Os brasileiros Casa do Porco, em São Paulo, e Oteque, no Rio de Janeiro, estão na aclamada lista The World’s 50 Best Restaurants 2024, divulgada na noite de quarta-feira, 5, madrugada no Brasil. O evento de gala foi em Las Vegas, nos Estados Unidos, e o primeiro colocado foi uma casa da Espanha, o Disfrutar, que fica em Barcelona.

A Casa do Porco ocupa a 27ª posição, e caiu 15 posições em relação ao ranking do ano passado. Inaugurada em 2015, a casa é dedicada aos cortes suínos e comandada pelo chef Janaína Torres. Com constantes filas na porta, o menu degustação atual se chama Somos de Carne e Osso (290 reais, sem harmonização), para lembrar que, para além dos prêmios, o restaurante é feito de pessoas.

O menu é dividido em sete etapas com 12 pratos, começando pelos embutidos do Porco Real, frigorífico artesanal familiar dos Rueda, e seguido por três sanduíches, o polêmico tartare de porco, churrasco, ossobuco, o famoso porco San Zé, sobremesa e café. Ainda que a casa seja dedicada à carne de porco, há uma versão vegetariana do menu.

Já o Oteque volta a figurar entre os 50 melhores, agora na 37ª posição.

Neste ano, o Lasai apareceu em primeiro lugar no ranking de Casual EXAME 100 Melhores Restaurantes do Brasil. A Casa do Porco ocupa a segunda posição. O Oteque é o quarto na lista.

Os 50 melhores Restaurantes do Mundo

Janaína Rueda: melhor chef do mundo

Antes do anúncio final dos 50 Melhores do Mundo, a organização divulga outras premiações. Em março, Janaína Torres foi eleita a melhor chef do mundo. A cozinheira foi a décima a receber o prêmio, e uma das maiores vozes femininas da gastronomia brasileira.

Além da Casa do Porco, ela é coproprietária do bar casual Dona Onça, da lanchonete Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos na cidade de São Paulo. Segundo o 50 Best, o impacto do trabalho de Torres no mundo culinário foi o que a levou a ser eleita a Melhor Chef Feminina do Mundo em 2024.

"Torres planeja um restaurante e centro cultural para 2025 no centro de São Paulo. Embora os detalhes ainda estejam em segredo, não será apenas um restaurante: haverá comida brasileira, além de um aspecto de bem-estar e pop-ups rotativos apresentando diferentes elementos da cultura latino-americana de suas viagens e estudos", disse o prêmio.

