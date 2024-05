Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e ficção científica, filmes e séries documentais, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo o filme Atlas com Jennifer Lopez. Já na Apple TV+, estreia da quarta temporada da série Trying.

O Vendedor de Ilusões: O Caso Geração Zoe (Netflix)

Em um mundo cheio de frustrações e incertezas com o caos gerado pela pandemia, um homem chega para abalar o mercado e a consciência das pessoas com uma iniciativa que engloba educação, finanças e desenvolvimento espiritual. O Vendedor de Ilusões: O Caso Geração Zoe mostra a origem, o crescimento e o colapso da plataforma financeira mais bizarra e ambiciosa da América Latina, que é um retrato preciso de seu excêntrico criador, Leonardo Cositorto.

Atlas (Netflix)

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), uma analista de dados brilhante, mas antissocial e que desconfia totalmente da inteligência artificial, embarca em uma missão para capturar um robô rebelde, com quem ela compartilha um passado misterioso. Mas, quando o plano não funciona, a única esperança de Atlas para salvar o futuro da humanidade será confiar na inteligência artificial.

As Forças Armadas Mais Severas do Mundo (Netflix)

Esta série documental acompanha forças militares de diversos países e mostra o treinamento para missões perigosas com equipamentos especializados.

Dom (Prime Video)

Estreia da terceira e última temporada. Devido a uma dívida com um traficante e perseguido implacavelmente pela polícia, Dom se vê encurralado. Victor descobre que sua saúde está piorando, deixando-o com pouco tempo restante. Cada momento se torna mais perigoso, sendo cada segundo possivelmente o último.

Trying (Apple TV+)

Nesta emocionante nova temporada, o tempo avançou seis anos e agora Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) são pais adotivos experientes que construíram uma adorável família, enriquecida por uma extraordinária rede de apoio. No entanto, à medida que a sua filha adolescente, Princess (Scarlett Rayner), começa a desejar um contato com a sua mãe biológica, Nikki e Jason são confrontados com o teste final às suas capacidades como pais.