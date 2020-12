Os 5 melhores filmes e séries para assistir neste final de semana

Entre filmes e séries, o próximo final de semana traz boas opções para quem quer relaxar descobrindo novos títulos nos streamings. Na Netflix, os destaques ficam com a série distópica japonesa “Alice In Borderland”, que conta a história de uma versão caótica de Tóquio que sem sombra de dúvidas você ainda não conhece, e com o documentário nacional “Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, que fala da vida e das lutas do rapper brasileiro. Como nem só de Netflix vive o homem, há também a série “The Wilds”, da Amazon Prime Video, e filme “Baby God”, da HBO.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 principais títulos para você ficar de olho. Dessa vez, entram na lista “Alice In Borderland”, “Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem” e “A desordem que ficou”, da Netflix; “The Wilds: Vidas Selvagens”, da Amazon Prime Video; e “Baby God”, da HBO GO. Divirta-se!

Alice in Borderland (Netflix)

“Alice in Borderland” é uma série japonesa baseada em um mangá homônimo mundialmente famoso que conta a história de um jovem que conhece uma outra versão de Tóquio: a do caos. Na trama, Ryōhei Arisu (pronunciado como “Alice” em japonês) é jovem obcecado por videogames que vive uma vida monótona até que acaba indo parar em uma espécie de espaço paralelo onde, entre outras coisas, é necessário competir em jogos para sobreviver.

A Desordem que Ficou (Netflix)

Estrelada por Arón Piper e Inma Cuesta, “A desordem que ficou” é uma outra série cheia de mistérios da Netflix para ficar de olho nesse final de semana. A trama espanhola conta a história de uma professora que recebe a missão de substituir uma outra docente que se suicidou. Ao chegar na escola, a novata não só não é bem-recebida pelos alunos como também passa a desconfiar deles.

Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem (Netflix)

A Netflix vem apostando muitas fichas em documentários que contam a história pessoal e profissional de grandes artistas. Se recentemente Shawn Mendes e Selena Gomez ganharam um filme para chamar de seu, agora é a vez do rapper brasileiro Emicida. Em “AmarElo – É Tudo Pra Ontem”, o artista de 35 anos compartilha os caminhos e lutas que o levaram a ser o que é hoje.

The Wilds: Vidas Selvagens (Amazon Prime Video)

Mais nova série original da Amazon Prime Video, “The Wilds” é um drama teen de sobrevivência que mostra um grupo de meninas adolescentes de diferentes origens que lutam pela sobrevivência depois que um acidente de avião as deixar sozinhas em uma sombria ilha deserta. Enquanto tentam ser resgatadas da ilha, as personagens acabam compartilhando medos e segredos umas com as outras.

Baby God (HBO GO)

“Baby God” é um documentário original da HBO que conta a história do médico americano Quincy Fortier e de suas dezenas de vítimas. O médico que era especializado em fertilização artificial usava o próprio material genético para engravidar suas pacientes, até que o caso veio à tona, com dezenas de crianças já nascidas.