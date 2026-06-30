On anuncia abertura de suas primeiras lojas no Brasil

A On, marca suíça de sportswear, anuncia a abertura de suas primeiras lojas no Brasil. As duas primeiras unidades serão inauguradas em São Paulo: uma no shopping JK Iguatemi, dia 30 de julho, e outra no MorumbiShopping, no dia 6 de agosto. O movimento integra a expansão da marca no país. As novas lojas vão oferecer pontos de contato físicos para que os clientes experimentem calçados, roupas e acessórios da On.

“O Brasil é um dos nossos principais mercados na América Latina e um país cada vez mais conectado às últimas tendências em esportes e atividade física”, diz Fiorella Palacios, Senior Director Latam da On. “Trazer as lojas da On para o Brasil é um passo em nossa expansão global no varejo, permitindo que essas comunidades locais de atletas e praticantes de atividades físicas experimentem nossa tecnologia em primeira mão. Queremos que essas lojas sejam mais do que pontos de venda; nossa ambição é que elas se tornem pontos de encontro para pessoas que amam o movimento, onde possam encontrar o produto certo e se conectar com nossa marca e entre si”.

As duas lojas têm como conceito ícones da arquitetura paulistana. A unidade do JK Iguatemi, com 205 metros quadrados, tem como inspiração o SESC Pompéia, com referências ao brutalismo de pedra e à sensação de movimento presente nas pontes do local, além de toques da cor vermelha, associada a ícones da arquitetura brutalista e moderna da cidade.

A loja do MorumbiShopping, com 305 metros quadrados, se inspira no Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer. O design, a atmosfera e o atendimento da loja seguirão os padrões adotados nas demais lojas internacionais da On.

A marca atua em segmentos como corrida de rua e trilha, treinamento, tênis e lifestyle, e escolheu o JK Iguatemi e o MorumbiShopping como pontos de grande circulação em São Paulo para suas primeiras lojas próprias no país. As duas lojas vão oferecer o sortimento completo de produtos da On, incluindo calçados de corrida e treino, além das coleções de vestuário e acessórios.

A marca terá ainda uma terceira loja no Rio de Janeiro, no shopping Leblon, antes do fim do ano. A data de inauguração será divulgada posteriormente.