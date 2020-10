Arezzo compra Reserva, chega a 13 marcas e passa a vender roupas

A Arezzo&CO acaba de anunciar que firmou um acordo de associação com a marca carioca Reserva, avaliada em 715 milhões de reais. A Reserva foi fundada em 2004 pelos empresários Rony Meisler e Fernando Sigal, conta com 78 lojas próprias e 32 franquias, além de estar presente em 1500 multimarcas. Em 2019, o Grupo Reserva faturou 400 milhões de reais. Os atuais acionistas da Reserva ficarão com 8,7% da Arezzo.

De acordo com a Arezzo, a operação faz parte de sua estratégia de complementar seus negócios no setor de moda e varejo, ampliar sua oferta de produtos e expandir seu portfólio de marcas. A transação, que contempla as seis marcas do grupo – a própria Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, EVA e INK, depois de concluída, ampliará o portfólio da Arezzo&Co para 13 marcas, ampliando a intenção da companhia de ser uma “house of brands”, ou conjunto de marcas.

Até então, a Arezzo atuava com sete marcas. A marca mais recente no portfólio é a americana Vans – em outubro do ano passado, a Arezzo passou a ser distribuidora exclusiva de calçados, vestuário e acessórios da marca Vans em todo o território brasileiro. Outras marcas são Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever e Alme.

Além de calçados e bolsas, a Arezzo&Co passará a comercializar itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios. A movimentação também possibilitará uma ampliação de 3,5 vezes o mercado endereçável da companhia, já que a empresa expandirá seu público alvo e passará a vender o “look completo” aos seus clientes, ao melhor conceito dos “pés à cabeça”.

Após a conclusão da transação, a Arezzo&Co criará um braço exclusivo de lifestyle – a AR&Co – que terá Rony Meisler, sócio fundador da Reserva, como CEO da operação. Os principais acionistas e executivos da Reserva: Fernando Sigal, diretor de produto, Jayme Nigri diretor de operações e José Alberto da Silva, diretor de tecnologia, permanecem no grupo e a sede da Reserva será mantida no Rio de Janeiro.

Os sócios e investidores da Reserva passarão a ser sócios da Arezzo&Co. A efetivação da operação ainda está sujeita a determinadas condições, incluindo a avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).