Ombrelone: a peça chave para seu terraço, quintal e jardim

Trabalhos de paisagismo e jardinagem prevêem muito mais do que o plantio e cultivo de espécies naturais. Também são indicados pelos projetistas revestimentos de piso, luminárias e equipamentos de arquitetura - como piscinas.

Além disso, acessórios de decoração e mobiliário, como o ombrelone, bastante utilizado para preencher e proteger grandes áreas geralmente perto de piscinas, espelhos d'água ou recantos bucólicos. Saiba mais no texto a seguir!

Como são e para que servem os ombrelones?

Os ombrelones são como grandes guarda-sóis, só que com estruturas e coberturas, e maior resistência e qualidade. Seu design foi exclusivamente bem pensado para ser utilizado em áreas de jardins e outras áreas abertas, como terraços.

E qual a sua função? Proteger as pessoas da exposição excessiva ao sol, além do calor intenso. Eventualmente, também é um bom refúgio de chuvas. Ademais, vai exercer papel decorativo nessas zonas externas da casa!

Tipos de ombrelones

Existem diversos formatos diferentes de ombrelones. Por exemplo, de chão, com haste central; articulado, com haste lateral; e de parede. Depois, redondo, que ocupa um pouco mais de espaço; e quadrado, que se encaixa melhor em espaços menores, especialmente se existirem paredes laterais no local. Por fim, ombrelones em cores neutras, em cores mais alegres, e com faixas em cores diferentes.

Como escolher uma peça entre os modelos? Bom, é interessante ter em mente a quantidade de área que se deseja fazer sombra. O espaço que se tem para instalar tal elemento.

As características, principalmente as cores, dos itens de decoração que acompanharão o ombrelone. E o nível de impacto visual que se espera provocar com esta estrutura na paisagem do quintal, terraço ou jardim da casa.

Há ombrelones nas lojas em branco, preto, cinza e bege, que combinam perfeitamente com decorações em estilo moderno; mas também azul, laranja e mais, que carregam uma energia que super combina com o verão. Suas hastes podem ser de metal ou mesmo madeira. Já o tecido do "chapéu", de lona, algodão ou poliéster, com tramas mais grossas e fechadas, retendo com mais eficiência os raios ultravioletas.

E, observação: existem modelos ainda mais ousados e arrojados de ombrelones. Por exemplo, peças tramadas, que mais lembram a técnica do crochê.

Quais peças formam conjunto com os ombrelones?

Os ombrelones, como explicado antes, são apenas uma solução de cobertura, de sombreamento de uma área. O que eles protegem? Sim, pessoas! Mas também mobiliários, como conjunto de estofados, mesa e cadeiras de refeições, espreguiçadeiras, floreiras, pufes, bancos, lanternas, luzes de led para guarda-sol, e mais.

E quer saber como combinar estas peças? Aqui vão duas ideias! Fachada da casa e móveis neutros, ombrelones em cores intensas e contrastantes é uma boa opção! Mas se quiser algo mais clássico, aposte em um ombrelone nas cores preto e branco, talvez até em estampa xadrez!

Como um ombrelone pode se destacar em projetos paisagísticos?

Durante o dia, ombrelones coloridos podem se destacar na paisagem do quintal ou jardim de casa. Os modelos articuláveis permitem mudar a sombra do lugar e também podem ser colocados em orientações bem curiosas, formando ângulos diferentes e automaticamente chamando atenção. Quanto mais vibrante e alegre a sua cor, como amarelo, por exemplo, mais esta peça será um chamariz para o observador.

É extremamente importante observar não só a cor, mas o tecido do qual os ombrelones escolhidos são feitos. Forma, cor e, por fim, a trama do tecido do "chapéu" também pode fazer ou não com que um ombrelone se destaque no projeto paisagístico.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.