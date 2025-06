Fazenda Marambaia terá condomínio de luxo na Serra Fluminense; veja fotos

Construída na década de 1940, aos pés do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o casarão da Fazenda Marambaia se tornou em 2021 a Casa Marambaia, um hotel butique de luxo que conta com experiência gastronômica assinada pelo estrelado chef Rafa Costa e Silva.

Agora, um dos destinos mais exclusivos da Serra Fluminense, prepara o lançamento de uma nova fase de um empreendimento imobiliário de luxo.

Com valor geral de vendas em cerca de 100 milhões de reais nesta etapa, o projeto de residenciais de alto padrão tem curadoria de arquitetura, design e paisagismo por Patrícia Quentel e Patrícia Mayer. Serão dez casas projetadas pelo escritório Bernardes Arquitetura, liderado por Thiago Bernardes.

A nova fase inclui ainda 23 lotes com plantas já aprovadas e prontas para construir, seis deles com projeto da arquiteta Gisele Taranto.

Fazenda Marambaia: fachada da casa assinada por Thiago Bernardes (Divulgação/Divulgação)

“Esses 38 anos de atuação nas áreas de arquitetura, design, decoração e paisagismo, de certa forma, nos credita junto ao mercado e às incorporadoras. O trabalho de curadoria e consultoria é uma consequência natural dessa vivência”, diz Quentel.

Com paisagismo original assinado pelo tradicional Escritório Burle Marx, a Fazenda Marambaia possui cerca de 2,5 milhões de metros quadrados, dos quais metade corresponde a uma área de reserva de Mata Atlântica.

Alinhado ao conceito de slow living, o projeto convida os moradores a desacelerar e aproveitar o tempo com mais qualidade, em contato com a natureza.

O espaço também conta com piscina de raia aquecida, sauna de frente para a mata, quadra de beach tennis, trilhas, cachoeira, área para glamping, Espaço Mind para alongamento, ioga e meditação, mountain bike, parkour kids, academia ao ar livre, equipamentos de ginástica TechnoGym. Além de centro equestre com projeto de Diana Brooks, dois hectares de vinícola com espaço para piquenique e mirante e o Jardim das Oliveiras, um local com estrutura para churrasqueiras, fornos de pizza e fogo de chão.

Nos finais de semana de julho, a Land Rover disponibilizará test drives do Defender. Os carros, expostos ao longo do mês na Casa Marambaia, também estarão à disposição de corretores para levar potenciais compradores aos lotes.