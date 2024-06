Festa Junina: 10 lugares para provar pratos típicos em São Paulo

Com o mês de junho chegam o frio e as delícias de uma das festas mais tradicionais e mais queridas do Brasil: a Festa Junina. A celebração é um dos eventos mais esperados do ano e conta com pratos típicos deliciosos e diversas atrações para aproveitar com a família e os amigos.

Não deixe de se programar para marcar presença nos melhores arraiás de São Paulo e aproveitar a ocasião para conhecer restaurantes que oferecem quitutes tradicionais de Festa Junina. Confira.

Feliciana Pães

A charmosa padaria do Mercado de Pinheiros tem uma vitrine caprichada de quitutes doces e salgados. Entre eles, o clássico Quindim (R$14), doce feito com gemas de ovos, açúcar, manteiga e coco ralado, que está muito presente nas festas juninas brasileiras.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 18h. Brunch, sábado das 09h30 às 18h

St Chico

A padaria com três unidades na capital traz duas boas opções para quem procura por comidinhas de festa junina. O Hot Dog (R$ 22) é feito com salsicha especial, mostarda e pão de leite. O clássico Pé de Moleque (R$ 12,50) também pode ser encontrado no cardápio da casa e não poderia faltar o tradicional Bolo de Milho (R$38 com 300g).

Serviço: 2 unidades + Rua Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 97280-9010 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18

Tantin Bar

O bar de gastronomia brasileira tem ambiente descontraído, perfeito para um almoço no fim de semana. O cardápio assinado pelo chef Marco Aurélio Sena traz entradinhas que são a cara do Brasil, como o Pastel de Queijo com couve manteiga e alho frito (R$32) e o Pastel Especial recheado de carne moída, ovo, azeitona preta e manjericão (R$36). Além disso, a tradicional vaca atolada ganhou uma nova versão na casa: o Atolado de Vaca 2.0 (R$34) é um bolinho com massa de mandioca recheado com costela assada.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 18h

1 /8 (Mesa Festa Junina Ghee Banqueteria: opções de menus juninos completos.)

2 /8 (St Chico: Pé de Moleque.)

3 /8 (BEC Bar: Sanduba Pernil.)

4 /8 (Tantin: Pastel de Queijo.)

5 /8 (Hospedaria: Buraco Quente.)

6 /8 (Flora Bar: Hot Dog.)

7 /8 (Expedito Bar: Espetinhos.)

8/8 (Feliciana - Quindim.)

Tchocolath

A marca de chocolates artesanais lançou uma série de doces especiais com sabores típicos de festa junina. Entre as novidades estão o Balão de chocolate ao leite recheado com paçoca (R$23), o Pão de mel recheado de paçoca com adesivos de correio elegante (R$12, cada unidade) e a Maçã do amor de chocolate ao leite (R$48, 65 gramas) com moranguinhos glaceados banhados em chocolate branco.

Serviço: Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo - Telefone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 19h; domingo, das 9h às 18h

Bar Original

Em um dos bares mais tradicionais da capital, o menu traz o clássico Buraco Quente (R$49), feito no pão francês com carne moída, molho secreto e queijo, que acompanha perfeitamente o premiado Chopp Claro (R$12 clássico).

Serviço: R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda à quarta das 17h às 00h, quinta das 17h às 01h, sexta das 12h às 02h, sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h

BEC Bar

O bar de essência brasileira fica em Pinheiros, tem ambiente arejado e oferece um cardápio amplo, com opções de cerveja, drinks, churrasco e petiscos de boteco. Para quem procura comidinhas típicas de festa junina, a casa oferece no menu o Sanduba de Pernil (R$36), um clássico feito no pão francês.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone (11) 95660-2065. Horário de funcionamento: quarta a sexta das 18h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 19h

Flora Bar

Com atmosfera intimista e aconchegante, o bar escondido atrás de uma charmosa floricultura traz em seu cardápio deliciosos petiscos de origem franco-brasileira, inclusive um clássico das Festas Juninas: o cachorro quente. O saboroso Hot Dog (R$46) da casa é feito com salsicha allbeef, pão de leite, mostarda dijon e picles de cebola.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h à 1h; domingo das 19h à 0h

Expedito Bar

O bar badalado com endereço na zona sul é especializado em churrasco e perfeito para reunir a família e os amigos. Para saborear a especialidade da casa e aproveitar o clima de Festa Junina, não deixe de pedir um dos deliciosos Espetos Tradicionais como o de Carne Bovina (R$12) e de Linguiça Apimentada (R$12). Para acompanhar, uma ótima pedida é o Mula do Sertão (R$36), um drink que leva cachaça de amburana, açúcar, limão taiti e espuma de mel com gengibre.

Serviço: Rua Ibiturama, 1540 - Campo Belo | Telefone: (11) 2157-4808| Horário de funcionamento: de terça-feira à quinta-feira das 16h às 00h, de sexta e sábado das 12h à 00h45 e de domingo das das 12h às 21h

Ghee Banqueteria

A Ghee Banqueteria preparou um menu especial, assinado pelo chef Paulo Neves, com quitutes típicos, incluindo comidinhas, doces e bebidas, tudo feito artesanalmente com ingredientes frescos de alta qualidade. É possível pedir itens indivudualmente, mas se preferir, opte pela Cesta de Festa Junina (R$ 780/serve 6 pessoas), que inclui Mini sanduíche de carne de panela desfiada (12 unidades), Pastel de vento de bandeirola com requeijão (12 unidades), Mini cachorro-quente com molho de tomate e batata palha (12 unidades), Bolinho crocante de frango caipira com milho (12 unidades), Coração folhado de queijo Canastra e tomate (6 unidades), Paçoca com chocolate e castanha de caju (12 unidades), Pirulitos de pipoca doce caramelada (6 unidades), Mini queijadinha (6 unidades), Pé de moça (4 unidades), Arroz doce com canela (6 unidades), Canjica com coco fresco (6 unidades) e Quentão ou Vinho Quente (1 litro).

O menu de Festa Junina da Ghee Banqueteria está disponível para encomenda durante os meses de junho e julho. Os pedidos devem ser realizados com 03 dias úteis de antecedência e podem ser retirados na cozinha Ghee Banqueteria ou entregues mediante taxa de entrega a consultar. O serviço de entrega atende a capital paulista, cidades do interior de SP e litoral de SP.

Serviço: Menu completo Festa Junina: https://www.ghee.com.br/cardapio/comida-de-festa-junina/

Encomendas: Telefones (11) 3208-0767 e (11) 3275-0618, Whatsapp (11) 99925-7045 ou e-mail delivery@ghee.com.br Entregas: São Paulo capital, interior de São Paulo e litoral de São Paulo.