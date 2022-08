O que as empresas B ensinam sobre inovação?

Você já ouviu falar das empresas B? São pouco mais de 5 mil companhias de diversos portes e segmentos ao redor do mundo, que têm em comum o comprometimento de gerar impacto positivo para a sociedade. No Brasil, há cerca de 200 empresas certificadas e todas elas adotam os mais altos padrões de impacto social, ambiental e de governança. É certo que inovação está no core desses negócios.

Acredito que o senso de propósito e a gestão de valor para todos os públicos - dos investidores ao time e sociedade - veio para ficar. É um movimento que tem se fortalecido nos últimos anos e já faz parte da estratégia assim que o negócio sai do papel, como é o caso de uma startup brasileira que acompanho de perto praticamente desde o seu início, a Trybe.

Ela nasceu há quase três anos, em agosto de 2019, com o objetivo de gerar oportunidade na vida das pessoas. Com um modelo de negócios pioneiro na América Latina, a escola de tecnologia alia inovação e impacto social desde a sua fundação. Com uma formação em desenvolvimento web orientada para o sucesso profissional de suas pessoas estudantes e a possibilidade de pagar pelo curso só após estarem trabalhando na área, a Trybe foi reconhecida recentemente pelo Best For The World como uma das empresas B que mais geram impacto para seus clientes, no caso as pessoas estudantes.

Outro exemplo de instituição que admiro e faz parte deste movimento das B Corps, ao lado de marcas globais e nacionais como Danone, Ben & Jerry's, Movida, Natura&Co e Patagônia, é a Reserva. O fato de ela utilizar fornecedores brasileiros e também algodão orgânico para a produção de seus itens contribuiu para que se tornasse uma empresa B. Além disso, o atendimento diferenciado oferecido aos clientes, bem como o cuidado com o público interno, com uma relevante força de trabalho feminina na liderança e sem diferenciação de salário, foram alguns atributos destacados na conquista da varejista.

A Certificação B Corp não avalia apenas um produto ou serviço, mas também o impacto social e ambiental geral que está por trás dele. Não por acaso, isso também é uma maneira de atrair investidores, clientes e talentos que buscam corporações que estejam alinhadas com os seus próprios valores.

Não há dúvida que uma grande mudança está em andamento e a boa notícia é que um número crescente de lideranças está construindo negócios e se reinventando para ressignificar o sucesso, valorizando cada vez mais o bem-estar da sociedade e do planeta. É preciso ter um propósito para inovar, e essas são empresas que trilham de forma consistente esse caminho. Por isso, vale a pena acompanhar os seus passos.

*Gustavo Caetano é fundador da Sambatech e Samba Digital

