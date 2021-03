Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

As águas de março já chegaram nos streamings, e assim como na música do poeta, trará de tudo um pouco. Entre comédias e dramas, filmes e séries, ficção e realidade, não faltarão opções do que maratonar. Os maiores destaques do final de semana ficam com "Um príncipe em Nova York" (1988), comédia que marcou para sempre a carreira de Eddie Murphy e que está ganhando uma parte 2 na Amazon Prime Video depois de 33 anos, e com "Raya e o Último Dragão", do Disney+, que vem gerando polêmica para além da sinopse (descubra o porquê abaixo).

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 melhores filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Dessa vez, entram na lista: "Um, Príncipe em Nova York 2" e "ZeroZeroZero", da Amazon Prime Video; "Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta" e "O Falsificador Mórmon" da Netflix; e "Raya e o Último Dragão", do Disney+. Divirta-se!

Um príncipe em Nova York 2 (Amazon Prime Video)

Os fãs dos icônicos personagens interpretados por Eddie Murphy em "Um Príncipe em Nova York" agora têm um baita motivo para comemorar. 33 anos depois do primeiro filme, lançado em 1988, estreia na Amazon Prime Video a continuação da história de Akeem (Murphy), um príncipe africano que vai a Nova York à procura de uma esposa. Em "Um Príncipe em Nova York 2", que tem no elenco Jermaine Fowler, Leslie Jones e Tracy Morgan, entre outros, Akeem retorna aos EUA, agora, depois de descobrir que tem um filho e herdeiro na América. Estreia dia 5.

ZeroZeroZero (Amazon Prime Video)

Baseada no livro homônimo do escritor italiano Roberto Saviano, "ZeroZeroZero" é outra superprodução que o streaming da Amazon está colocando no ar neste mês de março. Na mesma linha de outras produções a la Pablo Escobar, a série aborda o mercado e a distribuição global da cocaína, do México à Europa. O título da série é referência ao "apelido" da droga em seu estado mais puro. Estreia dia 6.

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (Netflix)

Numa pegada semelhante a da série britânica "Sex Education", uma das mais vistas da história da Netflix, "Moxie: quando as garotas vão à luta", é um dos filmes mais aguardados do mês no streaming. Baseado no livro homônimo de Jennifer Mathieu, a história acompanha a vida da adolescente Vivian (Hadley Robinson), filha de uma mulher feminista que se inspira na mãe para pautar questões de gênero em sua escola, em uma sociedade extremamente conservadora do estado do Texas. O filme aborda o assunto de maneira leve e bem humorado sem comprometer a relevância do tema. Estreou dia 3.

O Falsificador Mórmon (Netflix)

Série documental baseada em acontecimentos intrigantes, "O Falsificador Mórmon" conta as histórias e as controvérsias de três atentados com bomba nos EUA, em 1985, que mataram duas pessoas na comunidade mórmon de Salt Lake City. Até hoje, os ataques são considerados um dos mais chocantes entre os mormóns. Entre os fatos estranhos, as investigações descobriram uma série de documentos no carro de uma das vítimas, incluindo uma carta que poderia conter informações devastadoras para a história do mormonismo. Estreou dia 3.

Raya e o Último Dragão (Disney+)

O filme "Raya e o Último Dragão", da Disney, está estreando simultaneamente nos cinemas e no streaming, mas a um preço salgado. Para os brasileiros que não puderem ou simplesmente não quiserem ir ao cinema em plena pandemia, assistir a animação nesse momento custará um adicional de 69,99 reais além do valor da assinatura mensal. Na história, a guerreira Raya parte em busca do último dragão do mundo na tentativa de restaurar a harmonia no seu reino, que foi devastado por inimigos no passado. Estreia dia 5.