O próximo passo da Mr. Cat: moda masculina

A identificação é imediata. O patinho marcado nos top siders, mocassins e tênis remete diretamente à Mr. Cat, tradicional marca de calçados do Rio de Janeiro. A partir desta semana, o logo do bichinho sobe para a parte de cima da vestimenta e passa a estampar também camisetas com bolso, polos piquet e de malha mais pesada, camisas estilo Oxford de algodão, jeans e linho.

A novidade está sendo antecipada aqui pela Casual EXAME. A marca até tinha peças mais simples. “Mas era como se brincássemos de vender polo, ficavam num canto escondidas, as lojas não tinham nem provador”, conta Alexandre Sá, CEO da empresa. Segundo o executivo, a ampliação de portfólio será um movimento natural para o homem que calça Mr. Cat há 40 anos, tempo em que a marca está no mercado.

“A iniciativa praticamente triplica nosso mercado endereçável, pois o mercado consumidor de roupas é três vezes maior que o de calçados”, afirma Sá. A primeira coleção de roupas é bastante comercial. “Homem é aquela coisa, gosta de moda simples, quase tudo azul e branco”, diz Maxime Perelmuter, head de estilo da Mr. Cat. “Procurei atualizar os clássicos com normcore, a roupa confortável que está em alta hoje.”

“Temos um ótimo custo-benefício para o produto que entregamos”, diz Sá. A camisa polo de piquet sai por 139 reais. Uma das versões vem na cor preta com frisos amarelos na gola e nos punhos. A camisa Oxford, com botões no colarinho, e camisa jeans custam 289 reais. A jaqueta windbreaker está sendo vendida por 299 reais e a camisa de linho, vedete do verão passado, por 399 reais.

As peças estarão na maioria dos pontos de venda. Hoje a marca conta com 40 lojas próprias e 140 franqueados em 26 estados, além do e-commerce. A Mr. Cat foi adquirida em março de 2019 pelo fundo americano HIG Capital. De lá para cá, cresce sob nova gestão.

Coleção de roupas da Mr. Cat: básico reinventado Coleção de roupas da Mr. Cat: básico reinventado

É mais um movimento no agitado segmento da moda. Em julho passado, vale lembrar, o grupo Soma, de marcas como Animale e Farm, captou 1,82 bilhão em seu IPO. Em outubro, foi a vez da Arezzo comprar a Reserva, em um movimento avaliado em 715 milhões, e montou um fundo de investimento venture capital para investir em startups do setor.

A assinatura da marca é: Qual é o seu próximo passo. Para onde caminha a Mr. Cat? Por enquanto, em direção à expansão de lojas, principalmente fora do Rio de Janeiro. Os produtos por enquanto serão as polos e camisas. “Pode ser que em algum momento a Mr. Cat passe a ter o look total. A ideia é ir ampliando o mix”, adianta Sá.