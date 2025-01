Novo relógio da Panerai: edição limitada de 30 peças oferece experiências exclusivas na Itália

A Panerai começa o ano com o lançamento do relógio “Experience”, o Radiomir 8 Giorni Eilean Experience Edition PAM01643, com referências ao país de fundação da marca, a Itália.

Desde 2019, a Panerai oferece o programa “Panerai Experiences”, em que proprietários dos relógios têm acesso a oportunidades únicas dedicadas a um valor central da marca: aventura, militar e italianidade. A nova edição envolve as joias escondidas de Taormina, revelando os tesouros e marcos monumentais que moldaram o legado artístico e histórico da Itália.

Uma jornada imersiva pela Sicília

“O Panerai Experiences Program é uma iniciativa pioneira que permite que os clientes se conectem com o coração da nossa marca. Com a nova Mediterranean Experience, convidamos nossos clientes a descobrir a essência cultural da renomada ilha, onde o luxo encontra momentos inesquecíveis. Acreditamos que o verdadeiro luxo é criar memórias duradouras, construir um genuíno senso de comunidade e oferecer experiências inigualáveis. Temos orgulho de estar entre as poucas Maisons a trazer esse nível de imersão para a indústria de relógios de luxo, estabelecendo um novo modelo que aprofunda o relacionamento entre a Panerai e aqueles que compartilham nossa paixão”, diz Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai.

Esta experiência mediterrânea revelará as maravilhas históricas, culturais e naturais da ilha por meio de uma seleção com curadoria de atividades.

O itinerário inclui um passeio de helicóptero seguido por uma caminhada até o Monte Etna, oferecendo um encontro imersivo com um dos vulcões mais proeminentes da Europa. Em suas encostas, os hóspedes terão acesso privilegiado a uma das vinícolas locais mais renomadas.

O itinerário inclui um passeio a bordo do veleiro Eilean da Panerai, relembrando a era de ouro da exploração marítima nas águas históricas da Sicília.

Um relógio feito de história

O acesso a esta experiência está disponível ao adquirir o novo Radiomir 8 Giorni Eilean Experience Edition PAM01643.

Limitado a apenas 30 peças, o relógio é feito de bronze recuperado do próprio Eilean. Durante a extensa restauração do iate, partes de sua estrutura original foram recuperadas, incluindo seções de acessórios de bronze, que foram então incorporadas ao relógio.

O bronze Eilean original passou por um longo e meticuloso processo de fundições sucessivas para limpá-lo e, em seguida, foi cuidadosamente misturado com novo bronze para criar a luneta, a coroa e o medalhão na parte traseira da caixa deste relógio de edição limitada.

O Panerai Bronzo é composto de cobre com 8% de estanho, tornando-o versátil e altamente resistente. A caixa de aço, medindo 45 mm, complementa os elementos de bronze com um acabamento polido chamado Brunito.

Por meio de um processo complexo, o aço passa por um tratamento PVD (Physical Vapor Deposition) seguido de escovação manual, realçando o apelo vintage e tornando cada Radiomir 8 Giorni Eilean Experience Edition uma expressão individual das aventuras de seu proprietário.

Radiomir Eilean Experience: feito de bronze recuperado do veleiro Eilean (Panerai/Divulgação)

Um calibre de alta precisão

Por trás da superfície está o calibre de corda manual P.5000 da Panerai, oferecendo uma impressionante reserva de energia de 8 dias, uma homenagem à longa tradição da Panerai de criar instrumentos funcionais e duradouros.

O movimento apresenta um design robusto com a maioria dos componentes fechados entre duas placas, deixando apenas o balanço e a roda intermediária visíveis.

O grande volante de 10 mm usa um design de inércia variável com quatro parafusos de ajuste externos, permitindo uma regulagem precisa sem desmontagem.

Apoiado por uma ponte transversal, esta configuração melhora o desempenho cronométrico e fornece estabilidade extra para manter a precisão durante choques.

A estética do PAM01643 reflete perfeitamente a herança náutica da Panerai, mesclando funcionalidade com elegância atemporal.

O mostrador bege granulado remete às velas de Eilean, evocando a sensação do vento em mar aberto. Os numerais e marcadores luminescentes característicos do Radiomir são destacados em tons suaves, adicionando um toque quente e vintage ao design.

A pulseira de couro marrom escuro tem gravado 1936 em hot stamping, comemorando o ano de lançamento do iate.

Na parte de trás da caixa, um medalhão de bronze é intrincadamente gravado com a palavra Eilean e o ano de sua viagem inaugural.

Da mesma forma, o emblema do dragão que decora o casco do Eilean foi reproduzido como uma gravura no lado esquerdo da caixa.

Especificações Técnicas – PAM01643 Radiomir 8 Giorni Eilean Experience Edition

- Movimento: Mecânico de corda manual, calibre P.5000, criado pela Panerai

- Dimensões: 15 ½ linhas, 4,5 mm de espessura, 21 rubis

- Balanço: Glucydur, 21.600 alternâncias/hora

- Dispositivo antichoque: Incabloc

- Dois barris, 113 componentes

- Funções: Horas, Minutos, Pequenos Segundos

- Reserva de energia: 8 dias

- Caixa: Diâmetro 45 mm, Aço Brunito. Aro de bronze. Fundo fechado de aço Brunito. Cristal de safira.

- Mostrador: Sanduíche degradê bege granulado com Super-LumiNova X1 bege

- Pulseira: Couro de bezerro marrom escuro com costura bege. Fivela PIN trapezoidal de aço Brunito.

- Resistência à água: 10 BAR (~100 metros). A Officine Panerai não é a proprietária registrada das marcas comerciais Super-LumiNova e Incabloc.