Café ao redor do mundo: explore rituais e tradições de diferentes países

O café é uma das bebidas mais apreciadas no mundo, com uma rica diversidade de preparos e tradições que refletem as culturas locais. No Brasil, por exemplo, o café é uma paixão nacional. O país é o maior produtor e exportador global do grão e, ainda, o segundo maior consumidor de café do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos.

Ele desempenha um papel importante em diversas sociedades, não apenas como bebida, mas, também, como elemento cultural que une pessoas, histórias e momentos. Mas, você conhece esses costumes? Continue lendo e descubra!

Café e tradições

A maneira como o café é feito e consumido muda amplamente, refletindo os hábitos e preferências de cada país. Conheça algumas dessas práticas:

Itália: o berço do café espresso

No país das massas, o café é sinônimo de espresso. Originário da Itália e servido em pequenas xícaras, esse tipo de café é forte e consumido rapidamente, muitas vezes, no balcão das cafeterias.

Os italianos costumam degustá-lo várias vezes ao dia durante as pausas do trabalho ou de suas atividades diárias. No café da manhã, é comum que eles optem por um cappuccino, que combina o espresso com leite vaporizado e uma camada de espuma, além de um croissant ou pão doce como acompanhamento. Após o meio-dia, apenas o espresso é pedido.

Turquia: tradição e ritual

O café turco é conhecido por seu preparo distinto e com um significado cultural profundo. Feito em uma pequena panela chamada cezve, o grão é moído finamente e misturado com água e açúcar antes de ser aquecido lentamente. Por fim, a bebida é servida em pequenas xícaras.

A borra que se acumula no fundo dos recipientes é frequentemente usada para leituras de sorte, uma prática tradicional em reuniões sociais. Além disso, também é comum que uma mulher prestes a se casar sirva café à família do noivo durante uma visita na sua casa. Caso ela queira seguir com o casório, ela precisa adoçar o café do pretendente, caso não, ela deve colocar sal. O noivo, por sua vez, precisa consumir a bebida até o fim.

Etiópia: a cerimônia do café

Considerada o berço do café, a Etiópia celebra a bebida com uma elaborada cerimônia que pode durar várias horas. O ritual, realizado por mulheres, envolve a lavagem dos grãos, a torra em fogo a lenha e, posteriormente, a moagem manual em um pilão, seguidas pelo preparo da bebida em uma jarra de barro chamada jebena.

Após isso, o café é servido em pequenas xícaras sem alças. Todos os convidados devem beber três xícaras, pois cada uma representa um dos monges que viajaram da Etiópia até Belém para homenagear Jesus em seu nascimento. O ritual é uma demonstração de hospitalidade e simboliza respeito e amizade.

México: café de olla

Já no México, o café de olla é uma tradição que combina café, canela em pau e piloncillo (um tipo de açúcar não refinado), em uma panela de barro que adiciona um sabor terroso à bebida. Este método de preparo é comum em áreas rurais e é associado a momentos de convivência familiar e festividades, refletindo a riqueza da cultura mexicana. Ele pode ser servido no café da manhã com ou sem um splash de leite.

A panela de barro utilizada nesse caso mantém a temperatura do café quente por mais tempo. Além disso, os ingredientes utilizados são conhecidos por suas propriedades estimulantes e energizantes. O café de olla é uma forma de honrar as raízes mexicanas e apreciar a riqueza da cultura do café.

E aí, você já conhecia alguma dessas tradições? Ficou curioso para experienciar alguns desses costumes? Então, é hora de buscar os ingredientes, colocar a mão na massa e provar os cafés aí do cantinho da sua casa.