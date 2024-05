Netflix divulga lista dos filmes e séries mais assistidos na plataforma em 2023; confira

A Netflix divulgou nesta quinta-feira em que mostrou quais foram as séries mais assistidas da plataforma entre julho a dezembro do ano passado.

Das 90 bilhões de horas assistidas (183 bilhões ao longo do ano), Wandinha, Alerta Vermelho e Round 6 lideraram os títulos do streaming, respectivamente, com 98 milhões, 62 milhões e 25 milhões de horas assistidas. Produções em coreano, espanhol e japonês receberam a maior parte dos views entre as histórias de língua não inglesa.

Segundo a pesquisa, temporadas mais antigas de séries continuam atraindo o público, ainda mais se vierem acompahadas de uma nova leva de episódios. As três primeiras partes de Lupin, por exemplo, geraram quase cem milhões de visualizações no segundo semestre de 2023. As oito temporadas do infantil Cocomelon alcançaram quase 200 milhões de visualizações. No ranking da Netflix também aparecem The Witcher (76 milhões), Virgin river"(69 milhões) e The Crown (50 milhões).

O mundo depois de nós, o quinto filme mais popular da história da plataforma, gerou 121 milhões de visualizações de julho a dezembro. Leo, o longa de animação mais visto até hoje da Neflix chegou à marca de 96 milhões de visualizações. A primeira temporada do live-action One piece teve 72 milhões de visualizações. O reality show Round 6: O Desafio (33 milhões) aumentou a visualização de Round 6 em 34%, três anos após a estreia da série-sul coreano que foi um fenômeno. Já a produção ligada ao esporte com mais destaque foi o documentário Beckham (44 milhões).