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GP de São Paulo: veja como assistir aos treinos livres no Brasil

Com a decisão do título de pilotos já garantida, o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil agita o Autódromo de Interlagos com treinos livres, classificação e disputa em aberto no Campeonato de Construtores

Fórmula 1: confira os horários do Grande Prêmio de São Paulo 2026 (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Fórmula 1: confira os horários do Grande Prêmio de São Paulo 2026 (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13h44.

Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 13h54.

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O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil ocorre entre os dias 6 e 8 de novembro em Interlagos. Após a definição do campeão mundial, a corrida decide o título de construtores. A programação inclui três sessões de treino livre, classificação e a corrida no domingo.

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O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil acontece neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro. A corrida acontece após a definição de Kimi Antonelli como Campeão Mundial de 2026. A etapa brasileira pode definir o Campeonato de Construtores.

A programação segue o calendário tradicional da Fórmula 1 e começa na sexta-feira, 6, com duas sessões de Treino Livre, além de atividades em pista da Porsche Cup e Fórmula 4 Brasil.

Como será a programação do GP de São Paulo?

Durante os três dias de evento, a Fórmula 1 irá dividir a pista com a Porsche Cup e a Fórmula 4 Brasil.

Na sexta-feira, 6, acontecem as duas primeiras sessões de Treino Livre da Fórmula 1, enquanto no sábado, 7, a terceira sessão e a classificação estão marcadas. Por fim, a corrida oficial no Autódromo de Interlagos acontece no domingo, 8.

A disputa pelo título de Campeão Mundial de 2026 já se encerrou no México, com a vitória de Kimi Antonelli, da Mercedes. Porém, o Campeonato Mundial de Construtores segue indefinido.

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Que horas será o treino da Fórmula 1 em São Paulo?

As sessões de Treino Livre na sexta-feira, 6, estão marcadas para 12h30 e para às 16h. Uma terceira sessão irá acontecer no sábado, às 11h30.

Onde assistir aos treinos do GP de São Paulo?

As sessões de Treino Livre serão transmitidas pela TV Globo, assim como a integridade do Grande Prêmio de São Paulo.

O fim de semana no Brasil também poderá ser acompanhado na rede fechada, pelo Sportv3, e no streaming com o Globoplay ou o F1TV, transmissão oficial da categoria.

Confira a programação do fim de semana

Sexta-feira, 6 de novembro

  • Treino Livre 1 - 12h30
  • Treino Livre 2 - 16h

Sábado, 7 de novembro

  • Treino livre 3 - 11h30
  • Classificação - 15h

Domingo, 9 de novembro

  • Corrida - a partir das 14h
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