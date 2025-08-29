Inimigo do elétrico? Políticas de Trump podem ajudar indústria de carros 'limpos' nos EUA

Apesar de críticas anteriores às políticas de veículos elétricos (VE) de Joe Biden, o presidente Donald Trump adotou medidas que podem, indiretamente, beneficiar a indústria automobilística da cidade de Detroit, berço das fábricas de carros no país, e a transição para a eletrificação nos próximos anos.

Em março, Trump chegou a comprar um Tesla, mas posteriormente vendeu o carro após uma desavença com Elon Musk. Mais recentemente, o “One Big Beautiful Bill” eliminou multas para montadoras que não cumprirem padrões federais de economia de combustível, favorecendo a venda de carros a gasolina.

Impactos nas montadoras de Detroit

Conforme destacou a The Economist, as mudanças nas regras beneficiam três grandes montadoras — Ford, General Motors e Stellantis —, permitindo vender mais veículos a gasolina, com margens de lucro maiores, compensando parte das tarifas sobre importações. Apesar disso, a transição para veículos elétricos não será interrompida.

A GM anunciou um plano de US$ 4 bilhões para produção de picapes e SUVs a gasolina, e a Stellantis retomou a produção do motor Hemi V8. A redução da exigência de créditos de carbono também diminui a necessidade de compra de créditos da Tesla, que faturou US$ 2,8 bilhões em 2024, e impacta startups como Rivian e Lucid.

Mesmo com o renascimento da combustão interna, a eletrificação continua: segundo a Bloomberg NEF, as vendas de VE nos EUA devem subir de 1,6 milhão em 2025 para 4,1 milhões em 2030, aumentando a participação de 11% para 27% do mercado total.

Com a competição internacional acirrada por esse mercado, as montadoras seguem lançando modelos elétricos. A Ford planeja lançar em 2027 uma picape elétrica de US$ 30.000, enquanto a GM começará a produção de baterias para veículos elétricos de entrada em parceria com a LG Energy Solution.

A Stellantis mantém veículos elétricos em sua linha, incluindo Jeeps, picapes Ram e o Dodge Charger elétrico.

De acordo com a The Economist, se os lucros com carros a gasolina compensarem os custos das tarifas, Detroit poderá investir mais em veículos elétricos mais avançados, sugerindo que, no longo prazo, as políticas de Trump podem favorecer a eletrificação, ainda que indiretamente.