4 lugares em São Paulo para comer o pudim perfeito e versões inusitadas

Embora a origem do pudim seja incerta, sabe-se que suas raízes remontam a tempos antigos, provavelmente na Europa. Ao longo dos séculos, a receita evoluiu e se espalhou pelo mundo, adaptando-se aos diferentes gostos locais. Em muitas culturas, o pudim é visto como um prato principal, com sabores robustos e distintivos.

O fato é que o pudim de leite condensado é uma das sobremesas mais bem avaliadas do mundo, ocupando a 1ª posição no ranking do TasteAtlas, entre aquelas feitas com leite condensado. Para além disso, se tornou também um dos símbolos da cultura gastronômica brasileira.

Para aqueles que desejam saborear as melhores versões dessa iguaria em São Paulo, Casual EXAME fez um roteiro gastronômico para você escolher o seu melhor!

Flakes

Ovo de Páscoa com pudim. (Divulgação/Divulgação)

A Flakes viralizou nas redes sociais com o Ovo Pudim (R$ 149 com 400g e R$ 1.799 com 7kg). Trata-se de um ovo da Páscoa com meia casca de chocolate branco e recheio de mousse três leches com bolo de baunilha e brigadeiro branco cremoso. Por cima, a sobremesa ainda leva calda de caramelo e um pudim lisinho, sem furinhos.

Mas não é apenas na época da Páscoa que os amantes de pudim podem experimentar a receita da famosa confeitaria, já que o Pudim Clássico (R$ 24,50), um pudim de leite super cremoso, sem furinhos e com calda caramelo de 120g, é vendido o ano inteiro.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 1192, Itaim-Bibi. Telefone: (11) 91326-3003. Abre Todos os dias das 11h30 às 20h.

Macaxeira

Em um ambiente inspirado na cultura nordestina, o restaurante Macaxeira oferece pratos que celebram a culinária regional com toda sua riqueza e diversidade. Destaque para o pudim de tapioca (R$ 24,90), que combina o clássico formato de pudim com a tapioca, um alimento de origem indígena muito apreciado no Nordeste.

Serviço: Rua Emília Marengo, 185, Jd. Anália Franco. Telefone:(11) 2671-2233. Funciona de segunda a quarta, das 12h às 23h; quinta a sábado, das 12h à meia-noite; domingo das 12h às 18h30.

Temperani Cucina

Panna Cotta: nessa versão leva pudim de creme de leite com baunilha. (Divulgação/Divulgação)

O Temperani Cucina é o restaurante de culinária italiana do Complexo Vila Anália. A casa, inspirada nas tradicionais trattorias, reúne em seu cardápio pratos clássicos e modernos. Na parte de sobremesas, encontra-se a Panna Cotta (R$ 31), que leva pudim de creme de leite com baunilha, morango fresco, calda de balsâmico e suspiro na receita.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco. Telefone: (11) 2674-0843. Funciona segunda e terça das 12h às 16h e das 19h às 23h; sexta e sábado das 12h à meia-noite; domingo das 12h às 22h.

Partager

O buffet Partager Gastronomia tem opções para quem quer comida do dia a dia, mas também aquele sabor um pouco mais rebuscado e sair do clássico arroz com feijão. Nas sobremesas, o grande sucesso é o mini pudim (R$ 20 a unidade) que também conta com uma versão grande (R$ 150 a unidade). O doce foi criado apenas para um evento, mas caiu tanto no gosto que precisou ser incluído no cardápio fixo.

Serviço: Rua Mário Gonçalves da Silva, 42, Brooklin Novo. Telefone: (11) 93725-2544. Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 18h; sábado das 10h às 15h.

