O mercado de relógios cresce nos Estados Unidos. De novo

O fenômeno já havia acontecido no mês de abril. As vendas de relógios de luxo cresceram 35,6% no mês de abril nos Estados Unidos, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da consultoria Luxury Watch Barometer divulgados pelo site Watch Pro.

O crescimento foi considerado fora da curva e a expectativa do mercado era que as vendas se estabilizassem a partir de maio. Não foi o que aconteceu. As vendas de relógios nos Estados Unidos continuaram a crescer em maio. Não tanto como em abril. O índice agora foi de 16,8%, de acordo com o mesmo instituto analista de varejo.

A notícia foi divulgada pelo site especializado WatchPro. Analistas do Luxury Watch Barometer acreditam que os motivos foram o enfraquecimento do dólar e o aumento das tarifas de Trump. Isso provocou uma corrida pelas compras, devido ao receio de que os preços possam aumentar ainda mais.

As informações do Luxury Watch Barometer têm como base os dados mensais de vendas e o inventário de pontos de venda de mais de 2.500 joalheiros de luxo em toda a América. Esses dados não incluem as vendas de Rolex.

A maior parte das marcas de relógios reajustou seus preços devido a um aumento de 10% nas tarifas impostas sobre as importações da Suíça. O número divulgado em março era maior, de 31% adicionais, mas o governo americano recuou depois.

Existem ainda evidências de que os americanos de alto poder aquisitivo estejam gastando mais em casa e cancelando as viagens internacionais das férias de verão, dado que o dólar perdeu em torno de 10% de seu valor em relação ao euro e ao franco suíço desde o início do ano, e 7,5% em relação à libra esterlina.

O aumento de vendas foi registrado em todas as categorias. Segundo o instituto, os relógios de entrada, com um preço médio de 655 dólares em maio, registraram um crescimento de cerca de 30% em relação ao ano passado.

A categoria de preço logo acima, com uma média de 2.869 dólares por peça, teve um reajuste para cima de 20,2%. As vendas de relógios de luxo, com uma média de US$ 7.577, aumentaram 24,7%. Já o ponto de preço da categoria ultra luxo, com uma média de 50.220 dólares por relógio vendido, teve o aumento mais modesto no valor das vendas, de 2,2%.

Ao mesmo tempo houve uma queda de 8,8% nas vendas unitárias. Menos às vezes é mais.