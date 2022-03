Os 10 influenciadores que mais lucram com o Instagram

O Instagram é uma das principais redes sociais do mundo, sendo a terceira colocada entre todas as redes sociais mais usadas, atrás somente do Facebook e Youtube.

Com de mais de 1 bilhão de usuários e que utilizam a rede social em média por 29 minutos todos os dias, o Instagram se tornou uma ferramenta importante para as marcas divulgarem os produtos e serviços. A pesquisa foi realizada pelo plataforma CupomValido.com.br, foram reunidos dados da Statista e Hopper, sobre quais influenciadores brasileiros e estrangeiros tem maior remuneração através da plataforma.

Na lista, os perfis podem atingir centenas de milhões de seguidores, chegando a um faturamento de mais de 8 milhões de reais por um único post divulgado na rede.

Os 10 influenciadores mais bem pagos do mundo

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo é o perfil que tem o custo por post mais caro no mundo. Para anunciar, as marcas precisam desembolsar 8,02 milhões de reais por post. Em segundo lugar está o ator Dwayne Johnson (mais conhecido como “The Rock”), que cobra me média 7,61 milhões de reais por post. Já na terceira colocação, está a cantora Ariana Grande, com um faturamento de 7,55 milhões de reais por post.

Ao analisarmos o topo do ranking, encontramos um padrão, a grande maioria são cantores, celebridades ou atletas. Por aparecerem mais na mídia, estas personalidades passam a ser reconhecidos mundialmente, e com isso conseguem uma maior quantidade de seguidores.

Porém, a quantidade de seguidores não é o único fator levado em consideração para a precificação de um post na rede. Uma métrica bem utilizada na indústria para analisar o real valor entregue, é o fator de engajamento, ou seja, a quantidade de seguidores que curtem e comentam cada post publicado. Assim, é possível encontrar perfis com uma quantidade de seguidores menor, mas com um valor maior cobrado por post.

Remuneração por post no Brasil

O Brasil é o terceiro país que mais utiliza o Instagram, atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos. Por aqui, já existem muitos influenciadores que vivem somente da remuneração da rede social.

Segundo o estudo, no Brasil a remuneração média por post inicia com 50 reais para perfis com mil a 5 mil seguidores. Para perfis com 20 mil a 100 mil seguidores o valor cobrado por post sobe para mil reais a 10.500 reais.

Por fim, para perfil com mais de 1 milhão de seguidores, o valor por post se inicia a partir de 75 mil reais.

Ao levar em conta somente os brasileiros, o jogador de futebol Neymar está em primeira colocação, ao cobrar, em média, 4,12 milhões de reais por post no Instagram. Em segundo lugar está outro jogador, Ronaldinho Gaúcho costuma receber 1,5 milhões de reais por post.

O ator Caio Castro recebe em média 750 mil reais por post, e está na terceira posição. E por fim, Camila Coelho e Gracyanne Barbosa, cobram em média 150 mil reais e 120 mil reais por post, respectivamente.

