Relógios da Calvin Klein retornam ao Brasil através do Grupo Movado

Após duas temporadas fora do mercado brasileiro, os relógios da Calvin Klein voltam a ser vendidos no país. Desta vez, através do Grupo Movado, que anuncia o lançamento mundial de sua coleção primavera-verão 2022. Estes relógios são a primeira licença da marca sob o grupo e estão disponíveis para venda exclusivamente no site e em lojas selecionadas da Vivara.

Além dos cronógrafos da Calvin Klein, o Grupo Movado desenha, fornece e distribui relógios das marcas Movado, Mvmt, Olivia Burton, Ebel, Concord, Coach, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Lacoste e Scuderia Ferrari.

Em entrevista à Casual EXAME, Lucas Gonzales, country manager do Grupo Movado no Brasil, comentou sobre a entrada da Calvin Klein no portfólio do grupo, estratégias de marketing e ESG do grupo e o mercado de relojoaria.

Como se deu a entrada da Calvin Klein no portfólio da Movado?

Adquirir essa licença foi uma oportunidade incrível de fazermos ótimos produtos com a potência de uma marca como a Calvin Klein, mundialmente conhecida e desejada, com um perfil fashion jovem. O DNA único da marca nos permite conversar com um público diferenciado, complementando ricamente o portfólio de marcas licenciadas do Grupo.

Quais são as expectativas com a retomada das vendas de Calvin Klein no mercado brasileiro?

A CK tem um conhecimento e percepção de marca altamente positivo entre o público brasileiro, é uma marca querida pelo consumidor jovem. A oportunidade de trazer esses atributos em produtos com a qualidade e reconhecimento do Grupo Movado nos dá uma expectativa muito alta com esse relançamento.

No Brasil, especificamente, ainda temos a força de nosso parceiro Vivara, o que nos dá ainda mais confiança no sucesso do projeto.

Qual é a projeção de vendas para esta coleção?

Nossa expectativa é de que em até dois anos a Calvin Klein esteja entre as quatro principais marcas do Grupo Movado no Brasil, ficando entre as maiores marcas do grupo em termos de receita. O que é significativo já que olhando separadamente as marcas do portfólio, o Brasil está entre os cinco principais mercados do mundo.

Poderia falar sobre o design da nova coleção? Quais públicos pretendem atingir?

A coleção foi criada pensando cliente jovem, que independente da idade, tem um estilo moderno e minimalista sem nunca fugir da essência da marca, que é tão conhecida há mais de 50 anos.

Qual o tíquete médio do portfólio de CK?

São relógios com alto valor percebido, com qualidade de material, movimento e estilo. O preço médio é próximo de R$ 1.000, que é um valor bastante competitivo dentre as marcas do mesmo segmento no mercado.

Sobre a Movado, pretendem expandir as vendas para além da Vivara?

A relação do Grupo com a Vivara vai muito além de uma parceria comercial e de distribuição, englobando várias outras frentes. A Vivara é hoje um dos maiores parceiros de negócios do Grupo Movado no mundo, e a ideia é seguir crescendo juntos.

Com a pandemia, quais foram as principais estratégias de marketing da Movado no Brasil?

Do ponto de vista de comunicação, navegamos muito pelo universo digital, e tivemos uma integração positiva com o público, crescemos bastante nesse canal, especialmente nos períodos de lockdown em datas importantes em que as lojas estavam fechadas. O mais importante foi ter em vista o posicionamento das marcas, o que contribuiu para uma ótima retomada nos pós pandemia.

Quais são os principais pilares de ESG do grupo?

Nosso negócio é entregar produtos com alto nível de excelência, de marcas que as pessoas confiam e amam e portanto temas como a responsabilidade social, ambiental e corporativa são parte integral da abordagem do grupo com as pessoas, a comunidade, nossos parceiros e o planeta.

Em termos de produto, por exemplo, algumas iniciativas sustentáveis estão presentes há algum tempo no portfólio, a principal delas é a parceria com empresa suíça #Tide Ocean Material, que recolhe garrafas plásticas e redes de pesca dos oceanos pelo mundo e os transforma em matéria prima para a produção de algumas linhas de relógios de marcas do grupo.

