects.

E na China?

A população da China, que por muitos anos foi a nação mais populosa do mundo (título hoje com a Índia) caiu pelo segundo ano consecutivo em 2023 para 1,41 bilhão de pessoas - 2,08 milhões de pessoas a menos em relação ao ano anterior, mostraram estatísticas do governo. Enquanto novos casamentos na China aumentaram 12,4% em 2023 em relação ao ano anterior, mais da metade da população entre 25 e 29 anos continua solteira, com casamentos tardios se tornando mais comuns nos últimos anos.

No Japão, a população de animais de estimação de cerca de 20 milhões é quase quatro vezes o tamanho de crianças de quatro anos ou menos em 2022, segundo o mesmo relatório, citando dados da Japan Pet Food Association e Euromonitor.