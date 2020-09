O Instagram vai engolir o Facebook? Audiência já é 31% maior

Aqui no Brasil, a quantidade de postagens feitas tanto no Instagram quanto no Facebook é quase a mesma. Porém, ao contrário do que ocorre no mundo, a audiência das marcas ainda é maior no Facebook, mesmo que a quantidade de interações nessa mídia social seja muito menor do que no Instagram.

Mesmo tendo sido alvo de boicotes por diversas marcas e acusado de não combater discursos de ódio dentro de sua própria casa, no segundo trimestre de 2020, o Facebook superou as estimativas de Wall Street. A companhia registrou alta de 11% na receita, cerca de 18,7 bilhões de reais. A expectativa do mercado era de um crescimento de 2,5%. Com o resultado, o valor de mercado do Facebook, que lucra principalmente com as redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, superou os 700 bilhões de dólares.