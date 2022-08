'On The Move': a nova campanha de Montblanc que celebra diferentes escolhas

Há mais de 100 anos, Montblanc reconheceu uma grande mudança na forma como as pessoas se moviam e viajavam e se propôs a fazer canetas e bolsas para acompanhar aqueles que abraçaram o poder inspirador de sua mobilidade recém-descoberta. Hoje, sob o lema What Moves You Makes You, Montblanc existe para inspirar as pessoas a viver uma vida de propósito e paixão, deixando uma marca no mundo seguindo o que realmente as move. A nova campanha de Montblanc, "On The Move", articula uma nova visão de mobilidade que está no centro do DNA de Montblanc: a maneira como nos movemos inspira a marca que deixamos.

"Montblanc também sempre entendeu o poder da mobilidade, de se mover livremente não apenas fisicamente, mas seguir em frente para crescer e, finalmente, prosperar. Com essa nova campanha, estamos incentivando uma nova geração de clientes Montblanc a sair e se mover com paixão, curiosidade e estilo, à medida que eles buscam o que realmente importa para eles na vida", explica Vincent Montalescot, Montblanc CMO.

A campanha apresenta o Montblanc Mark Maker e ator Cillian Murphy, que passou a vida tomando suas próprias decisões, escolhendo sua própria direção em seu caminho para o sucesso.

No filme da campanha, Cillian Murphy pode ser visto se movendo através de um mundo que se movimenta em uma direção diferente de todas as outras. Ao fazer isso, ele revela que seguir as paixões é provavelmente a direção certa para se mover.

Companheiros finamente trabalhados para inspirar as pessoas a seguir seu próprio caminho e acompanhá-las em sua jornada, a campanha apresenta produtos das novas coleções de Montblanc. Cillian Murphy é visto ostentando a mochila Montblanc Extreme 3.0 com fecho inspirado em escalada. Outros produtos apresentados incluem um instrumento de escrita StarWalker BlackCosmos, o novo smartwatch Summit 3 e o relógio GMT de 1858.

"É fácil questionar se você tomou a direção certa na vida e se perguntar o que poderia ter sido se você tivesse tomado outro caminho. Embora a maneira como nos movemos certamente nos define, esta campanha finalmente revela que se você fizer o que te move e realmente significa algo para você, então você provavelmente está indo na direção certa", diz Murphy.

