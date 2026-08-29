Vinícius e Vanessa Pilz, da Reiter Log: "“Acreditamos que a transformação do transporte de cargas passa pela combinação de diferentes tecnologias" (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 09h50.
Poucos dias depois de comprar 220 caminhões a gás de uma única vez, os irmãos gaúchos Vinicius e Vanessa Reiter Pilz decidiram avançar em outra frente.
Nesta semana, a transportadora Reiter Log colocou em operação o primeiro cavalo mecânico elétrico vendido pela Scania no Brasil.
O veículo chega a uma empresa que começou em 2008 com um único caminhão e hoje integra um grupo com faturamento de cerca de 2,5 bilhões de reais.
A Reiter opera uma frota de 2.500 veículos e vem tentando reduzir a dependência do diesel com uma combinação de caminhões a gás, biometano, híbridos e elétricos.
A chegada do elétrico ocorre pouco depois do maior movimento já feito pela empresa nessa estratégia. Na última semana, a Reiter anunciou com exclusividade à EXAME a compra de 220 caminhões a gás da Scania de uma só vez.
O lote será entregue até dezembro e representa, segundo as empresas, a maior aquisição de caminhões a gás da Scania já realizada no Brasil.
“Acreditamos que a transformação do transporte de cargas passa pela combinação de diferentes tecnologias, e é isso que temos construído na Reiter”, diz Vanessa Reiter Pilz, vice-presidente de ESG da Reiter Log.
A meta da companhia é chegar a 2035 com 100% da frota movida por fontes alternativas. Até o fim deste ano, a previsão é superar 600 veículos sustentáveis em operação.
O novo caminhão foi comprado ainda durante a Fenatran de 2024, feira de transporte realizada em São Paulo.
Trata-se do modelo Scania 30G 4x2, o primeiro cavalo mecânico elétrico comercializado pela montadora no país.
Cavalo mecânico é a parte dianteira do caminhão responsável por tracionar semirreboques. É o tipo de veículo usado em operações de carga de maior porte.
O modelo tem autonomia de até 250 quilômetros e foi desenvolvido principalmente para trajetos curtos, distribuição e operações hub to hub, transporte realizado entre centros logísticos.
Essa limitação ajuda a explicar por que a aposta da Reiter nos elétricos não substitui a estratégia com caminhões a gás.
Para viagens mais longas, o gás e principalmente o biometano continuam ocupando espaço maior na frota.
Os elétricos devem ser direcionados a operações urbanas ou dedicadas a clientes, em que o veículo percorre rotas previsíveis e pode voltar a pontos de recarga conhecidos.
A Reiter começou sua aposta em caminhões a gás em escala em 2021.
Naquele ano, comprou 124 veículos da Scania. Depois, fez novas aquisições e ampliou gradualmente a frota.
Em 2026 veio o maior pedido até agora: 220 caminhões a gás de uma única vez.
Fundador do negócio, Vinicius Pilz vê uma mudança importante por trás da decisão. Nas primeiras compras, a companhia assumia o risco antes de saber se haveria demanda suficiente.
“No passado a gente comprou os caminhões no escuro, comprou os caminhões para oferecer aos clientes. Agora a gente já compra sob a demanda dos clientes”, diz Pilz.
A expansão passou a acompanhar novos contratos e ampliações de operações existentes.
Entre os clientes que já utilizam rotas com menor emissão estão L’Oréal, Natura, Grupo Boticário, Suzano, Mondelez, Copersucar, Femsa, Coty e Beiersdorf, dona das marcas Nívea e Eucerin.
A lógica da companhia é tratar cada combustível de acordo com a rota.
O elétrico entra onde a autonomia e a infraestrutura de recarga permitem. O gás e o biometano ficam principalmente em trajetos maiores.
“A logística verde deve aliar a redução das emissões de gases de efeito estufa à sustentabilidade financeira. Buscamos personalizar as soluções de acordo com a demanda e as necessidades de cada cliente”, diz Vinicius.
Hoje, mais de 40% dos veículos da Reiter Log já operam com fontes alternativas.
Com a entrega do novo lote de caminhões a gás, a expectativa é ultrapassar 500 veículos considerados sustentáveis até dezembro.
Mas comprar os caminhões é apenas parte do problema. Para conseguir usar gás e biometano em viagens de longa distância, a Reiter precisou montar sua própria infraestrutura de abastecimento.
A empresa mantém nove pit stops, pontos internos de abastecimento instalados em suas unidades. Eles permitem operar rotas que conectam o Rio Grande do Sul a estados como Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Os pontos são de uso exclusivo da companhia.
À EXAME, Vinicius afirmou que essa infraestrutura permite à Reiter fazer viagens interestaduais de longa distância sem depender apenas da rede pública de abastecimento.
A empresa também investe em telemetria, sistema que acompanha dados dos veículos à distância, e monitoramento das emissões geradas pelas operações.
A estratégia de biometano levou a família Pilz para um passo além da compra de combustível.
O grupo também controla uma operação agropecuária e pretende usar resíduos gerados pelo próprio gado como matéria-prima para produzir biometano.
O grupo planta milho, que serve de alimento para os animais. O esterco pode ser enviado para biodigestores, equipamentos que transformam matéria orgânica em biogás. Depois de purificado, esse gás pode virar biometano e abastecer parte dos caminhões da Reiter.
O processo também gera biofertilizante, que pode voltar para as lavouras. A produção própria não deverá abastecer toda a frota. A empresa também compra biometano de fornecedores.
Ainda assim, a integração permite ao grupo participar de mais etapas da cadeia que termina no tanque dos caminhões.
A Reiter Log foi fundada em 2008, em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre.
Vinicius Pilz tinha 22 anos quando começou o negócio com um único caminhão. A irmã, Vanessa, também entrou cedo na empresa e assumiu a área comercial aos 22 anos.
No início, a operação era concentrada no transporte frigorificado. A empresa depois decidiu migrar também para bens de consumo para reduzir a dependência de um único setor.
A diversificação abriu espaço para contratos com grandes indústrias.
Uma das regras adotadas pela família foi limitar a exposição a cada cliente. A ideia era evitar que uma única empresa tivesse peso excessivo sobre o faturamento da transportadora. “Se tivesse uma crise sanitária, como uma gripe aviária, a gente quebrava”, diz Vanessa.
A operação cresceu a partir daí.
Em 2024, a Reiter Log registrou receita de 721 milhões de reais. Agora, Vinicius afirma que o grupo controlado pela família, que inclui o braço agropecúario, fatura cerca de 2,5 bilhões de reais e emprega aproximadamente 2.500 pessoas.