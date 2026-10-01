Dia Internacional da Música: veja os 5 álbuns mais vendidos da história

A música tem o poder de reunir multidões, atravessar fronteiras e transformar artistas em fenômenos culturais. Shows lotados, multidões de fãs enlouquecidos e músicas cantadas em coro por milhares de pessoas mostram como uma música ou até mesmo um álbum pode alcançar uma dimensão que vai muito além das gravações.

Esse impacto também aparece nas vendas. Alguns artistas conseguiram transformar essa conexão com o público em números históricos, com discos que ultrapassaram dezenas de milhões de cópias comercializadas.

No Dia Internacional da Música, celebrado nesta quinta-feira, 1º, relembre cinco dos discos mais vendidos da história, segundo ranking da Rolling Stones.

1. 'Thriller', de Michael Jackson

Lançado em 1982, "Thriller", de Michael Jackson, é o álbum mais vendido da história, com mais de 70 milhões de cópias.

O Guinness World Records utiliza uma estimativa superior a 67 milhões de cópias vendidas mundialmente e também reconhece o disco como o mais vendido de todos os tempos.

O álbum reúne sucessos como "Billie Jean", "Beat It", "Human Nature" e "Thriller". Ao todo, sete faixas do disco chegaram ao Top 10 da Billboard Hot 100.

2. 'Back in Black', do AC/DC

Lançado em 1980, "Back in Black" marcou a estreia de Brian Johnson nos vocais do AC/DC após a morte de Bon Scott.

O disco, que soma 50 milhões de unidades vendidas, reúne sucessos como "Hells Bells", "You Shook Me All Night Long" e "Back in Black". Nos Estados Unidos, recebeu certificação de 27 vezes platina pela RIAA.

3. 'The Bodyguard', de Whitney Houston/Vários Artistas

Lançada em 1992, a trilha sonora de "The Bodyguard" reúne músicas de Whitney Houston e outros artistas e soma cerca de 45 milhões de cópias vendidas. O álbum se tornou um dos maiores sucessos comerciais da história e acompanhou o impacto do filme estrelado por Houston e Kevin Costner.

Entre os destaques está "I Will Always Love You", na interpretação de Whitney Houston, que se tornou uma das músicas mais conhecidas de sua carreira. A trilha também traz faixas como "I'm Every Woman", "Run to You" e "Queen of the Night".

4. 'The Dark Side of the Moon', do Pink Floyd

Lançado em 1973, "The Dark Side of the Moon" aparece em quarto lugar, com mais de 45 milhões de discos vendidos. O álbum consolidou o Pink Floyd entre os grandes nomes do rock e se tornou um dos trabalhos mais reconhecidos da banda.

O disco explora temas como passagem do tempo, dinheiro e conflitos humanos, com faixas que marcaram gerações como "Money", "Time", "Us and Them" e "The Great Gig in the Sky".

5. 'Their Greatest Hits (1971–1975)', dos Eagles

A coletânea dos Eagles fecha o top 5, com 44 milhões de unidades. Lançado em 1976, o álbum reúne sucessos do primeiro período da carreira da banda, como "Take It Easy", "Desperado" e "Best of My Love".

Em janeiro de 2026, a RIAA certificou o álbum com 40 milhões de unidades, tornando-o o primeiro disco a receber a certificação de quádruplo diamante.