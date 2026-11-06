Onde comer cortes especiais de carne em São Paulo durante a Fórmula 1

Entre os dias 6 e 8 de novembro, São Paulo recebe o Grande Prêmio de Fórmula 1, que transforma a cidade em ponto de encontro de fãs do automobilismo do Brasil e do exterior.

Além da programação no Autódromo de Interlagos, a capital oferece um roteiro gastronômico para quem aprecia carnes especiais, preparadas na brasa e com diferentes técnicas de cocção.

De tradicionais parrillas de inspiração argentina e uruguaia, a experiências intimistas dedicadas ao fogo e churrascarias com seleção de cortes premium, quatro endereços merecem entrar no radar de quem deseja combinar velocidade e boa mesa. Confira:

Cabaña Argentina

Para turistas e paulistanos que desejam explorar os sabores da gastronomia argentina durante o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a Cabaña Argentina é um convite a conhecer a tradição das parrillas de Buenos Aires sem sair da capital. Localizada no Shopping Pátio Higienópolis, a casa valoriza cortes especiais preparados na parrilla e receitas clássicas portenhas, em uma experiência que combina carnes suculentas, acompanhamentos saborosos e a autenticidade do churrasco argentino. Entre os destaques do cardápio está o Bife Cabaña (R$166, com 250 g), retirado da capa do bife ancho, além do Gran Ojo del Bife (R$317, com 500 g), ideal para os apreciadores de cortes generosos, e do Bife de Chorizo (R$126, com 280 g), um clássico das parrillas argentinas. Para complementar a experiência, a Cebolla Rellena (R$48) acrescenta sabor e personalidade à refeição. Com endereço em um dos tradicionais pontos de compras e gastronomia de São Paulo, a Cabaña Argentina é uma opção para incluir no roteiro gastronômico do GP, seja para quem visita a cidade durante a corrida ou para os próprios paulistanos que desejam aproveitar a ocasião para descobrir, ou revisitar, os sabores da cozinha portenha.

Avenida Higienópolis, 618 – Piso Terraço – Higienópolis, São Paulo, SP | Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 11h30 às 22h | Whatsapp: 11 94459.2462 | @cabanaargentina



Cruzeiro's Prime

Para quem pretende aproveitar o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 com uma experiência gastronômica à altura, o Cruzeiro’s Prime, no Ipiranga, é uma opção para os apreciadores de carnes especiais. A churrascaria combina tradição e sofisticação em um ambiente contemporâneo, com churrasqueira central de dez metros, buffet completo e uma seleção de cortes preparados para valorizar o sabor e a suculência das carnes. A principal pedida é o Rodízio Prime (R$235,90 por pessoa), que reúne mais de 15 cortes nobres servidos à vontade, entre eles picanha, carré de cordeiro, bife ancho, bife de chorizo com creme de queijo gorgonzola e assado de tira. A experiência inclui ainda buffet de saladas, legumes, frios e pratos quentes, compondo uma refeição generosa para quem deseja explorar diferentes sabores à mesa. Já o Rodízio Cruzeiro’s (R$204,90 por pessoa) oferece uma alternativa com alcatra, fraldinha, coração, frango e linguiça, também à vontade, acompanhados de buffet completo. Para quem prefere escolher o corte e os acompanhamentos, o menu à la carte traz opções para compartilhar.

O ancho (R$279,90) chega à mesa em dois medalhões, com vinagrete, farofa, arroz biro-biro e batatas fritas, em porção indicada para até três pessoas. O chorizo (R$185,90) é servido em medalhão, acompanhado de vinagrete, farofa, arroz cremoso de pupunha e batatas fritas, para até duas pessoas. Entre os destaques também estão o T-Bone (R$219,90), com oito pedaços incluindo costeleta, servido com vinagrete, farofa e arroz biro-biro; o carré de cordeiro (R$276,90), com oito pedaços e acompanhamentos; e a picanha (R$269,90), servida em seis bifes com vinagrete, farofa, arroz branco e batatas fritas. Para completar, o chorizo gratinado (R$215,90) combina a carne com batatas fritas e salada. Com opções que vão do rodízio completo aos cortes premium à la carte, o Cruzeiro’s Prime é uma alternativa para reunir amigos e familiares em torno da boa gastronomia durante o fim de semana da Fórmula 1 em São Paulo.

Avenida Dr. Ricardo Jafet, 1833, Ipiranga, São Paulo (SP) | Horário de funcionamento: Segunda a sábado: das 11h30 às 23h// Domingo: das 11h30 às 18h | Telefone: (11) 5061-5665 |@cruzeirosprime

Pobre Juan

Para quem deseja combinar a adrenalina do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 com uma experiência gastronômica dedicada às carnes especiais, o Pobre Juan é um endereço de referência para os apreciadores da parrilla argentina. Com diversas unidades na capital paulista, a casa oferece uma oportunidade para turistas e paulistanos explorarem cortes selecionados, preparados com atenção à origem da carne, à maturação e ao controle do fogo. Entre os destaques do cardápio estão a picanha (R$379, com 640 g), o ojo de bife (R$ 379, com 500 g) e o bife de chorizo (R$ 298, com 560 g), cortes que valorizam diferentes texturas e intensidades de sabor.

Para uma experiência ainda mais exclusiva, o Wagyu Steak (R$557, com 340 g), com classificação MB7+, chama a atenção pelo marmoreio, pela maciez e pela suculência. A experiência pode ser complementada por acompanhamentos que também conquistam protagonismo à mesa, como as pappas soufflé (R$71), de textura delicada e crocante, e a farofa de pistache (R$65), que acrescenta personalidade à combinação. Durante o fim de semana da Fórmula 1, o Pobre Juan é uma opção para incluir no roteiro gastronômico da cidade, seja para um almoço entre amigos, seja para um jantar dedicado aos sabores da parrilla argentina.

Morumbi Shopping: Avenida Roque Petroni Júnior, 1089 - Jardim das Acácias, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 11h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h | @restaurantepobrejuan

Shopping Cidade Jardim: Avenida Magalhães de Castro, 12000 - Cidade Jardim, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 21h | @restaurantepobrejuan

Higienópolis: Rua Itaguaba, 38 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 19h | @restaurantepobrejuan

Iguatemi Alphaville: Alameda Rio Negro, 111 - Alphaville, Barueri/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h @restaurantepobrejuan

Shops Jardins: Rua Haddock Lobo, 1626 - 3º piso - Cerqueira César | (11) 3198-8240 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 23h, Sexta e sábado, das 12h às 00h e domingo, das 12h às 22h | @restaurantepobrejuan

Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição | Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 22h; às sextas e sábados, do meio-dia às 23h; e, aos domingos, do meio-dia às 20h | @restaurantepobrejuan

Rincon Escondido

Na Vila Madalena, o Rincon Escondido propõe uma imersão no universo da parrilla argentina e uruguaia. Sob a condução dos sócios Chico Mancuso e Alan Edelstein, o espaço promove almoços e jantares com menus fechados com dois jantares-experiência especiais nos dias 6 e 7 de novembro, durante o fim de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo. No dia 6, o jantar Dry Aged – O Sabor do Tempo explora a maturação de carnes, com cortes bovinos maturados por 30 e 60 dias, em parceria com a Talho Carnes, além de carré de cordeiro Honey Aged, maturado com mel e especiarias. Já no dia 7, o Terroir Ancestral – Jantar Magno Fazenda Mutum reúne Chico Mancuso e Marcelo Malta, do Malta Beef Club, em um menu de sete etapas dedicado às raças crioulas brasileiras, com destaque para o bovino Curraleiro Pé-Duro, além de suínos e caprinos raros.

O jantar começa com entradas de charcutaria artesanal produzida pela Fazenda Mutum a partir de suínos de raças raras. Na sequência, os cortes bovinos de Curraleiro Pé-Duro assumem o protagonismo, acompanhados de preparações com carnes suínas e caprinas da propriedade. O menu completo será servido em sete etapas, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas, entre elas cervejas artesanais e vinhos. Além de apresentar uma combinação inédita de ingredientes ao público paulistano, o evento marca a primeira vez que as carnes da Fazenda Mutum serão servidas em São Paulo. A iniciativa também antecipa a chegada do empório próprio da fazenda à capital, prevista para breve. As experiências celebram a cultura da parrilla e a valorização de carnes especiais em um ambiente intimista.

Rincon Escondido - Rua Madalena, 69 – Vila Madalena | WhatsApp: (11) 94528-7529| www.rinconescondido.com.br | @rincon_escondido_parrilla

Jantar Dry Aged – O Sabor do Tempo

Data: 6 de novembro de 2026, das 18h45 às 21h30.

Valor: R$569 por pessoa.

Ingressos: https://rinconescondido.com.br/collections/jantares-e-almocos/products/jantar-almoco-dry-aged

Terroir Ancestral – Jantar Magno Fazenda Mutum

Data: 7 de novembro de 2026, das 18h45 às 21h30.

Menu: sete etapas com bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas.

Valor: R$530 por pessoa.

Ingressos: https://rinconescondido.com.br/collections/jantares-e-almocos/products/edicao-especial-ancestral

Assador

O Assador – restaurante que nasceu no Rio de Janeiro, em um ponto icônico na baía de Guanabara – conquistou o público com sua leitura sofisticada e contemporânea do tradicional churrasco gaúcho. O carro-chefe da casa é o Rodízio Completo, que contempla mais de vinte cortes nobres, como picanha, t-bone, tomahawk e chorizo. Há ainda uma seleção completa de saladas e acompanhamentos (R$272, por pessoa).

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h | @assadorbr

Corrientes 348

Inspirado nos sabores da Argentina, o Corrientes 348 une sofisticação, ambiente acolhedor e carnes de altíssima qualidade. Entre as opções da casa, é possível encontrar uma seleção de cortes ideais para compartilhar, como a Tapa de Cuadril (R$332), corte marcante e único da Picanha. O menu ainda traz uma variedade de acompanhamentos, entre eles o arroz parrillero (R$73), com linguiça picante, ovo e batata palha.

2 unidades + Rua Dr. Mário Ferraz, 32 - Jardim Europa, São Paulo/SP – Fone: (11) 3032-6348 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h | @corrientes348

Varanda D.inner

No jantar de terça a sábado, o restaurante do grupo Varanda apresenta a cozinha autoral do chef Fábio Lazzarini em um espaço mais reservado e aconchegante. No menu é possível encontrar pratos elaborados com os melhores cortes de carne, além de diferentes preparos com peixes e frutos do mar. No Omakase da Carne (R$690), uma experiência exclusiva conduzida pelo chef, é possível encontrar opções como o gunkan de wagyu A5, servido com furikake e momiji oroshi de pimenta de cheiro; e o misoshiru com tucupi e óleo de kombu.

Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo/SP - Fone: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h | @varandadinner

Parrillita

A casa, especializada em carnes argentinas no Cambuci, é comandada pelos sócios Alejandro Roth e Rodrigo Schmidt. A parrilla valoriza cortes preparados na brasa, acompanhamentos tradicionais e referências à cultura argentina. O menu traz cortes como o Ancho Wagyu (R$245), o tradicional Assado de Tira argentino (R$220) e Fraldinha (R$132). Para acompanhar, faz sucesso a Abóbora Cabotiá (R$49), assada no forno a lenha, servida com coalhada de ovelha da Queijaria Rima e amêndoas tostadas. Já a Salada de Rúcula, vem com chutney de mostarda e parmesão (R$38).

Av. Lins de Vasconcelos, 988 - Cambuci, São Paulo/SP | Fone: (11) 93938-4976 | Horário de Funcionamento: quarta e quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h; sexta e sábado das 12h às 23h; domingo das 12h às 18h | @parrillitabr