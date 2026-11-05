GP de São Paulo: veja como assistir aos treinos livres no Brasil

Fórmula 1: confira os horários do Grande Prêmio de São Paulo 2026 (Alfredo ESTRELLA / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13h44.
Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 13h54.
O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil ocorre entre os dias 6 e 8 de novembro em Interlagos. Após a definição do campeão mundial, a corrida decide o título de construtores. A programação inclui três sessões de treino livre, classificação e a corrida no domingo.
O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil acontece neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro. A corrida acontece após a definição de Kimi Antonelli como Campeão Mundial de 2026. A etapa brasileira pode definir o Campeonato de Construtores.
A programação segue o calendário tradicional da Fórmula 1 e começa na sexta-feira, 6, com duas sessões de Treino Livre, além de atividades em pista da Porsche Cup e Fórmula 4 Brasil.
Durante os três dias de evento, a Fórmula 1 irá dividir a pista com a Porsche Cup e a Fórmula 4 Brasil.
Na sexta-feira, 6, acontecem as duas primeiras sessões de Treino Livre da Fórmula 1, enquanto no sábado, 7, a terceira sessão e a classificação estão marcadas. Por fim, a corrida oficial no Autódromo de Interlagos acontece no domingo, 8.
A disputa pelo título de Campeão Mundial de 2026 já se encerrou no México, com a vitória de Kimi Antonelli, da Mercedes. Porém, o Campeonato Mundial de Construtores segue indefinido.'Parece que estou correndo em casa': campeão da F1, Antonelli exalta legado de Senna
As sessões de Treino Livre na sexta-feira, 6, estão marcadas para 12h30 e para às 16h. Uma terceira sessão irá acontecer no sábado, às 11h30.
As sessões de Treino Livre serão transmitidas pela TV Globo, assim como a integridade do Grande Prêmio de São Paulo.
O fim de semana no Brasil também poderá ser acompanhado na rede fechada, pelo Sportv3, e no streaming com o Globoplay ou o F1TV, transmissão oficial da categoria.