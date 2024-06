Premiação da Bola de Ouro 2024 ganha data definida

Todos os anos a cerimônia da Bola de Ouro destaca o melhor jogador masculino e feminino e a edição deste ano já tem data marcada.

A premiação acontecerá em 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, de acordo com uma publicação da revista francesa France Football nesta quinta-feira, 6. Os finalistas da premiação serão divulgados no dia 4 de setembro. A partir deste ano, o tradicional prêmio será organizado em parceria com a Uefa.

No total, serão distribuídos dez prêmios, com destaque para a Bola de Ouro para o melhor jogador masculino e feminino. Em 2023, os vencedores foram Messi, que conquistou o prêmio pela oitava vez, e Bonmatí. As novas categorias incluem o prêmio de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica(o) no futebol feminino.

Nesta edição, Vini Jr. é apontado pela imprensa europeia como um dos favoritos a ganhar a Bola de Ouro. Na temporada 2023/24, o atacante do Real Madrid brilhou na Champions League e foi eleito o melhor jogador da competição. O Real Madrid também venceu a La Liga e a Supercopa da Espanha, com Vinicius contribuindo com 24 gols e nove assistências. Pela seleção brasileira, ele participará da Copa América, em junho e julho.

A Bola de Ouro avalia o desempenho durante a temporada europeia, do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte, uma das mudanças implementadas desde março de 2022. A premiação é decidida por votos de jornalistas dos 100 países melhor posicionados no ranking da Fifa.

Veja os prêmios: