Olimpíada em risco? Japão prorroga emergência do coronavírus em Tóquio

O primeiro-ministro do Japão prorrogou nesta sexta-feira um estado de emergência em Tóquio e três outras áreas até o final de maio para conter uma disparada de casos do novo coronavírus atiçada pela disseminação de variantes do vírus a poucos meses da Olimpíada de Tóquio.

O governo esperava que uma emergência "curta e poderosa" contivesse uma quarta onda de infecções, mas os casos novos em cidades grandes, como Tóquio e Osaka, ainda estão em níveis altos, disse o premiê, Yoshihide Suga, ao anunciar a decisão.

Prorrogar o estado de emergência de 11 a 31 de maio deixará a uma margem de menos de dois meses para o início dos Jogos, que foram adiados no ano passado devido à pandemia, em 23 de julho.

"Houve um aumento rápido no número de pacientes gravemente doentes e mortes", disse Suga em uma coletiva de imprensa, acrescentando que conter a propagação do vírus da população mais jovem para grupos mais vulneráveis, incluindo os idosos, é crucial. Ele também observou que as variantes do vírus estão se espalhando rapidamente.

"Superaremos isto no futuro próximo", disse Suga, prometendo comandar os esforços do governo para acelerar as vacinações com a meta de administrar um milhão de doses por dia ao público.

Mais cedo, o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, que também está a cargo das medidas contra a pandemia, disse que o governo teme que Tóquio também fique sem leitos hospitalares em breve.

Em uma casa de repouso de Osaka, 61 pessoas foram infectadas com o coronavírus e 14 morreram à espera de hospitalização, noticiou a emissora pública NHK. O município de Osaka relatou 1.005 casos novos nesta sexta-feira, e Tóquio teve 907.

Nacionalmente, o Japão já registrou 618.197 casos de infecção e 10.585 mortes de Covid-19, a doença respiratória causada pelo vírus, mostraram cifras governamentais.

O governo também submeteu o município de Aichi, sede da Toyota Motor Corp 7203.T, e o município de Fukuoka, no sudoeste, a um estado de emergência – o que os coloca ao lado de Tóquio, Osaka, Hyogo e Kyoto, onde as medidas atuais vigoram desde 25 de abril.

A ilha de Hokkaido, no norte, e dois outros municípios foram acrescentados a um estado de "quase-emergência" que já cobre oito dos 47 municípios japoneses.

