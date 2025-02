O novo relógio da Panerai inspirado em missões subaquáticas

No final de janeiro a Panerai apresentou o relógio “Experience” Radiomir 8 Giorni Eilean Experience Edition PAM01643, com referências ao país de fundação da marca, a Itália. Agora, a marca italiana apresenta uma nova peça inspirada nos modelos históricos usados pelos comandos italianos em missões subaquáticas, o Luminor Tre Giorni PAM01628.

O modelo traz um design robusto e funcional, mantendo a estética clássica da marca.

“A nossa missão é honrar a rica herança da Panerai enquanto avançamos com tecnologias inovadoras. O Luminor Tre Giorni captura a estética dos primeiros modelos da marca, mantendo a funcionalidade essencial”, afirma Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai.

O mostrador sanduíche cinza granulado com gradiente preto e marcadores Super-LumiNova bege garante alta legibilidade em qualquer condição.

O relógio é equipado com o movimento P.3000, de corda manual, com reserva de marcha de três dias e grande balanço de 11,7mm para maior precisão. O mecanismo é visível através do fundo de safira transparente, destacando a engenharia sofisticada da Panerai.

Funcionalidade e resistência

O Luminor Tre Giorni PAM01628 conta com uma caixa de 47mm em aço pátina, acabamento que remete ao desgaste natural dos relógios vintage da Panerai. Esse efeito é obtido por um processo manual refinado, resultando em uma aparência fosca que reduz reflexos e reforça seu caráter utilitário.

O mostrador sanduíche cinza granulado com gradiente preto garante máxima legibilidade com os marcadores Super-LumiNova bege. Essa construção, criada pela Panerai no final dos anos 1930, foi projetada para missões noturnas e evoluiu ao longo do tempo para manter sua eficiência.

No coração do PAM01628 está o movimento P.3000, um calibre de corda manual com reserva de marcha de três dias. O mecanismo apresenta um grande balanço de 11,7mm operando a 21.600 vibrações por hora, garantindo precisão e estabilidade. Seu design inclui uma ponte de equilíbrio transversal, reforçando a durabilidade do relógio.

A parte traseira da caixa traz um cristal de safira transparente, permitindo visualizar a engenharia refinada do movimento. Inspirado nos calibres históricos da Panerai dos anos 1960, o P.3000 mantém um acabamento utilitário, fiel às necessidades dos mergulhadores militares que confiavam nesses instrumentos.

Resistente à água até 10 bar (~100 metros), o Luminor Tre Giorni foi testado sob condições rigorosas, garantindo resistência e confiabilidade.

O modelo é acompanhado por uma pulseira de couro de bezerro vintage com costura contrastante e uma pulseira de borracha preta, oferecendo opções para diferentes ocasiões.

Luminor Tre Giorni PAM01628: inspirado nos modelos históricos usados pelos comandos italianos em missões subaquáticas (Panerai/Divulgação)

Especificações técnicas do Luminor Tre Giorni PAM01628

Movimento: Mecânico de corda manual, calibre P.3000, 16½ linhas, 5,3mm de espessura, 21 rubis, equilíbrio Glucydur, 21.600 alternâncias/hora, dispositivo anti-choque Incabloc, dois barris, 161 componentes.

Funções: Horas e minutos.

Reserva de marcha: 3 dias.

Caixa: 47mm, aço pátina. Moldura em aço pátina. Parte traseira em aço com cristal de safira transparente.

Mostrador: Sanduíche granulado cinza com gradiente preto e marcadores Super-LumiNova™ bege.

Pulseira: Couro de bezerro marrom escuro com costura bege, fivela trapezoidal em aço escovado. Acompanha pulseira extra de borracha preta.

Resistência à água: 10 BAR (~100 metros).