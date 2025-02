IWC lança relógio em edição limitada para Fórmula1

A Fórmula 1 exige o máximo de pilotos e equipes, seja no cockpit ou fora das pistas. Durante os momentos de máxima adrenalina das corridas, o CEO e chefe da equipe Mercedes-AMG PETRONAS F1, Toto Wolff foi frequentemente visto usando um protótipo do Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL. Assim, a IWC Schaffhausen projetou um relógio para resistir às extremas forças da Fórmula 1 dentro e fora das pistas.

Com a revelação do novo carro para a temporada de 2025 e a chegada de Kimi Antonelli como novo companheiro de equipe de George Russell, a IWC lança oficialmente o Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG PETRONAS Formula OneTM Team (Ref. IW356201).

Limitado a 100 peças, o relógio combina o sistema SPRIN-g PROTECT com um design que reflete a identidade visual da equipe, misturando os tons preto e verde PETRONAS.

Projetada para absorver forças G extremas resultantes de impactos, a mola de proteção do movimento é revestida com Super-LumiNova no tom de verde característico da equipe, proporcionando visibilidade no escuro.

IWC: novo relógio resiste às extremas forças da Fórmula 1 dentro e fora das pistas (IWC Schaffhausen/Divulgação)

O sistema de amortecimento SPRIN-g PROTECT, patenteado pela IWC, foi desenvolvido pela divisão de engenharia XPL e estreou em 2021 com o Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL (Ref. IW357201). Elevando a proteção contra impactos a um novo nível, esse mecanismo utiliza uma mola cantiléver para amortecer o movimento dentro da caixa. Quando o relógio sofre um impacto, tanto a caixa quanto o movimento interno estão sujeitos a altas forças G. Porém, a mola produzida pela IWC consegue absorver grande parte dessas forças, impedindo que afetem o movimento.

Com um design projetado para distribuir a tensão uniformemente ao longo de sua estrutura, o componente é fabricado em vidro metálico a granel (BMG), um material de elasticidade superior em comparação aos metais cristalinos convencionais, graças ao seu sofisticado processo de fabricação.

Caixa em Ceratanium e movimento escurecido

O modelo possui uma caixa e coroa confeccionadas em Ceratanium. Desenvolvido pela IWC, esse material combina a leveza e resistência do titânio com a dureza semelhante à cerâmica.

O mostrador preto apresenta uma textura granulada técnica, estampada na base de latão com uma ferramenta especial. Os ponteiros triangulares redesenhados contam com Super-LumiNova nas bordas, garantindo excelente visibilidade.

O anel externo com escala de minutos parece flutuar livremente sobre suportes fixados ao redor do mostrador, criando um efeito visual distinto.

No interior do relógio, o calibre 32101, manufaturado pela IWC, oferece um sistema automático de lingueta bidirecional e uma reserva de marcha de 120 horas. Para manter a estética totalmente preta, as placas, pontes e a massa oscilante são escurecidas. O movimento pode ser admirado através do fundo da caixa em vidro safira fumê, que exibe a assinatura de Toto Wolff. O relógio vem com uma pulseira integrada de borracha verde, além de uma pulseira de borracha preta adicional, incluída como acessório.

Disponível por R$ 638.900 em iwc.com.br