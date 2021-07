Oakley lança primeira collab de roupas com marca brasileira, LAUF

Referência no esporte, pela primeira vez no país Oakley se une à brasileira LAUF para lançar uma coleção de roupas. Com peças focadas no athleisure e training, a coleção possui linhas feminina e masculina.

Batizada de "The Gear That Makes You Go Beyond", a coleção é focada em performance, com peças leves, com ventilação, secagem rápida e mobilidade para diversos tipos de exercícios físicos.

Com detalhes refletivos, as roupas também garantem segurança para treinos noturnos. A tecnologia também faz parte da coleção, visto que as peças inferiores trazem o selo EMANA, com minerais bioativos que absorvem o calor e emitem raios infravermelhos, reduzindo a fadiga muscular.

"A Oakley vem evoluindo com as suas linhas de vestuário e calçado voltados para Training, buscando estar próximo da linha de óculos de performance, em que é líder de mercado. A parceria com LAUF, uma referência local em produtos de alta performance, faz a marca estar mais próxima do consumidor desejado e aumentar sua relevância local", diz Fábio Ippolito, Brand Manager da Oakley Brasil.

A segunda coleção, com o tema "Dual Life: Sports and Fashion", tem como foco o lifestyle. Corta-ventos, moletons e camisetas em tons sóbrios são as peças de destaque. Sapatos e acessórios também foram inclusos na collab, com tênis unissex, chinelo com logo de ambas as marcas, uma viseira e meias com sistema de compressão.

Criada a partir da paixão de Anna Mac Dowell e Marina Rovery pela moda e o esporte, a LAUF combina a performance dos produtos da marca com a Oakley. "Os elementos que inspiraram as peças da coleção foram as formas anatômicas dos atletas, atreladas a cores vibrantes, tecidos tecnológicos e funcionalidade", explica Marina Rovery.

As peças podem ser adquiridas no site https://www.lauf.com.br/collections/collab-oakley e nas lojas físicas da LAUF e Oakley.

